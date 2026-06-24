大平 修蔵がルイヴィトンSS27メンズファッションショーに出席

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2026年6月23日フランス・パリで開催されたルイヴィトンSS2027メンズファッションショー。

メンズクリエイティブディレクターを務める世界的マルチアーティスト、ファレル・ウィリアムスが手がける最新の春夏コレクションとなっており、大平も最新のブラウンジャケットにキルティングが目を引くデニムを身に纏い、登場した。

同ブランドのショーに参加するのは今回が9回目となり、

フロントローで他国の来場者達との交流も楽しみながらショーを観劇した。

【大平 修蔵】

2001年、神奈川県生まれ。モデル/DJ/アーティスト

2020年に始めたTikTokで注目され、フォロワーは760万人を超え、SNS総フォロワー数は現在約1000万人となる。2022年には「Forbes JAPAN UNDER 30 日本発世界を変える30歳未満」に選抜。アーティストとして「SHUZO」名義でDJ、楽曲制作など取り組みプライベートレーベル「AT1」からファーストデビューシングル「THE FEELING feat. 中島美嘉」をリリース。音楽シーンにも新たなスタイルを提示する。