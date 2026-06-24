【フリーランス・副業に関する実態調査】この1年で、20代フリーランスの6人に1人が正社員へ転換。

株式会社YOUTRUST

YOUTRUSTが運営するシンクタンク「次世代キャリア研究所」は、YOUTRUSTユーザーを対象に「フリーランス・副業に関する実態調査」を実施しました。

近年、フリーランスを主たる働き方としていた人が正社員になる「正社員回帰」の動きが、メディアでも注目されています。本調査では、サービス内データから見えた「20代フリーランスの『正社員回帰』」と、ユーザーアンケートから見えた「副業の関わり方の実態」の2つを検証しました。

その結果、YOUTRUST上の20代ユーザーにおいて、フリーランスから正社員への移行が18.4%にのぼり、逆方向（正社員→フリーランス、1.5%）の10倍以上であることがわかりました。さらに、過去フリーランスや副業で関わった企業に、正社員として入社した経験のある方に決め手を尋ねると、上位は「チーム・一緒に働く人」（52.4%）と「副業での評価・信頼関係」（47.6%）。「報酬条件」（23.8%）を大きく上回り、つながりと信頼がキャリアの起点となる実態が浮き彫りになりました。

また、副業を本業と掛け持ちで取り組む層に目を向けると、希望稼働は月40時間未満が約7割を占め、生活と両立しながら柔軟に取り組む副業のかたちも見えてきました。

▼調査結果サマリー- 20代フリーランスの正社員転換率は18.4%。逆方向（1.5%）の10倍以上となり、“正社員回帰”がデータでも確認された。- フリーランスや副業で関わった企業に、正社員として入社した決め手は「報酬条件」（23.8%）より「チーム・一緒に働く人」（52.4%）「副業での評価・信頼関係」（47.6%）。- 副業の関わり方は「柔軟・短時間・リモート」が主流。希望稼働は月40時間未満が65.6%、案件選びでフルリモートを重視するユーザーは55.9%にのぼる。- 副業ニーズの大きさは職種によって異なる。法人営業・プロデューサー／ディレクター・Webマーケティングなど、事業推進・売上創出の現場に近い職種で副業募集が多く出ている。■ 本調査の背景

働き方の選択肢が広がり、フリーランス・副業をはじめとする雇用によらない働き方が広く浸透しています。一方で近年は、フリーランスを主たる働き方としていた人が正社員になる「正社員回帰」の動きにも注目が集まっています。

しかし、その流れが実際にどの程度の規模で起きているのか、そして何が個人の選択を後押ししているのかは、十分に明らかになっていません。本調査では、YOUTRUSTユーザーのアンケートとサービス内データから、フリーランス・副業という働き方とキャリアの変化の実態を明らかにしました。

■ 調査概要

・調査名：フリーランス・副業に関する実態調査

・調査対象：YOUTRUSTユーザー（フリーランス・副業経験者）

・調査方法：インターネットを利用したアンケート＋サービス内データ分析

・調査期間：2026年5月26日～5月31日（アンケート）／2026年5月16日時点（サービス内データ）

・有効回答数：177名

※本リリース内容を掲載いただく際には、『出典：次世代キャリア研究所』と明記をお願いいたします。

■ 調査結果

1. “正社員回帰”は、データでも確認できる

YOUTRUSTのサービス内データ（フリーランスを主たる働き方とするユーザー、過去1年）を分析したところ、20代のフリーランスから正社員への転換率は18.4%でした。一方、正社員からフリーランスへの移行率は1.5%にとどまり、その差は10倍以上にのぼることがわかりました。

メディアで語られる「正社員回帰」は、印象論ではなく、プラットフォーム上の実際の動きとして観測できる現象であることが明らかになりました。この移行を後押ししている要因として、一緒に働く中で築かれた信頼関係や人とのつながりの重要性がうかがえます。

2. 正社員転換の決め手は「報酬」よりも「一緒に働いた人との信頼」

過去にフリーランスや副業として関わった企業に、その後正社員として入社した経験のある方に決め手を尋ねたところ、上位には「チーム・一緒に働く人」（52.4%）や「副業での評価・信頼関係」（47.6%）が並び、関係性やカルチャーに関わる要素が並びました。一方で、「報酬条件」は23.8%と低く、報酬や待遇だけでなく、一緒に働く中で築かれた信頼関係やカルチャーフィットが、正社員転換の意思決定を後押ししていることがうかがえます。

3. 副業の関わり方は「柔軟・短時間・リモート」が主流

副業を希望するユーザーが案件選びで最も重視するのは「稼働時間の柔軟性」（69.9%）でした。希望する稼働時間は月40時間未満が合計65.6%と約7割を占め、本業や生活と両立できる範囲で副業に取り組みたい層が中心であることがうかがえます。

