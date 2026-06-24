【グラッドキューブ】マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」にて、医療業界の人材紹介 LP における “接客体験” の CVR 改善実証データを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353533/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月22日（月）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、医療業界向け転職支援 LP（ランディングページ）改善プロジェクトにおける最新コラム『医療業界の人材転職支援 LP における “接客体験” 実証分析｜AI 検索時代の人材マーケティング戦略』を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
Google の AI Overviews（ AIO ）の普及による「ゼロクリック検索」の増加に伴い、ウェブサイトへのオーガニック流入は構造的な減少傾向にあります。
特に「超売り手市場」である医療業界の人材市場においては、求職者が複数のサービスを比較検討する傾向が強く、限られた流入から確実に成果を生み出す「接客体験の再設計」が不可欠となっています。
本記事では、当社が実際に支援した医療業界向け人材紹介サービスのプロジェクト（2025年6月～10月）における「実証データ」をもとに、小手先の UI 改善ではなく、ユーザー心理の深い理解に基づいた LP 設計の変更がもたらす驚異的な成果を実証分析レポートとして公開しました。
流入の「数の確保」から「質の転換」へとシフトが求められるデジタルマーケティング責任者や事業責任者にとって、事業継続の戦略的ヒントとなる内容です。
■ 実証データが示す驚異的な改善実績
本記事では、自社開発の CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト）」を活用し、「業界経験者」と「未経験者」それぞれに異なる戦略アプローチを実施。大幅な CVR（コンバージョン率）改善を実現しました。
■ 本記事で解説する「3つの成功要因」
本記事では、上記の成果を生み出した核心的な施策として、以下の3つのポイントを解説しています。
(1)「利得」へのダイレクト訴求：ユーザーの根源的な欲求に応える FV（ファーストビュー）の最適化
(2)無駄な流入を削ぎ落とす効率化モデル：成約に近いターゲットへの絞り込みによる CVR の最大化
(3)視覚的な図解による思考のショートカット：離脱を防ぎ、エントリー意欲を高める「接客導線」としてのコンテンツ拡充
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2388
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
「 INSIGHT CUBE 」ニュースレターのご登録はこちら
https://www.glad-cube.com/insightcube/#mailmagazine-content
*Google は Google LLC の商標です。
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月22日（月）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、医療業界向け転職支援 LP（ランディングページ）改善プロジェクトにおける最新コラム『医療業界の人材転職支援 LP における “接客体験” 実証分析｜AI 検索時代の人材マーケティング戦略』を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
Google の AI Overviews（ AIO ）の普及による「ゼロクリック検索」の増加に伴い、ウェブサイトへのオーガニック流入は構造的な減少傾向にあります。
特に「超売り手市場」である医療業界の人材市場においては、求職者が複数のサービスを比較検討する傾向が強く、限られた流入から確実に成果を生み出す「接客体験の再設計」が不可欠となっています。
本記事では、当社が実際に支援した医療業界向け人材紹介サービスのプロジェクト（2025年6月～10月）における「実証データ」をもとに、小手先の UI 改善ではなく、ユーザー心理の深い理解に基づいた LP 設計の変更がもたらす驚異的な成果を実証分析レポートとして公開しました。
流入の「数の確保」から「質の転換」へとシフトが求められるデジタルマーケティング責任者や事業責任者にとって、事業継続の戦略的ヒントとなる内容です。
■ 実証データが示す驚異的な改善実績
本記事では、自社開発の CX 改善プラットフォーム「 SiTest（サイテスト）」を活用し、「業界経験者」と「未経験者」それぞれに異なる戦略アプローチを実施。大幅な CVR（コンバージョン率）改善を実現しました。
■ 本記事で解説する「3つの成功要因」
本記事では、上記の成果を生み出した核心的な施策として、以下の3つのポイントを解説しています。
(1)「利得」へのダイレクト訴求：ユーザーの根源的な欲求に応える FV（ファーストビュー）の最適化
(2)無駄な流入を削ぎ落とす効率化モデル：成約に近いターゲットへの絞り込みによる CVR の最大化
(3)視覚的な図解による思考のショートカット：離脱を防ぎ、エントリー意欲を高める「接客導線」としてのコンテンツ拡充
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2388
※デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
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*Google は Google LLC の商標です。
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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