記 ■発明の名称：学習用付箋、学習用付箋セット、及びコンピュータープログラム ■特許番号：特許第10-2977530号 ■特許登録日：2026年６月 １０日 ■発明者：樫原 優衣 ■特許権者：株式会社Ebbinghaus Stationery 【今後の事業展開について】 1. 国内市場における事業基盤の強化 まずは国内市場での基盤固めを最優先課題とし、販売実績のさらなる拡大に注力してまいります。 積極的なマーケティング活動を通じてブランド認知度を向上いたします。 2. 戦略的アライアンスによる提供価値の最大化 国内での事業基盤を確立した上で、次なる成長戦略として、各業界をリードする日本企業様との戦略的アライアンスを積極的に推進してまいります。 当社の持つ特許と、パートナー企業様の持つ優れた技術力や販売網を融合させることで、これまでにない新たな価値を共創できると確信しております。 3. 日本発のパートナーシップで、世界市場へ そして、この強力なパートナーシップを原動力に、グローバル市場への挑戦を本格化させます。 まずは成長著しいアジア市場を足掛かりとし、将来的には北米、欧州市場へと展開することで、「日本発のソリューション」を世界中の顧客にお届けすることを目指します。