5G SA・6G におけるIoT／サービス市場の実態を調査、2025年の市場規模は約12兆6,500億円に

株式会社シード・プランニング

株株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区 梅田佳夫社長、以下シード・プランニング）は、IoT通信サービスの活用が幅広い産業・社会領域へ拡大していることに着目し、10分野137市場の実態を調査し、その結果を発表したことをお知らせいたします。

●調査の詳細はこちら

https://www.seedplanning.co.jp/news/6382/

◆ 調査の背景と目的

近年、労働人口の減少や高齢化の進展を背景に、製造業や物流、建設、農業など幅広い産業で効率化・省力化へのニーズが高まっています。

また、5G SA、ローカル5G、Beyond 5G／6G、LPWA、衛星通信など通信技術の高度化に加え、AI技術の進展やIoTデバイスの低コスト化・長寿命化も進み、IoT活用の裾野は拡大しています。

こうした環境変化を踏まえ、IoTサービス市場を定量・定性の両面から分析し、注目10分野137市場の実態を公表することとしました。

※10分野は産業用／製造、物流・流通、医用・ヘルスケア、住宅・ホーム関連、多数接続・遠隔監視IoT、建設、農林水産、自動車、セキュリティ、公共・社会インフラ

◆ 調査について

■2030年度におけるIoTサービス市場は約22兆円、2024～2030年度の年平均成長率（CAGR）は12.6％

IoTサービス市場（10分野137市場）は、2023年度の約9兆円から2025年度には約12兆6,500億円へ拡大し、2030年度には約22兆円に達すると予測されます。

労働人口の減少や高齢化を背景に、製造業、物流、建設、農林水産業など幅広い産業分野で効率化・省力化ニーズが高まっていることに加え、5G SA、ローカル5G、Beyond 5G／6G、LPWA、衛星通信など通信インフラの高度化、さらにはAI技術の進展やIoTデバイスの低コスト化・長寿命化が市場拡大を後押ししています。

特に物流・流通、自動車、医用・ヘルスケア、住宅・ホーム関連分野を中心に導入が進んでおり、今後もさまざまな産業・社会インフラ領域でIoT活用が加速するとみられます。

■2030年度におけるモバイルWAN 5G／4G契約数は、2025年度比160％

モバイルWAN 5G／4G契約数は、2025年度の9,515万契約から2030年度には1億5,240万契約へ拡大すると予測されます。

スマートフォン契約数の伸びが鈍化する一方で、セルラーIoT通信モジュールの利用は引き続き拡大しており、製造設備の遠隔監視、物流管理、車両管理、社会インフラ監視など幅広い用途で導入が進んでいます。

また、5G SAやRedCapなどIoT向け通信技術の普及により、多様なIoT機器の接続需要が高まり、法人向けIoT通信市場の成長が続くとみられます。

■2030年度における近接無線／ローカルNW数はセルラー回線数の約12倍に

セルラー通信はIoTシステム全体の一部に過ぎず、多数のセンサーや機器を収容するローカルNWの存在感が今後さらに高まります。2030年度における近接無線／ローカルNW数は、2025年度比136％となり、10分野合計ではセルラー1回線に対して約12倍の規模になると予測されます。



IoTの普及が進むにつれ、通信事業者のモバイルネットワークだけでなく、Wi-FiやBluetooth、920MHz帯無線などの近接無線を活用したセンサーネットワークの重要性が高まっています。



今後は5G SAやローカル5Gとの連携が進み、広域通信と近接無線を組み合わせたIoTシステムの導入がさらに拡大するとみられます。



近接無線／ローカルNWには、Wi-Fi、Bluetooth、920MHz帯無線、特定小電力無線などが含まれ、今後もIoT機器の普及とともに利用拡大が見込まれます。

※ローカルNWに含む／Wi-Fi、特定小電力、920MHz帯、赤外線、QRコード、Bluetooth、DSRC

◆調査概要

調査対象 ：

主な参入企業・事業者、ベンダー31社、サービス提供企業約301社（合計約332社）



調査方法 ：

業界関係者へのヒアリング、シード・プランニングが保有するデータ、公開情報



調査期間 ：

2025年12月～2026年５月



調査実施機関：

株式会社 シード・プランニング 通信チーム

◆お問合せ

株式会社シード・プランニング

〒113-0034

東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル 4F

E-mail : koho@seedplanning.co.jp

広報担当