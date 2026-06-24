『ダストレス SEA SHELL CHALK（6本入）』が「日本文具大賞2026 サステナブル部門優秀賞」を受賞。2025年にバイオマスパッケージへと進化を遂げ中身も外側もサステナブルへ！

日本理化学工業株式会社

全国の学校で7割以上のシェアを誇る「ダストレスチョーク」を製造する日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大山隆久）の『ダストレス SEA SHELL CHALK（シーシェルチョーク）6本入』（全29種）が、このたび「第35回 日本文具大賞2026 サステナブル部門優秀賞」を受賞いたしました。

当社は2005年より、北海道で年間約20万トン廃棄され社会問題となっていた「ホタテ貝殻」の微粉末をチョーク主原料に配合する循環型モノづくりを続けてまいりました。そして2025年、そのサステナビリティをさらに強固なものとするため、従来のPET（プラスチック）パッケージから、ホタテ貝殻等の天然由来成分を51%以上配合した「バイオマスパッケージ」へ、デザインを含め大幅にリニューアルいたしました。

今回の受賞を契機に、環境配慮と、SDGsが掲げる持続可能な社会＝多様性（インクルージョン）への対応を両立した高品質なチョークの価値を、国内外へ発信してまいります。

2026年6月24日授賞式がISOT会場にて行われました

審査員のみなさまからの評価：

【ホタテ貝殻を再利用し優れた書き味と環境配慮を両立させるとともにユニバーサルデザインや雇用への貢献も実現し、サステナブルなモノづくりも両立した製品を生み出した】

■ 今回の受賞における「3つのイノベーション」

1. 2025年、パッケージも「ホタテ貝殻」へ。中身と外側のサステナブルが完結

2005年の本体へのホタテ貝殻配合開始から20年。2025年に踏み切った最大の変革が「パッケージの脱プラスチック」です。 従来の石油由来のPETケースを廃止し、ホタテ貝殻粉末を51%以上配合したバイオマス素材のトレイケースへとリニューアルしました。これによりプラスチック使用量を大幅に削減し、使用後は「可燃ゴミ」として廃棄可能に。ライフスタイルに溶け込む洗練されたデザインへと生まれ変わりました。

長年販売してきた6本入チョーク。ホタテ貝殻の微粉末を加えた新パッケージ。

2. SDGsの視点から生まれた、多様なニーズに応える「6本入り」の機能性

「すべての人に書く喜びを」という思想のもと、多様な教育・ビジネス・ライフスタイルシーンに対応するバリエーションを、手に取りやすい6本入りパッケージで展開しています。色覚特性に配慮したカラーユニバーサルデザイン（CUD）認証の「eyeチョーク」をはじめ、用途に合わせた形状・機能を取り揃えました。

3. 社員の7割以上を占める「知的障がいのある職人」たちの手仕事

当社のモノづくりを支えているのは、全社員の約7割の知的障がいのある社員たちです。彼らは熟練の技術を持つ「チョーク職人」として、配合から成型、検品にいたるまで妥協のない品質管理を行っています。今回の日本文具大賞サステナブル部門優秀賞は、彼らが文字通り「命を吹き込んできた」Made in Japanの品質が、改めて社会に認められた証です。

生産性を上げるため良品不良品に迷ったら△の箱に入れることで止まらずに箱詰めに集中できる仕組み。社員それぞれの能力に工程を合わせ、誰もが力を発揮して働ける工夫を60年以上継続してきました

■ 多様な「書く」に応える、サイズや色別全29種ラインナップ

１.ダストレス SEA SHELL CHALK 「レギュラー」（白、色8色、蛍光色／全17種）

日本の教育現場でお馴染みのJIS規格サイズ（11.2ｍｍ径×高さ63ｍｍ）。ホタテ貝殻粉末を配合することで、一般的な炭酸カルシウム製チョークに比べ、折れにくく、粉の飛散が極めて少ないのが特徴です。軽い力でも黒板にしっかりと色が乗り、鮮やかな発色を実現します。

２.ダストレス SEA SHELL CHALK 「eye（アイ）チョーク」 （全3種）

カラーユニバーサルデザイン（CUD）認証を取得。色覚特性（色弱）を持つ子どもたちや大人にも、色の違いがはっきりと見分けられるよう、明度と彩度に差をつけた特殊カラー設計です。「誰もが同じ情報を正確に受け取れる」安心の教室環境・オフィス環境をつくります。

３.ダストレス SEA SHELL CHALK 「細字（スリム）」（全3種）

通常のチョークより一回り細いスタイリッシュな形状。小さな黒板への書き込みや、手帳・ノート感覚での細かな文字・イラスト描写に最適です。鉛筆削りで先端を削って使用することもでき、洗練された大人の趣味の画材としても人気を博しています。

４.ダストレス SEA SHELL CHALK 「スクエア」（全3種）

リニューアルで登場した四角柱型の新形状。デスクの上で「転がらない」という実用性だけでなく、角（エッジ）を使えば極細の線を、面を使えば太い線を自由自在に表現可能。POPアートやオフィスのブレストボードで圧倒的な描きやすさを発揮します。

５.ダストレス SEA SHELL CHALK 「耐水性」

屋外での作業や、建設・工事現場、雨天時のメッセージボードなどに最適な特殊配合チョーク。濡れた面にも滑らずくっきりと書くことができ、少量の雨や水がかかっても文字が消えにくい、プロフェッショナルの現場を支えるタフな仕様です。

■ 代表取締役社長 大山隆久コメント

「2005年にホタテ貝殻の再利用を始めてから20年、私たちはようやく『中身もパッケージも海の恵みで循環させる』という理想の形にたどり着くことができました。2025年のパッケージリニューアルは、当社の歴史において大きな挑戦でした。 SDGsの本質は、環境への配慮だけでなく、持続可能な社会をつくること＝『人』の多様性を認めることです。色覚特性に応えるeyeチョークや様々な形状の展開、そしてこれらを製造する当社の障がいのある職人たちの誇り。そのすべてが詰まったこの6本入りシリーズが、サステナブル部門で優秀賞をいただけたことは、これ以上ない喜びです。」

■ 商品仕様

シリーズ名： ダストレス SEA SHELL CHALK（6本入）

ラインナップ： レギュラー（基本色・蛍光色）、eyeチョーク、細字、スクエア、耐水性

パッケージ仕様： ホタテ貝殻等の天然由来成分51%以上配合バイオマスケース（可燃ゴミとして廃棄可能）

受賞実績： 日本文具大賞2026 サステナブル部門 優秀賞

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

日本理化学工業株式会社 広報担当 044-811-4121

公式ウェブサイト：https://www.rikagaku.co.jp/