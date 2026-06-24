【いわきFC】中島舜 選手、期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、柏レイソルから期限付き移籍中の中島舜選手が移籍期間を延長することとなりましたので、お知らせします。

なお、新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中は柏レイソルと対戦するすべての公式戦に出場することができません。

【中島舜 （SHUN NAKAJIMA）】

| ポジション

MF

| 生年月日

2002年4月8日（24歳）

| 身長/体重

173cm / 67kg

| 出身

埼玉県

| 経歴

川鶴FC → マルバサッカースクール → 柏レイソルU-12 → 柏レイソルU-15 → 柏レイソルU-18 → 流通経済大学 → 柏レイソル → いわきFC （期限付き移籍）

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：14試合出場 / 1得点

＜通算＞

J1リーグ：5試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：14試合出場 / 1得点、リーグカップ戦：3試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「2026/27シーズンもいわきFCでプレーさせていただくことになりました。日頃から応援してくださるファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わるすべての方々に感謝しています。

結果にこだわり、チームの勝利のため、その先にあるJ1昇格のために、全力で戦います。サポーターの皆さん、熱い声援をよろしくお願いします」