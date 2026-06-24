株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、自社オリジナルプライズブランド「GiGO PRIZE®」より、大型ぬいぐるみブランド「どでかじゃんぼ」が登場することをお知らせいたします。 第一弾として「恐竜どでかじゃんぼ」、第二弾として「危険生物どでかじゃんぼ」が、全国のGiGOグループのお店、およびオンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」にて順次登場いたします。

どでかじゃんぼについて

「どでかじゃんぼ」は、GiGO PRIZE®発の大型ぬいぐるみブランドです。 ぬいぐるみは大きいほど楽しい。抱きついて、眺めて、一緒に遊べば”どでか”い体験が待っている。 好きのボリューム最大級！「どでかじゃんぼ」が登場いたします。

概要

■ブランド名：どでかじゃんぼ ■取扱商品：ぬいぐるみ ■取扱店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

第一弾「恐竜どでかじゃんぼ」

■取扱店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ■登場日程：2026年6月25日(木) 景 品 名：恐竜どでかじゃんぼーギガノトサウルスー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-dinosaur-01/ 景 品 名：恐竜どでかじゃんぼーティラノサウルスー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-dinosaur-02/ 景 品 名：恐竜どでかじゃんぼートリケラトプスー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-dinosaur-03/

第二弾「危険生物どでかじゃんぼ」

■取扱店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ■登場日程：2026年7月7日(火) 景 品 名：危険生物どでかじゃんぼーアカエイー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-07-dangerous-creature-01/ 景 品 名：危険生物どでかじゃんぼーうつぼー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-07-dangerous-creature-02/ 景 品 名：危険生物どでかじゃんぼーひょうもんだこー 店舗一覧：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-07-dangerous-creature-03/

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ※画像・イラストはイメージです。

GiGO PRIZE(ギーゴプライズ)とは

株式会社GENDA GiGO Entertainmentが贈るプライズブランドです。アニメ、コミック、ゲームコンテンツのキャラクターグッズ等のオリジナル景品の企画・製作を行っています。

著作権表記

©GENDA GiGO Entertainment

各種公式サイト・Xアカウント

■GiGOグループのお店 公式Xアカウント https://x.com/GENDA_GiGO ※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。