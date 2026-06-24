近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）経営学科教授 布施匡章ゼミと、30歳以上の女性卓球愛好者を主な対象とするWebメディア「卓球レディース」は、令和8年（2026年）6月30日（火）、東大阪キャンパスにおいて、体験型卓球交流イベント「どこでも卓球」を開催します。当日は、卓球未経験者や運動が苦手な人でも気軽に参加できるミニゲームのほか、卓球YouTuber「OKP（おかぴー）」として活動する岡野康幸氏による特別レッスンを実施します。 【本件のポイント】 ●卓球初心者でも楽しめる体験型イベントを通じて、若年層への卓球の普及を促進 ●卓球YouTuber「OKP（おかぴー）」として活躍する岡野康幸氏のレクチャーを通じて、上達する楽しさを伝える ●学生は、企画立案、告知、当日の受付・進行管理まで主体的に担い、実践的なマーケティング力や企画運営力を養う 【本件の内容】 近畿大学経営学部の布施ゼミは、令和7年（2025年）11月から、30歳以上の女性卓球愛好者をターゲットとしたWebメディア「卓球レディース」と連携し、卓球の魅力発信に向けた取り組みを進めています。 卓球は年齢や運動経験を問わず楽しみやすいスポーツである一方、未経験者にとっては、ボールの回転やラケット操作、ラリーを続けることに難しさを感じる場合があります。そこで本ゼミでは、大学生にを対象に、初心者でも取り組みやすいゲーム感覚で卓球を楽しめる体験型イベントを企画しました。 当日は、「謎解き」「卓球台上ボーリング」に加え、卓球台の対面に設置した大きさの異なるカップにピンポン球を打ち入れ、その正確性を競う「カップインゲーム」を実施します。また難易度別のステージを設けることで、初心者から経験者までがレベルに応じて卓球を楽しめる内容としています。上位入賞者や規定スコア達成者には、Webメディア「卓球レディース」のオリジナルキャラクターグッズを進呈します。 さらに、卓球YouTuber「OKP（おかぴー）」氏を特別講師として招き、卓球上達のポイントや楽しみ方について特別レッスンを行います。参加者が卓球の奥深さや上達する喜びを体感できる機会を提供し、卓球への関心や競技継続への向上を図ります。 学生は、「卓球レディース」との打ち合わせを重ねながら、ターゲット設定、ゲーム内容の設計、景品企画、告知、当日の受付・誘導・進行管理など、企画から運営まで主体的に担います。スポーツ分野におけるマーケティング力や企画運営力を実践的に養うとともに、若年層に向けた卓球文化の普及と新たなファン層の形成を目指します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月30日（火）12：00～16：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 実学ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生（事前申込不要、参加無料） 布施ゼミInstagram：https://www.instagram.com/fuse_seminar/ 【講師紹介】 OKP（おかぴー）こと岡野康幸氏は、卓球YouTuber「OKP卓球Life supporter」として活動する卓球講師。愛工大名電高校、愛知工業大学出身で、全日本マスターズ30代・40代で優勝経験を持つ。卓球講師として20年で300回以上の講習会を実施し、延べ5,000人以上を指導してきた。岐阜を拠点に、ボディセラピスト、メンタルセラピスト兼卓球コーチとして、技術面だけでなく心身のサポートにも取り組んでいる。 【代表学生のコメント】 経営学部経営学科4年 岡代結衣（おかだいゆい）さん 私たち大学生世代にとっては、卓球はまだ身近なスポーツとは言えないのが現状です。そこで本イベントでは、相手と打ち合う形式のプレッシャーを取り除いたゲーム企画や、卓球YouTuberであるOKP（おかぴー）さんの力をお借りすることで、運動が苦手な人でもアミューズメント感覚で楽しめる空間づくりを目指しました。この企画を通じて、未来のファン層となる大学生に卓球の新しい魅力を知ってもらい、競技やwebメディアへ親しむきっかけになればと考えています。 【関連リンク】 経営学部 経営学科 教授 布施匡章（フセマサアキ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/124-fuse-masaaki.html 経営学部 https://www.kindai.ac.jp/business/