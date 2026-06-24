【いわきFC】耼田大誠 選手、期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、柏レイソルから期限付き移籍中の耼田大誠選手が移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中は柏レイソルと対戦するすべての公式戦に出場することができません。

【耼田 大誠 （TAISEI KUWATA）】

| ポジション

DF

| 生年月日

2002年8月26日（23歳）

| 身長/体重

185cm / 84kg

| 出身

千葉県

| 経歴

TOPSIDEアウルFC → 暁星国際中学校 → 暁星国際高校 → 中京大学 → 柏レイソル → いわきFC（期限付き移籍）

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：11試合出場 / 0得点

＜通算＞

百年構想リーグ：11試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：2試合出場 / 0得点、天皇杯：2試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンもいわきFCでプレーすることになりました。引き続き、いわきFCでプレーできること非常に嬉しく思います。日々成長し続け、シーズン通してチームに貢献できるように自分らしく楽しんで頑張ります！」