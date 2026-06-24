現代アーティストの森本啓太氏とのコラボレーションアイテムを表参道ヒルズで開催中のポップアップストア「ODORIBA」にて2026年6月25日（木）より発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）は、表参道ヒルズにて開催中のポップアップストア「ODORIBA（オドリバ）」にて、アーティスト・森本啓太氏とのコラボレーションアイテムを2026年6月25日（木）に発売いたします。

表参道ヒルズでは、開業20周年企画「OMOTESANDO HILLS 20th」の一環として、ポップアップストア「ODORIBA（オドリバ）」を開催中です。表参道ヒルズの象徴空間である吹抜け大階段にて、7月20日（月・祝）までの期間限定で展開しています。

このたび、「OMOTESANDO HILLS 20th」の周年ビジュアルを手がける注目のアーティスト森本啓太とのコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションでは、森本氏が表参道の街並みをモチーフに描き下ろした《River’s Memories》のグラフィックを使用した、特別なTシャツを制作。

また、現代都市の風景を古典的な技法と現代的な視点で描く森本氏の代表的なモチーフのひとつである「公衆電話」を題材にした作品《Forgotten Light》をプリントしたトートバッグも登場します。

都市の記憶や風景を切り取ったアートピースを、日常に取り入れられるファッションアイテムとして楽しめるコラボレーションとなっています。

「ODORIBA」でしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひご覧ください。

【商品詳細】

ODORIBA T-shirt River's Memories／SIZE:M～XL／PRICE:\8,800（税込）

ODORIBA Tote Bag - Forgotten Light／SIZE:ONE／PRICE\8,800（税込）

【概要】

発売日：2026年6月25日（木）

場所〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号 表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段

営業時間：11:00～20:00

オンラインストア：https://vatokyo.com/

インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）

【森本啓太】

1990年大阪生まれ。 2006年にカナダへ移住し、2012年オンタリオ州立芸術大学（現・OCAD大学）を卒業。

カナダで活動したのち、2021年日本に帰国。現在は東京を拠点としている。バロック絵画や20世紀初頭のアメリカン・リアリズム、そして古典的な風俗画の技法やテーマに強い関心をもち学んできた森本は、これらの伝統を参照し、ありきたりな現代の都市生活のワンシーンを特別な物語へと変貌させる。象徴的に「光」を描くことによって、その神聖で普遍的な性質を消費文化の厳しい現実と融合させ、歴史のもつ深みと現代的な複雑さが共鳴する作品を生み出している。2025年には金沢21世紀美術館で個展「what has escaped us」を開催したほか、作品はこれまでトロント・カナダ現代美術館、 K11 MUSEA、宝龍美術館、Art Gallery of Peterborough、The Power Plant Contemporary Art Gallery、フォートウェイン美術館などで展示されてきた。他にコレクションとして、滋賀県立美術館、京都市京セラ美術館、アーツ前橋、ハイ美術館（アメリカ）、Fondazione Sandretto Re Rebaudengo（イタリア）、マイアミ現代美術館（アメリカ）がある。