恩賜箱根公園　夏イベント「coちゃんenちゃんを探そう！」と「昔遊び」を開催します！

株式会社小田急箱根

県立恩賜箱根公園（指定管理者：神奈川県公園協会・株式会社ランドフローラ・株式会社小田急箱根）では、夏休みに合わせて「coちゃんenちゃんを探そう！」と「昔遊び」を開催します。

「coちゃんenちゃんを探そう！」は、湖畔展望館内に隠れている、「coちゃんenちゃん」（神奈川県公園協会マスコットキャラクター）人形を探すイベントで、隠れている場所を見つけて管理事務所のスタッフに伝えると、素敵なプレゼントを進呈します。

また「昔遊び」では、親子で自由に遊んでいただくための伝統的で懐かしい玩具である、けん玉や水鉄砲、竹馬などを用意いたしました。また、無料休憩所は夏の縁側をイメージして、小田原風鈴を設置することで、「箱根の涼」を感じていただけます。

恩賜箱根公園で、富士山と芦ノ湖の美しい景色を眺めながら、歴史と文化を堪能し、夏休みの思い出の一つにしてみてください。

ひとときの涼を感じられる休憩所

「coちゃんenちゃんを探そう！」「昔遊び」の概要は下記のとおりです。

【イベント概要】

（1） coちゃんenちゃんを探そう！

内容：湖畔展望館内に隠れている神奈川県公園協会マスコット

キャラクター「coちゃん」「enちゃん」の人形を探します。

参加方法：

１.湖畔展望館内で「coちゃん」「enちゃん」を探す

２.見つけた場所を公園管理事務所スタッフに伝える

３.正解した方にプレゼントを進呈

プレゼント内容：お楽しみ

（２）昔遊び

内容：日本の伝統的な遊びを自由に体験できます。

遊べるもの：けん玉、お手玉、おはじき、だるま落とし、竹馬など

会場：休憩所

coちゃんenちゃん人形昔遊び(※イメージ写真)

【開催概要】

開催期間：令和8年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：9:00～16:30

対象：どなたでも

参加費：無料

県立恩賜箱根公園について

◇住所 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根１７１

◇電話 ０４６０-８３-７４８４（１２月２９日～１月３日を除き、平日休日問わず、９時００分～１６時３０分）

◇公式サイト http://www.kanagawa-park.or.jp/onsisite/

◇休園日 なし（通年、入園自由）※湖畔展望館は１２月２９日～１月３日のみ休館

◇入園料 無料

◇アクセス

【公共交通機関をご利用の場合】

○JR・小田急線 小田原駅から箱根登山バス「箱根町港」行き、もしくは伊豆箱根バス「箱根関所跡」行きで約５５分、「恩賜公園前」下車すぐ

○JR 三島駅から東海バス「元箱根港」行きで約５５分、「恩賜公園前」下車すぐ

【お車でお越しの場合】

○小田原厚木道路 小田原西ＩＣから箱根新道を通って約４０分

○東名高速道路 御殿場ＩＣから国道１３８号・県道７５号を通って約５０分

○静岡県三島市街地から国道１号を通って約４０分

◇駐車場 利用時間 ７時００分～２１時００分（最終入場は１９時００分まで）

普通車６２台（身障者専用区画３台、軽自動車１台含む）

普通車 平日 500円/回 休日 1,000円/回

大型車 2,000円/回

二輪車１０台 無料