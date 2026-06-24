パーソナルジム「EARTH」が大阪・阪和線JR堺市駅徒歩2分にオープン。整体×パーソナルトレーニングで、初心者でも無理なく続く身体づくりをサポート

株式会社タレント

株式会社タレントは、AIコンサルティング事業およびWebマーケティング支援事業に加え、新たにウェルネス事業を開始し、整体×パーソナルトレーニングを提供するパーソナルジム「EARTH（アース）」を大阪府堺市・JR堺市駅徒歩2分の場所にオープンいたしました。

パーソナルジム EARTHについて

これまで当社は、AIやWebマーケティングを通じて、企業の業務効率化や集客支援、事業成長をサポートしてまいりました。

一方で、仕事や日々の生活が便利になるほど、身体を動かす機会が減り、肩こりや腰痛、運動不足、体型の変化、疲れやすさに悩む方も増えています。

「人の成長を支える」という当社の想いを、ビジネスの領域だけでなく、健康や暮らしの領域にも広げていきたい。

そのような想いから、地域の皆さまが自分の身体と向き合い、無理なく健康的な習慣をつくれる場所として、パーソナルジム「EARTH」を立ち上げました。



EARTHに込めた想い

EARTHが大切にしているのは、ただ体重を落とすことや、きついトレーニングをすることではありません。

毎日の生活の中で、少し身体が軽くなる。

姿勢が整って、気持ちまで前向きになる。

運動が苦手だった方が、「これなら続けられそう」と感じられる。

そんな小さな変化を積み重ねながら、一人ひとりが自分らしく健康に過ごせる状態をつくることを目指しています。

忙しい日々の中で、自分の身体のことは後回しになりがちです。

だからこそEARTHでは、完全個室の落ち着いた空間で、一人ひとりの悩みや目標に寄り添いながら、無理なく続けられるサポートを行います。

整体×パーソナルトレーニングで、身体を整えながら鍛える

EARTHでは、パーソナルトレーニングに整体の考え方を組み合わせています。

身体の状態や姿勢、動きのクセを確認しながら、その方に合ったトレーニングを提案。

ただ筋肉を鍛えるだけではなく、身体のバランスを整えながら進めることで、運動初心者の方や、肩こり・腰痛に悩む方でも安心して取り組める内容を目指しています。



このような方におすすめです

・ダイエットを始めたいが、何から始めればよいかわからない方

・過去にジム通いが続かなかった方

・運動が苦手で、きついトレーニングに不安がある方

・肩こりや腰痛、姿勢の悪さが気になる方

・完全個室で周りの目を気にせずトレーニングしたい方

・堺市駅周辺で通いやすいパーソナルジムを探している方

・整体とトレーニングを組み合わせて身体を整えたい方

EARTHの特徴



1. 完全個室で、人目を気にせず通える

EARTHは完全個室型のパーソナルジムです。

周囲の目を気にせず、自分のペースでトレーニングに集中できます。

「ジムに行くのが初めてで不安」

「運動している姿を見られるのが恥ずかしい」

「人が多い空間が苦手」

そのような方でも安心して通える環境を整えています。

2. 初心者でも続けやすいメニュー設計

運動経験や体力レベルに合わせて、無理のないメニューを作成します。

ダイエット、姿勢改善、肩こり・腰痛ケア、運動習慣づくりなど、それぞれの目的に合わせて丁寧にサポートします。

3. 整体の視点を取り入れた身体づくり

姿勢や身体の使い方を確認しながら、トレーニングを行います。

身体を整えながら鍛えることで、見た目の変化だけでなく、日常生活での動きやすさや疲れにくさにもつながるサポートを目指しています。

4. 無理な食事制限ではなく、続けやすい食事アドバイス

EARTHでは、極端な食事制限ではなく、日常生活の中で実践しやすい食事改善を大切にしています。

外食が多い方、忙しくて自炊が難しい方、甘いものが好きな方にも、ライフスタイルに合わせたアドバイスを行います。

オープン記念キャンペーン

EARTHでは、オープンを記念して、通常3,300円の体験トレーニングを特別価格500円で受けられるキャンペーンを実施しています。

体験では、カウンセリング・身体の状態チェック・トレーニング体験を通じて、現在のお悩みや目標に合わせた身体づくりの方向性をご提案します。

初めての方でも安心してご参加いただける内容です。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

※最新情報は公式LINEまたは公式サイトをご確認ください。

店舗概要

店舗名：パーソナルジム EARTH（アース）

所在地：大阪府堺市北区北長尾町1-5-13 Bel Rosso 2F

アクセス：JR阪和線「堺市駅」徒歩2分

営業時間：9:00～22:00

定休日：不定休

サービス内容：パーソナルトレーニング、整体、姿勢改善、ダイエットサポート、

料金プラン

月2回プラン：19,800円（税込）

月4回プラン：36,080円（税込）

月8回プラン：66,800円（税込）

目的やライフスタイルに合わせて、無理なく通えるプランをお選びいただけます。

代表コメント

当社はこれまで、AIコンサルティングやWebマーケティングを通じて、企業の成長を支援してまいりました。

その中で感じてきたのは、どれだけ便利なツールや仕組みが増えても、最後に大切なのは「人」だということです。

働く人、挑戦する人、日々の生活を頑張る人が、心身ともに健康であること。

それが、仕事や人生を前向きに進めていく土台になると考えています。

EARTHでは、運動が得意な方だけでなく、むしろ運動に苦手意識がある方や、これまで何度もダイエットに挫折してきた方にこそ、安心して通っていただきたいと思っています。

一人ひとりの身体の状態や生活に寄り添いながら、地域の皆さまの健康づくりをサポートしてまいります。

会社概要

会社名：株式会社タレント

事業内容：AIコンサルティング事業、Webマーケティング支援事業、ウェルネス事業、パーソナルジム【EARTH】の運営



パーソナルジムEARTH 公式サイト：https://earth-personalgym.jp/

パーソナルジムEARTH 公式LINE：https://lin.ee/pJqxson

運営元情報

■株式会社タレント

代表取締役：山本 達也

■パーソナルジム EARTH

所在地：大阪府堺市北区北長尾町1-5-13 Bel Rosso 2F

公式LINE：［https://lin.ee/pJqxson］