公式LINE友だち300人以上の店舗さまへ ― サブスクラインAIの3か月実証にご協力で、初期費用（最大50万円）を0円に｜2026年7月末まで

株式会社サブスクライン

公式LINEの友だちが300人以上いる、カフェ・飲食・サロン・クリニックなどの来店型店舗さまへ。友だちはいるのに、一斉送信だけで終わっていませんか？

サブスクラインでは、AIエージェントが提案する配信を3か月間運用し、来店数や客単価がどう変わるかを店舗さまと一緒に検証します。実名の導入事例として掲載にご協力いただける新規店舗さまは、通常10万～50万円の初期費用を全額免除します。期間は2026年7月末まで、予算上限に達し次第終了します。

お申し込み前に、まずここをご確認ください

図1：対象プランの初期費用（\100,000～\500,000）が、実名の導入事例掲載へのご協力で\0に。- AIが勝手に送ることはありません。AIが提案した配信内容は、店舗さまが確認・承認してからお客さまへ配信します。お店の雰囲気に合わない文章は、運用しながら一緒に調整できます。- 掲載内容は、公開前に必ずご確認いただけます。記事の表現・掲載範囲・写真の有無まで、店舗さまと相談しながら決めます。書きたくないことを無理に載せることはありません。- この特典は「実名での導入事例掲載」が条件です。3か月の検証後に掲載を見送る場合は、免除した初期費用（最大50万円）を申し受けます。匿名（店舗名非公開）でのご紹介をご希望の場合は、対象可否を含めてお申し込み前にご相談ください。- 無料になるのは「初期費用」です。月額費用と、LINE経由決済の売上手数料は、各プランに応じて別途発生します（次の料金表をご覧ください）。

AIの提案どおりに配信したら、売上は本当に変わるのか？

「サブスクラインのAIエージェントが提案したとおりに公式LINEを運用したら、実際にどんな成果が出るのか？ 来店数や売上は本当に変わるのか？」――これを、参加店舗さまと一緒に3か月かけて、実店舗の数字で確かめる取り組みです。

取り組み内容- AIエージェントが配信を設計：公式LINEのあいさつメッセージ・シナリオ・ステップ配信・セグメント配信を、AIエージェントが店舗ごとの顧客状況をもとに提案します。- 確認・承認してから運用：提案された配信は店舗さまが確認・承認したうえで配信。運用しながら内容を調整します。- 3か月、成果を一緒に観測：来店数や客単価の変化を、当社と一緒に3か月間モニタリングします。- 実名で結果を記事化：検証結果を、実店舗名・実名ありで導入事例として掲載します。

3か月で見る指標の例

「売上が増えるか」だけでなく、「お客さまに嫌がられていないか」まで一緒に見ます。たとえば次のような指標です。

- LINE経由の予約数 ／ クーポン利用数- 来店数 ／ 客単価 ／ リピート率- 配信ごとのクリック数 ／ ブロック率

たとえば、こんな配信ができます

美容サロンの場合

- 30日以上来店していないお客さまに、再来店クーポンを配信- 初回来店後のお客さまに、次回予約を促すメッセージを配信- 高単価メニューを利用したお客さまに、メンテナンス提案を配信

飲食店の場合

- 平日夜に来店しやすいお客さまへ、限定クーポンを配信- テイクアウト利用者へ、再注文の案内を- 配信誕生日月のお客さまへ、特典を配信

こんな店舗さまに向いています- 公式LINEの友だちが300人以上いる- カフェ・飲食・サロン・クリニックなど来店型- 友だちはいるのに「一斉送信」しかできていない

対象プランと免除額

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100004/table/113_1_f9783121a4e6133f9e6549b59f8cdab8.jpg?v=202606240651 ]

※本キャンペーンで無料になるのは「初期費用」です。 月額費用（\9,800～・税抜）は各プランに応じて別途発生します。

ご利用の流れ

- サブスクラインお問い合わせフォーム(https://subscline.com/contact/)から、「実証＆実名での事例掲載に協力可能」とお知らせください- 当社で確認後、初期費用を全額免除するプロモーションコード付きのアカウント発行URLを発行します。- AIエージェントが配信を設計し、店舗さまの確認・承認のうえで運用を開始します- 3か月、来店数や客単価の変化を一緒に観測し、検証結果を実名の導入事例記事として掲載します

まずはキャンペーン対象か確認する

初期費用0円のキャンペーン対象か確認する

スムーズにご案内できるよう、お問い合わせの際は次の内容をお知らせください。

- 業種（カフェ・飲食・サロン・クリニック など）- 公式LINEの友だち数 ／ 現在の配信頻度- 一斉送信以外の運用をしているか- 実名での事例掲載が可能か

「サブスクライン」について

「サブスクライン」は、LINE運用そのものをAIに任せられるLINEマーケティングCRMです。AIエージェントが顧客・売上データの分析から、配信・クーポン・リッチメニューといった打ち手の提案・実行までを担い、利用者は承認するだけでLINE施策を進められます。セグメント配信・シナリオ（ステップ配信）・自動応答・セグメントリッチメニュー・ポップアップ＆クーポン・サブスクプラン・滞在時間課金（QRチェックイン）・モバイルオーダー・広告/ASP連携などを1つの基盤に統合し、「配る（配信）」で終わらせず「売れる（収益化）」まで一気通貫で支援します。

サービス詳細・登録はこちら：https://subscline.com/

会社概要

会社名：株式会社サブスクライン

代表者：代表取締役 宇野 涼太

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話：03-6555-4234

Email：info@subscline.com

サービスサイト：https://subscline.com/