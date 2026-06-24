合弁会社「AI Data Partners株式会社」の設立完了に関するお知らせ

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田 元、東証スタンダード：8783、以下「当社」）は、ReYuu Japan株式会社、株式会社イメージワン、ウインテスト株式会社、株式会社FDおよび株式会社Birdmanとの共同出資により設立を進めてきた合弁会社「AI Data Partners株式会社」（以下「本合弁会社」）について、2026年6月24日付で設立手続きが完了したことをお知らせいたします。

本合弁会社は当社の持分法適用関連会社となります。

1．本合弁会社設立完了の背景

当社をはじめとするパートナー企業6社は、国内における次世代のAI基盤（高性能データセンター）の構築および運営体制の確立を目指し、段階的に準備を進めてまいりました。

これまで、2026年4月24日の5社間での基本合意（MOU）締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000153230.html)、5月18日の株式会社Birdmanの追加参画（6社体制への移行）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000153230.html)を経て、5月22日には共同出資による合弁会社設立を決議(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000153230.html)し、合弁契約を締結いたしました。

また、高密度・高効率な次世代AI計算基盤の最適化と安定供給に向けてKAYTUS社と機材供給体制の構築に向けたMOUを締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000153230.html)し、具体的な協議を進めております。加えて、官民連携およびガバナンス体制の強化を目的として、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の岸博幸氏の監査役就任予定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000153230.html)についても発表しております。

このたび、6社間における設立手続きおよび運営体制の整備が完了し、事業開始に向けた体制が整いました。

2．社会的意義と今後の事業展開

生成AIやビッグデータ市場の拡大に伴い、膨大な計算処理を支える高性能なデータセンターインフラの重要性は高まっています。日本国内においても、経済安全保障やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の観点から、高度なコンピューティングリソースを国内に確保することが重要な課題となっています。

本合弁会社は、6社連合が有する「資金調達・土地確保・電力受電・AIソリューション・保守運用・ブランディング」の強みを組み合わせ、AI特化型高性能データセンターの企画、設計、開発、建設、保有、管理および保守運営を推進してまいります。

また、高性能サーバーの調達、運用、保守、機材のライフサイクル管理（リユース）までを一体的に進める体制の構築を目指します。行政経験を有する岸博幸氏を監査役に迎えたガバナンス体制のもと、規制改革への対応や、地方創生と連動した拠点展開についても検討を進めてまいります。

今後は、本合弁会社の下に案件ごとの「事業用SPC（特別目的会社）」を設立するスキームを活用し、プロジェクトファイナンスや外部投資家からの資金を活用しながら、国内10拠点を目途にデータセンター関連資産の取得・運営を進める方針です。投資効率の指標として、IRR（内部収益率）6％以上を目標に掲げ、安定的な収益基盤の構築を図ってまいります。

3．本合弁会社の概要

4．今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/120_1_8637cb7428b00d956fed7704302da374.jpg?v=202606240551 ]合弁会社「AI Data Partners株式会社」ロゴ

本件（合弁会社設立完了）による当社の当期連結業績への影響は軽微を想定しております。今後、本合弁会社の下に設立される事業用SPCの設立、具体的な投資案件の進捗、その他開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

◆ReYuu Japan株式会社について（証券コード：9425 東証スタンダード市場）

https://www.reyuu-japan.com/(https://www.reyuu-japan.com/)

所在地：東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階

代表者：代表取締役 谷口 領

事業内容：スマホ、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買およびレンタル

◆株式会社イメージワンについて（証券コード：2667 東証スタンダード市場）

https://www.imageone.co.jp/(https://www.imageone.co.jp/)

所在地：東京都品川区大崎1-6-3 大崎ニューシティ3号館 6F

代表者：代表取締役 川倉 歩

事業内容：ヘルスケア画像システムの販売・保守、地球環境ソリューション

◆ウインテスト株式会社について（証券コード：6721 東証スタンダード市場）

https://www.wintest.co.jp/(https://www.wintest.co.jp/)

所在地：神奈川県横浜市西区平沼1丁目2-24 横浜NTビル1階

代表者：代表取締役 姜 輝

事業内容：半導体自動検査装置開発・製造・販売・サポート

◆株式会社FDについて

https://www.for-delight.co.jp/(https://www.for-delight.co.jp/)

所在地：愛知県刈谷市今川町花池３番地１

代表者：代表取締役 鈴木 政司

事業内容：再生可能エネルギー事業、電気工事

◆株式会社Birdmanについて（証券コード：7063 東証グロース市場）

https://birdman.tokyo/(https://birdman.tokyo/)

所在地：東京都渋谷区松濤一丁目5番3号

代表者：代表取締役 吉川 元宏

事業内容：ブランディング、マーケティング、クリエイティブを軸とした戦略コンサルティングおよび事業開発

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）

https://abc-chain.com/(https://abc-chain.com/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com