こうしたニーズに応えるように、YOUTRUST上の副業募集は、リモート可否が明記された案件のうち65.0%がフルリモート可。本業や生活と両立しながら、自分のスキルや関心に合わせて柔軟に関われる環境が広がっています。

4. 副業ニーズが大きい職種は？──企業が副業で求めている職種ランキング

YOUTRUST上に掲載されている副業募集を職種別に集計し、副業人材へのニーズが高い職種をランキング化しました。

上位には、法人営業・プロデューサー／ディレクター・Webマーケティングなど、事業推進・売上創出の現場に近い職種が並びました。企業が副業として人材を求めているのは、こうしたフロント業務の領域に集中していることがうかがえます。

副業を探す側にとっては、こうした上位職種は案件数が多く、自分の経験を活かせる機会を見つけやすい領域といえます。

■ 総括

本調査からは、次の4つの傾向が明らかになりました。

１. “正社員回帰”は、データでも確認できる。

20代フリーランスの正社員転換は18.4%にのぼり、正社員からフリーランスへの転換（1.5%）の10倍以上。メディアで語られる動きが、プラットフォーム上の実数としても確認されました。

２. キャリアの起点は「条件」より「信頼」。

正社員転換の決め手は報酬条件（23.8%）よりも、一緒に働く人（52.4%）や副業での信頼関係（47.6%）。相互理解を重ねた上での選択であることがうかがえます。

３. 副業は、もっと身近な関わり方になっている。

月40時間未満が65.6%、リモート可案件の65.0%がフルリモート可。生活と両立しながらライトに関われる柔軟な選択肢が広がっています。

４. 副業市場の需給は職種で大きく異なる。

案件数が比較的多く機会を見つけやすい職種がある一方で、意欲人材が集中して競争が激しい職種も存在します。個人にとっては、自身のスキルや職種がどのような需給環境にあるのかを見極める手がかりとなります。

キャリアの選択肢が多様化するなかで見えてきたのは、移行を後押ししているのが報酬や条件以上に、一緒に働いた経験と、そこで築かれた信頼であるという構造です。仕事を通じたつながりが、結果として一人ひとりのキャリアの可能性を広げている──本調査は、その実態の一端を示しています。

■ 次世代キャリア研究所 初代所長 吉野樹 コメント

今回の調査から見えてきたのは、キャリアの選択を動かすものが、必ずしも報酬や肩書きといった条件だけではないということです。

フリーランス・副業という柔軟な働き方が広がる中で、実際に正社員への転換を後押ししていたのは、「一緒に働く人」や「その中で築かれた信頼関係」でした。近年は、「お試し副業」といった関わり方も、ひとつの選択肢として広がっています。

まずは副業という形で関わり、仕事を通じてお互いを理解する。

その積み重ねが、結果として次のキャリアの選択肢につながっています。

副業は、必ずしも正社員転換を前提とした入り口ではありません。個人が自分らしい働き方を模索し、企業と新しい関係性を築くための一つの選択肢です。その中で生まれたつながりや信頼が、時に新たな挑戦やキャリアの広がりにつながっていくのだと思います。

▼吉野樹 プロフィール

横浜国立大学経営学部卒業後、2020年株式会社YOUTRUSTに新卒入社。主幹事業となるネットワークリクルーティング事業部のカスタマーサクセスの立ち上げに従事。その後、プロダクト開発部における初のPMMやマーケティング部のゼネラルマネージャーを経て、2025年10月よりネットワークリクルーティング事業部長/執行役員に就任。初代次世代キャリア研究所所長兼務。

■ 次世代キャリア研究所とは

次世代キャリア研究所とは、多様化する働き方とキャリア形成の新たなトレンドを捉え、過去・現在・未来のキャリアを前向きに考える“次世代型キャリア”を探求するシンクタンクです。

就職・転職・副業・リスキリング--選択肢が広がる今だからこそ、自分のキャリアにワクワクできる気持ちを育て、広げていくこと。それが、私たちが大切にしていることです。

私たちは、次世代の日本を背負っていく20代の方々の前向きな選択や実際のアクションに注目し、アンケート調査やSNSを通じてリアルな声を拾い上げ、社会に発信していきます。

「自分のキャリアが楽しみになる」 そんなポジティブな感情が社会全体に広がることで、若者一人ひとりの選択肢が増え、未来に希望を持てる社会が生まれると思っています。次世代キャリア研究所は、その連鎖を通じて、“日本のモメンタムを上げる”ことを目指します。

＜仕事専用SNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できる採用AIエージェント「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできる営業AIエージェント「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

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■ 株式会社YOUTRUST 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/197_1_a937e12a3f437735212d0dcdfa1cb54b.jpg?v=202606240551 ]