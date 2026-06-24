【日本公式販売開始】マイクロプラスチック対策の結論、5µm微細フィルター搭載ボトルキャップ「REAL WATER」が東京グロサリークラブに登場

株式会社IーANS

株式会社I-ANS（本社：東京都）が手掛ける「東京グロサリークラブ」は、2026年6月1日より、次世代ボトルキャップ『REAL WATER（リアルウォーター）』の日本国内販売を正式に開始いたしました。

私たちが毎日口にする「水」の安全性を再定義する本作は、目に見えない微細粒子（マイクロプラスチック相当）の混入が懸念される現代の飲料水事情に対し、飲む直前に5µmの壁を通す「物理的ろ過」という新たなソリューションを提案します。

■ 毎日5g摂取しているかもしれない「目に見えない微細粒子」

世界自然保護基金（WWF）の報告や近年の欧米諸国の研究により、私たちが日常的に摂取するペットボトル飲料から、マイクロプラスチックに相当する微細粒子が確認されていることが明らかになっています。製造工程やボトル容器の摩耗に起因するこれらの粒子は、現代人のライフスタイルにおいて不可避な問題として浮上しています。公衆衛生の観点から、これらをいかにして「最小化」するかが、現代の健康管理における重要な課題となっています。

*世界自然保護基金（WWF）の報告によると、現代人は一週間で平均約2,000個ものマイクロプラスチックを摂取していると言われています。これは重量に換算すると約5g、つまり「クレジットカード1枚分」に相当します。

■ 「飲む直前にろ過する」という、最も合理的で安全な選択

『REAL WATER』は、水の純度を求めるすべての人のために開発されました。その心臓部には、一般的な微細粒子（約59～139µm）よりもはるかに小さい「5µm（0.005mm）」相当のマイクロセディメントフィルターを搭載。

【物理的除去の徹底】： 化学処理ではなく、フィルターを通して粒子を通さない物理的構造にこだわりました。

【NSF基準クリアの安全性】： 毎日口にするものだからこそ、素材選定には妥協がありません。NSF（米国衛生協会）基準に適合した高品質な素材を使用し、第三者機関によるBPA・蛍光剤・有害物質の徹底した不検出試験をクリアしています。

【15年の結晶】： フィルター専門チームが15年以上の研究を経て完成させ、日米で特許を取得。安心のための高度な技術が、手のひらサイズの小さなキャップに凝縮されています。

■. 国際メディアが注目した技術的アプローチ

『REAL WATER』は、AP通信をはじめとする海外主要メディアにおいて、飲料水中の粒子混入という現代の健康課題に対する「実効性のある生活習慣上の大案」として紹介されました。米国、英国、カナダを含む世界6カ国、計98のメディアに報じられた本製品は、その独自の機能性について客관的な注目を集めてきました。

■ 暮らしに溶け込む「タイムパフォーマンス」と「コストパフォーマンス」

『REAL WATER』は、持ち運びやすさと経済性を両立した次世代のライフスタイルプロダクトです。

【最大120Lのろ過能力】： カートリッジ1個で、2Lボトルなら60本分。1日2Lを摂取しても約2ヶ月間、安心を使い続けられます。

【3ステップの直感設計】： キャップを外し、ねじ込み、キャップを閉めるだけ。いつものペットボトルが、一瞬で「浄水ボトル」へと変わります。

【衛生的な飲用】： ボトルを軽く押すだけの独自の流量コントロール構造により、口を直接つけずに飲めるため、衛生面でも極めて高いパフォーマンスを発揮します。

■ 東京グロサリークラブの想い

私たちは、日々口にするもの、身につけるものに「妥協のない安心」を届けたいと考えています。マイクロプラスチックの問題は、現代を生きる私たちが直面している現実です。だからこそ、不安を語るのではなく、確かな技術で解決する。東京グロサリークラブは、『REAL WATER』を通じて、皆様の暮らしに「より気持ちよく、より純粋な」水のある風景を提案し続けます。

【製品仕様】

*国内特許第7401139号、米国特許US 12,291,463B2

製品名： REAL WATER（リアルウォーター）

フィルター穴サイズ： 5µm

数量： 2本セット、5本セット

材質： ポリプロピレン（BPAフリー）

対応： PCO28規格（口径28mm - サントリー天然水、エビアン、FUJISUISUIなど）

特許： 国内特許第7401139号、米国特許US 12,291,463B2

■ 関連リンク

REAL WATER公式オンラインショップ： https://www.tokyogroceryclub.com/items/142418903

公式Amazonストア：https://amzn.asia/d/09Cp2U3o

Instagram： https://www.instagram.com/tokyo.grocery.club

■ 会社概要

会社名 ：株式会社I-ANS

所在地 ：東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F

設立年月日：2007年5月

資本金 : 900万円

E-mail : info@i-ans.com