株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/919_1_76600bbd99cd97a7e21154967d955558.jpg?v=202606240551 ]プログラミング教育 HALLO(R)、NHK学園高等学校のセレクション講座に採用！高校生の実践スキルを育み情報系大学への進学意識を高める

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、以下 やる気スイッチグループ）が人工知能（AI）技術の研究開発をおこなう株式会社 Preferred Networks(https://www.preferred.jp/ja/)（東京・千代田区、以下PFN）とともに展開する「プログラミング教育 HALLO(R)」（以下、HALLO）(https://www.hallo.jp/)は2026年5月15日より、NHK学園高等学校が実施する登校コースの高校2・3年生（16～18歳）に向けた「セレクション講座 プログラミング講座」に導入されたことを発表しました。

プログラミングへの興味を「進学・キャリア」の動機へ。質の高い教材と指導体制で、高校生の主体的な学びをサポート

NHK学園高等学校は、生徒一人ひとりの多様な学びを提供する通信制高校としてしられています。今回の連携は、同校が情報系大学進学を目指す生徒の学習機会を充実させたいとう教育方針のもと、教材・サービスを検討したうえでHALLOを選定したことにより実現しました。

■ 導入の背景と理由

今回の導入は、教材の機能性と指導方針を高く評価いただいたことがきっかけとなりました。特に導入の決め手となった主な理由は以下の2点です。

１.教材「Playgram（プレイグラム）」の優れたUIと学習効率

日本語ブロックを用いたビジュアルプログラミング言語から実用レベルのテキスト言語（Python）へとシームレスに移行できるため、無理や無駄のない学習が可能です。また、インターフェースが直感的でわかりやすく、「順次処理」といったプログラミングの基本概念が自然と身につきます。ゲーム感覚で楽しく取り組めますが、決して単なる遊びではなく、数学や情報の教員の視点から見ても非常に教育効果が高い本格的な教材であると評価されました。

２.「承認」を重視する質の高いコーチング体制

生徒にただ教えるだけでなく、必要に応じてヒントを出しながら、褒めたり励ましたりすることで「承認による達成感」を引き出すコーチングの質の高さが、生徒のモチベーション維持につながると判断されました。この指導により、情報教育の観点から情報系大学進学へ目を向ける生徒を増やすことが期待されています。

■ 「セレクション講座 プログラミング講座」概要

本講座は、2026年5月15日から7月17日にかけて、毎週金曜日に全10回（1回90分）のスケジュールで実施され、希望者10名の生徒が参加します。レッスン時間には複数のコーチが派遣され、手厚いサポートを行います。 インプットだけでなく、「クリエイト」を通じた課題解決の体験的なアウトプットを重視しており、第3回・6回・9回にはクリエイトの時間が設けられています。さらに最終回の第10回には、生徒が自ら開発した作品のクリエイト発表大会および表彰式を実施します。本講座を通じて生徒の情報教育やプログラミングへの興味関心を広げ、情報系大学進学への意識喚起を促すことを目的としています。

■ NHK学園高等学校 ご担当者様の声

「Playgramがゲーム感覚でありながら基本概念からPythonまでシームレスに学べる素晴らしい教材だと、打合せや実際の確認を通じて実感しました。数学や情報の教員から見ても効果的です。褒めて励ます質の高いコーチの指導により、多くの生徒が情報系進路へ目を向けてくれることを期待しています。」

■受講生徒・コーチの声

本講座に参加した生徒からは、毎回のレッスン終了後に感想を確認しており、参加した全員から「楽しかった」「有意義だった」という声が寄せられています。プログラミングを学ぶ場でありながら、達成感や充実感を感じられる体験として生徒一人ひとりに確かな手応えをもたらしています。

担当コーチからは「毎回のレッスンで生徒の成長スピードの速さを感じています。レッスンを重ねるごとに目に見えてレベルが上がっていく姿が何より印象的です。」という声が届いています。



HALLOは、プログラミング教育を通じて「考える力・創る力・伝える力」の３つの力を育むことに取り組んでおり、NHK学園高等学校との連携においても、生徒一人ひとりがこれら３つの力を着実に養えるよう引き続きサポートしてまいります。

【お問合せ】

プログラミング教育HALLOに関するお問い合わせ

0120-95-1134(受付時間10:00～18:00 日祝除く)



■無料体験会

プログラミング教育HALLOでは、全国970以上の拠点で年長から中学生までのお子さまを対象とした無料体験会を開催しております。



ゲーム感覚の教材「Playgram」を用いた50分間の個別最適化レッスン。お子さまの理解度に合わせて、直感的なブロック操作から、実用的なテキストコーディング（Python）まで、無理なくステップアップを体験できます。

https://www.hallo.jp/lessonflow/



無料体験会のながれ

・STEP1（約5～10分）：

正確なPC操作の土台となるタイピング練習からスタートします。

・STEP2（約35分）：「Playgram」でミッションをクリアしながら、論理的思考力やPythonのコーディング技術を磨きます。

・STEP3（約5分）：

講師のサポートを受けながら進捗を確認。月1回の発表会に向け、自分の言葉で作品や工程を説明する準備を行います。

(お子さまがプログラミング体験をしている間、保護者の皆様にはプログラミング教育 HALLOのご説明をさせて頂きます。)

体験に参加した方のお声

・「自分でできた！」という達成感を得ることができました

・刺激を受け、もっと続けて学びたいという意欲が生まれました

・（目を輝かせながら）「楽しかった、もっとやりたいです」

◇◇◇

プログラミング教育 HALLO(R)(https://www.hallo.jp/)

総合教育サービス企業のやる気スイッチグループと日本を代表するAI開発企業である株式会社 Preferred Networks（以下PFN）から誕生した本格的なプログラミング教室。全国で970拠点以上※を展開しています。

プログラミング教育を通して、課題解決力や自由な創造力を身につけ、子どもたちが自分自身の「やる気スイッチ」を入れ、自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」を育むことを目指します。

「すべての子どもたちに想像をカタチにする力」を提供していきます。

HALLOで使用するプログラミング教材は、PFNが開発する『Playgram(TM)（プレイグラム）』です。 ゲーム感覚で学べるこのオリジナル教材は、プログラミングの技術を楽しく学び、その過程で「考える力・創造力」を育むことを目指して開発されています。

HALLO 公式サイト：https://www.hallo.jp

※2026年2月末時点でプログラミング教育 HALLOの専門教室、プログラミング教育 HALLOをコンテンツとして導入している教室数の合計

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/(https://www.yarukiswitch.jp/)