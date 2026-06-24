【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】6月18日（木）～6月24日（水）に21作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は6月18日（木）～6月24日（水）に新しく配信を開始した21作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/(https://karent.jp/)

6月19日（金）リリース

『ROCK SPIRIT』特集として16作品を配信！

同特集参加作品の配信情報については、下記ページで紹介しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000665.000052709.html

6月24日（水）リリース

■配信アルバム：『ツーミニッツコレクションズ』

■クリエイター：のーねーむ ／ ボーカル：可不、#kzn

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/4171

ありきたりな日々の中でも自分らしい音楽を鳴らそうともがく、原石のような意地を“２分”に込めたポップロック5曲を収録しています。

■配信アルバム：『放課後自堕落倶楽部』

■クリエイター：Adeliae ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、重音テト

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5680

考えなきゃいけないあれこれはちょっと置いておいて、モラトリアムを分け合い満喫する１曲。

心地よいアコースティック・ポップです。

■配信アルバム：『オクスリクラ』

■クリエイター：マキシウキョウ ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5682

熱でダウンした日の一幕を描くポップナンバー。

ふわふわしながらどこか重いような独特の感覚、そして温かな気遣いの表現力に注目です。

■配信アルバム：『雪の帰りみち』

■クリエイター：フヲルテ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5683

雪路を歩きながら心に浮かぶのは、大切な人のこと。

冬の凍てつく空気感と温かな想いのコントラストが美しい、チルなピアノソングです。

■配信アルバム：『私たちの距離 ── Scale of Us』

■クリエイター：nyanyannya ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5684

この“距離”に何を想起する？

世界に存在するあらゆる”距離”を示すことで聴く人の感性を刺激する、疾走感ある変拍子楽曲です。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式Twitter：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに55都市で139公演を巡演。2026年はすでに北米ツアーを完走しており、11月にも欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/