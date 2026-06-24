【開催報告】第98回勉強会「2026年制度改定で変わる医療安全」主催：日本の医療の未来を考える会

集中出版株式会社

医療を巡っては、しばしば患者の死や手術ミス等が起こる。患者や家族にとっては不幸な出来事であり、病院や医師らの責任が厳しく問われる事も有る。しかし「医療事故」と言っても、中には避けようの無かったものも存在し、例え医師や看護師の人為的ミスが原因だとしても、過剰な責任の追及は医療の萎縮や人材不足を招き兼ねない。実際、警察の捜査や民事訴訟が相次いだ産科では医師が激減し、危機的状況に陥っている。医療事故の原因解明と責任の追及、患者への補償を適切に進めるにはどうすれば良いのか。医師であり弁護士でもある、日本医療安全学会理事長で浜松医科大学医学部法学教授の大磯義一郎氏に講演頂いた。

▼ 講演の事後報告記事は、月刊『集中』7月号（6月30日発行）に掲載致します。

日本の医療の未来を考える会のホームページ http://www.iryounomirai.com/

「日本の医療の未来を考える会」とは

対象：国会議員、病院経営者、大学医学部教授、医師、医療関連企業（部長職以上）

内容及び構成：毎月医療に関する幅広い事案の1 テーマを取り上げ有識者による講演を行い、自由な意見交換を行う

開催：毎月第3水曜日（約2時間、懇親会を含む）開催（8 月・12 月は休会）

会場：衆議院議員会館（東京都千代田区永田町）

講師：有識者、関係省庁などからテーマ別に招聘

会費：医療機関・官公庁・大学関係者は無料。企業は会員のみ（体験参加有）

主催・事務局：集中出版株式会社

共催：University Cambridge Japan Consulting Supervisor

企業会員入会をご検討の方はこちら＞＞＞ https://form.run/@nyukai-toiawase

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

▲ 月刊『集中』６月号

月刊『集中』ホームページ https://www.medical-confidential.com/

集中出版グループについて

集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師564人はこちら

https://www.medical-confidential.com/wp-content/uploads/2026/04/2026_564Dr.pdf

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

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