在宅時間を“楽しむ住まい”へ　防音×ペット×省エネを備えた賃貸住宅、横浜市港北区に完成予定

ＪＲ東海不動産株式会社

ＪＲ東海不動産株式会社（本社：東京都港区港南一丁目8番27号、代表取締役社長：谷津剛也）は、横浜市港北区小机町において開発中の賃貸住宅「Avance横浜小机」が、2026年9月に完成予定であることをお知らせいたします。 本物件は、当社がＪＲ東海エリアで展開する賃貸住宅「Avance（アヴァンセ）」シリーズの新物件として、横浜エリアでは2棟目の展開となります。

■開発背景

外観完成予想パース

近年、生活音への配慮をはじめ、趣味を楽しめる住環境やペットとの共生など、多様なライフスタイルへの関心が高まっています。

こうしたニーズを踏まえ、“在宅時間を楽しめる住まい”の提供をコンセプトに、本物件の開発を進めております。

■本物件の特徴・コンセプト

1．防音配慮型居室（全戸）

防音性能D-65相当の防音に配慮した居室を全戸に採用。楽器演奏や動画配信など、音を伴う趣味も楽しむことができ、自宅での時間をより自由にお過ごしいただけます。

2．ペットと快適に暮らせる住環境

愛犬・愛猫とともに暮らせる仕様とし、ペットとの共生に配慮しています。

3．Nearly ZEH-M対応による省エネルギー性能

太陽光発電設備を導入し、省エネと環境負荷低減を実現します。

施工には大和ハウス工業の賃貸住宅ブランド「D-ROOM」を採用。

全12戸・2LDKの構成とし、新婚世帯・DINKs世帯を中心に、在宅勤務を行う共働き世帯や、音楽・動画配信などの趣味を持つ方々を主なターゲットとしています。



防音・ペット・ZEHの3要素を同時に備えた賃貸住宅は希少であり、「Avance（アヴァンセ）」シリーズにおいても新たな取り組みとなります。

■ ロケーション

※楽器演奏など音を伴う趣味の利用イメージ※ペットと暮らす生活イメージ※間取り図（202号室の一例）

本物件の所在する横浜市港北区小机町は、落ち着いた閑静な住宅エリアです。周辺には小机城址や市民の森などの豊かな自然環境が広がるほか、日産スタジアムや横浜アリーナなどの大型施設も近接し、ゆとりある住環境が魅力です。また、東海道新幹線や東急新横浜線を利用できる新横浜駅※も生活圏にあり、都内を含めた広域へのスムーズな移動が可能です。

■アクセス

・JR横浜線「小机駅」徒歩22分

・JR横浜線「鴨居駅」バス15分

「道路碑前」停 徒歩6分

・JR横浜線「小机駅」バス4分

「菅田ハイツ入口」停 徒歩1分

※小机駅から新横浜駅へは電車で1分程度

■ 物件概要

■賃貸募集

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131423/table/11_1_b0701b9bb400afa17ef4f2bbec3f03f5.jpg?v=202606240452 ]

現在、先行内覧予約および入居申込を受付中です。

＜募集窓口＞

大和リビング株式会社

東京支店 横浜北営業所

TEL：045-287-0250 FAX：045-914-7122

https://www.droom-daiwaliving.net/b-700140755-001/

【参考】

ＪＲ東海不動産の賃貸住宅「Avance」シリーズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131423/table/11_2_341b53420fe24d80f4b6f52338e72357.jpg?v=202606240452 ]