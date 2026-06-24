希少なチョウザメ由来オイルを“水溶化”韓国発ライフサイエンスブランド「STURGEON BIO」日本公式ECサイトを公開

泉屋急配株式会社

韓国発ライフサイエンスブランド「STURGEON BIO（スタージョンバイオ）」の日本総販売代理店であるSTURGEON BIO JAPAN（スタージョンバイオジャパン）は、2026年6月23日、日本公式ECサイトを公開しました。

同サイトで販売するのは、スキンケア化粧品15商品、健康食品5商品、ペット用品3商品の全23商品。スキンケア化粧品には一部サイズ違いの商品を含みます。価格帯は3,300円～22,356円（税込）です。

STURGEON BIOの特徴のひとつが、チョウザメ由来オイルを水溶化した独自原料「SSO（Solubilized Sturgeon Oil）」。チョウザメ由来エキスから抽出したオイルを、独自の加工技術によって水系処方にもなじみやすい形へ可溶化した原料で、化粧品、健康食品、ペット用品など、幅広い商品設計に応用されています。

スキンケア化粧品では、チョウザメ由来成分に着目したシリーズ「The Zoeun Skin」を展開。代表商品は、オメガセラム、ボディローション、トータルケアクリームなど。セラム、クリーム、ジェル、クレンザー、マスク、ボディケア、ヘアケア、フェムケアまで、日常のケアに取り入れやすいラインナップを揃えました。

STURGEON BIO JAPANは、すでに日本総販売代理店として国内展開を開始しており、一部B2B領域では二次代理店契約などを通じた販売も進行中です。今回の公式ECサイトは、一般消費者が公式ルートで商品を購入できるオンライン拠点であると同時に、サロンや事業者、販売代理店希望企業からの問い合わせ窓口としても機能します。

公式ECサイト：https://sturgeonbiojapan.jp/

公式Instagram：@sturgeonbio_japan(https://www.instagram.com/sturgeonbio_japan/)

※掲載画像はイメージです。一部商品のパッケージは変更となる場合があります。

なぜ、チョウザメなのか

STURGEON BIOが着目したのは、約2億5,000万年前から地球上に存在するとされるチョウザメです。

「生きた化石」とも呼ばれるチョウザメは、長い歳月を生き抜いてきた希少な存在。STURGEON BIOは、そのチョウザメ由来成分の可能性に着目し、美容・健康・ペットケアへと展開するライフサイエンスブランドとして韓国で誕生しました。

STURGEON BIOは、チョウザメ由来成分をスキンケア、健康食品、ペットケアへと展開し、人とペットの毎日に寄り添うケアとして提案しています。

肌に、身体に、そして大切なペットに。

美容・健康・ペットケアを別々の領域として切り離すのではなく、日々の暮らしを支えるケアとして横断的に提案すること。それがSTURGEON BIOのブランド思想です。

独自原料「SSO」とは？チョウザメ由来オイルを使いやすい“水溶化”原料へ

STURGEON BIOの中核技術が、SSO＝Solubilized Sturgeon Oilです。

SSOは、チョウザメ由来エキスから抽出したオイルを、独自の加工技術によって水系処方にもなじみやすい形へ可溶化した原料です。

一般的に、オイル成分は水系処方への配合や安定化に工夫が必要とされます。STURGEON BIOでは、チョウザメ由来オイルを化粧品や健康食品などへ活用しやすい形へ加工することで、セラム、クリーム、ジェル、ミスト、シャンプー、健康食品、ペット用品など、幅広い商品展開を可能にしています。

研究背景に裏付けられたライフサイエンスブランド

STURGEON BIOは、チョウザメ由来成分の可能性について、韓国の研究機関・大学等と連携しながら研究開発を進めてきました。

SSOに関する研究では、チョウザメ由来成分の原料特性や、化粧品・健康食品などへの応用可能性について検証が行われています。

また、チョウザメ由来成分の可能性を多角的に検証する研究も進められており、こうした研究背景をもとに、STURGEON BIOはチョウザメ由来成分を化粧品、健康食品、ペット用品へと展開しています。

※本リリースに記載する研究・特許情報は、原料および技術に関する情報であり、各商品について疾病の診断、治療、予防を目的とするものではありません。また、各商品の効果効能を保証するものではありません。

「The Zoeun Skin」を中心に広がる、全23商品のラインナップ

日本公式ECサイトで取り扱う商品は、スキンケア化粧品15商品、健康食品5商品、ペット用品3商品の全23商品です。スキンケア化粧品には、一部サイズ違いの商品を含みます。

コスメ領域の中心となる「The Zoeun Skin」は、顔だけでなく、身体、髪まわり、フェムケアまでを含むスキンケアシリーズ。オメガセラム、ボディローション、トータルケアクリームをはじめ、クレンザー、ボディウォッシュ、シャンプー、フェイシャルマスクなど、日常のケアに合わせて選べる商品を揃えています。

健康食品領域では、チョウザメ由来原料を活用した錠剤、粒状食品、エキス、スティックタイプ、オイル水を展開。ペット用品では、犬・猫の毎日のケアを想定したスキンケアクリーム、スキンケアミスト、ボディケアシャンプーを販売します。

価格帯は、スキンケア化粧品が4,510円～13,640円（税込）、健康食品が8,100円～22,356円（税込）、ペット用品が3,300円～9,130円（税込）です。

販売商品一覧

【スキンケア化粧品：15商品】※一部商品はサイズ違いを展開しています

・トータルケアクリーム：4,510円（50ml）／12,100円（150ml）

・トータルスプレー：7,260円

・スタージョンジェル：7,260円

・ナリッシングクリーム：9,790円

・オメガセラム：11,770円

・アイクリーム：10,670円

・フェイスウォッシュ：5,610円

・ボディウォッシュ：13,200円

・トータルケアシャンプー：9,790円（300ml）／13,200円（500ml）

・スカルプエッセンス：8,250円

・ナイト＆デイマスク：5,610円

・フェムモイスト：5,610円

・ボディローション：13,640円

【健康食品：5商品】

・チョウザメインナータブ：8,100円

・チョウザメ漲力玉（チョウリョクダマ）：16,416円

・チョウザメゴールドエキス：16,416円

・チョウザメゴールド濃縮スティック：16,416円

・チョウザメオイル水：22,356円

【ペット用品：3商品】

・ザ・ジョウンペット スキンケアクリーム：3,740円

・ザ・ジョウンペット スキンケアミスト：3,300円

・ザ・ジョウンペット ボディケアシャンプー：9,130円

※価格はすべて税込です。

STURGEON BIO JAPANについて

STURGEON BIO JAPANは、韓国発ライフサイエンスブランド「STURGEON BIO」の日本総販売代理店です。

スキンケア化粧品、健康食品、ペット用品を通じて、チョウザメ由来成分に着目した商品を日本国内に向けて展開しています。一般消費者向けの公式EC販売に加え、サロン、美容関連事業者、ペット関連事業者、中小企業、販売代理店希望企業に向けたB2B展開も進めています。

公式ECサイトは、日本国内の正規販売拠点へ

今回公開する公式ECサイトは、STURGEON BIO JAPANが運営する日本国内の公式オンライン拠点です。

一般消費者は、全23商品を公式ルートで購入可能。ブランドコンセプト、商品カテゴリ、各商品情報を一つのサイトに集約し、初めてSTURGEON BIOに触れる方にも、商品の背景やラインナップを分かりやすくお届けします。

また、小ロットでの導入を検討するサロンや事業者、正式な代理店契約を希望する法人からの問い合わせにも対応。B2C販売とB2B展開の双方を支える窓口として運営します。

代表コメント

STURGEON BIOの商品に触れたとき、まず印象に残ったのは、チョウザメという希少な生命資源を、独自の研究開発によってスキンケア化粧品、健康食品、ペット用品にまで広げている点でした。

日本ではまだ知られていないブランドですが、商品そのものには大きな可能性があります。だからこそ、正規の販売ルートを整え、商品背景や使い方を正しく伝えながら、安心して選んでいただける環境をつくることが重要だと考えています。

今回の公式ECサイト公開を起点に、一般のお客様への直接販売はもちろん、サロンや事業者、販売代理店を希望される方々との接点も広げてまいります。

STURGEON BIO JAPANとして、日本市場での認知を高め、一般のお客様にも事業者の方々にも、長く選ばれるブランドへ育てていきたいと考えています。

STURGEON BIO JAPAN

代表 稲吉勇人

公式ECサイト概要

サイト名：STURGEON BIO JAPAN 公式ECサイト

公開日：2026年6月23日

URL：https://sturgeonbiojapan.jp/

取扱商品：スキンケア化粧品／健康食品／ペット用品

販売商品数：全23商品

※一部商品はサイズ違いを含みます

価格帯：3,300円～22,356円（税込）

化粧品シリーズ名：The Zoeun Skin

公式Instagram：@sturgeonbio_japan(https://www.instagram.com/sturgeonbio_japan/)

運営会社概要

ブランド名：STURGEON BIO JAPAN（スタージョンバイオジャパン）

運営会社：泉屋急配株式会社

代表者：代表取締役 稲吉勇人

所在地：福岡市中央区大名1-3-6 Flaps 4F

事業内容：韓国発ライフサイエンスブランド「STURGEON BIO」の日本総販売代理店であるSTURGEON BIO JAPANの運営、スキンケア化粧品、健康食品、ペット用品の販売など

本件に関するお問い合わせ先

STURGEON BIO JAPAN 広報担当

運営会社：泉屋急配株式会社

担当者名：木村

TEL：092-712-8383

E-mail：info@sturgeonbiojapan.jp / info@izumiya.co

公式サイト：https://sturgeonbiojapan.jp/