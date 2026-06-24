【マレーシア店オープニングセレモニー実施レポート】マレーシアで子育て中の優木まおみさんが登壇！こぼれやもんじゃ焼きアンバサダー就任でもんじゃとの思い出を語る！

株式会社delta

東京・月島発のもんじゃ焼きブランド「月島もんじゃ こぼれや」を運営する株式会社delta（本社：東京都中央区月島、代表取締役社長：中村謙作、以下「delta」）は、ブランド初となる海外店舗「月島もんじゃ こぼれや（Tsukishima Monja Koboreya）」を、マレーシア・クアラルンプールの商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと ブキッ・ビンタン シティ センター（ららぽーとBBCC）」に2026年6月27日（土）よりオープンします。オープンに先立ち、6月23日(火)に現地にてオープニングセレモニーを開催。当日は、マレーシアで母子留学中の優木まおみさん・マレーシア・クアラルンプールを拠点に活動する女性アイドルグループKLP48が特別ゲストとして登壇しました。

こぼれやもんじゃ焼きアンバサダー任命式の様子（左)優木まおみさん (右)株式会社delta代表取締役社長 中村謙作テープカットの様子

【中村代表の海外進出にかける思いとは？】

イベントは、月島もんじゃ こぼれやの創設者株式会社delta代表取締役社長 中村謙作による挨拶からスタート。浅草生まれ・月島育ちの中村代表は今回の海外初出店について「私たちは、もんじゃを売るためにマレーシアへ来たわけではなく、東京ならではの食文化を届けたいと考えています。家族や友人との時間を大切にするマレーシアだからこそ、その価値がきっと伝わると信じています。このお店が皆様に長く愛されるお店へと成長できるよう努めてまいります。月島からマレーシアへ。東京の食文化を、皆様とともに育てていけることを楽しみにしています。本日は誠にありがとうございます。」とマレーシアでの新たな挑戦への決意を述べました。

【優木まおみさんがこぼれやもんじゃ焼きアンバサダーに就任！もんじゃとの思い出を語る！】

続いて、昨年から2人の娘とともにマレーシアで生活を送る優木まおみさんがゲストとして登壇し、「こぼれやもんじゃ焼きアンバサダー」の任命式が行われました。中村代表から今回のために制作された特製の大きなもんじゃヘラのパネルが贈呈されると、優木さんは「日本の文化をマレーシアで感じると懐かしく嬉しい気持ちになります。もんじゃ焼きというのは日本ならではの食べ物ですので、マレーシアの方にたくさん食べていただきたいです。」と笑顔でコメントしました。また、「実家が中華料理屋をやっていて、小さい頃からお店の一番前の席を陣取って、お客さんと話したり、父と母の仕事ぶりを眺めながら受験勉強をしたりして過ごしていました。その経験から、食事というのは人と人を繋げる大切なツールだと思っています。美味しい物を食べて笑顔になると幸せな気持ちになりますし、幸せな瞬間を共有できると親しい関係になると思うので、こぼれやでも一緒にもんじゃを作ったり、みんなでちょっとずつシェアをしたりするのもいいと思います。」と、自身のルーツにも触れながら、もんじゃ焼きの楽しみ方も語りました。

MCからもんじゃ焼きの思い出を聞かれると、「私は九州から上京するまでもんじゃ焼きを食べたことがありませんでした。初めてもんじゃ焼きを食べたのは大学生の頃で、もんじゃ焼きはお好み焼きと違って食べるタイミングがわからなかったりしましたが、スナック感覚があるので、おやつっぽく食べるのが大人になってからの楽しみになりました。」と振り返りました。

続けて、MCからこぼれやへの期待についてと問われると、「日本食はマレーシアでも食べることができますが、こぼれやさんは日本資本のブランドなので、本格的な日本食が食べられることを楽しみにしています。」と、心を躍らせた様子でコメントしました。

株式会社delta代表取締役社長 中村謙作優木まおみさん

【華やかなテープカットセレモニーにAKB48の海外姉妹グループKLP48が駆けつける！】

イベント中盤には、クアラルンプールを拠点に活動しているKLP48のYi ShyanさんとMashiroさんが加わり、グランドオープンを祝う華やかなテープカットが執り行われました。

テープカットが終わると、マレーシアで魔除けや商売繁盛を祈願して行われる伝統芸能「ライオンダンス（中国獅子舞）」がスタート。伝統的な太鼓のビートに乗せたダイナミックな演出でグランドオープンにふさわしい華やかな熱気を呼び込みました。

ライオンダンスが続く中、店内ではもんじゃ焼き調理のパフォーマンスがスタート。目の前の鉄板で手際よく具材が刻まれ、小気味よい音を立てて焼き上げられていく中、KLP48のAliceさんが出汁の投入に挑戦。ライブ感あふれる光景に、優木さんが思わず「すごい！」と目を輝かせながら楽しそうに見入っていました。

テープカットの様子もんじゃ焼き調理パフォーマンスの様子

【職人の手技に目を輝かせる一幕も！現地の食文化に配慮したポーク不使用の出汁で作るもんじゃを実食！】

もんじゃ焼き調理のパフォーマンスが終わると試食がスタート。中村代表より「今回のマレーシア進出にあたり、最大のこだわりは『出汁』です。こぼれやの味を大切に守りながら、イスラム教徒が多数を占める現地の食文化に配慮し、ポーク（豚肉）不使用を前提とした出汁を再設計しました」と、現地仕様のメニュー開発に懸けた想いが説明されました。日本国内と同等のクオリティを忠実に再現した「明太餅もんじゃ」を一口食べた優木さんは「日本のもんじゃ焼きの味がマレーシアで楽しめて嬉しい」と大絶賛しました。また、KLP48で唯一の日本メンバーであるMashiroさんも「とっても美味しかったので、メンバーを連れて絶対にまた来ます」と笑顔を見せ、終始華やかな熱気の中、記念すべきオープニングセレモニーは幕を閉じました。

ライオンダンスの様子

⚫ オープニングセレモニー概要

日時：2026年6月23日（火）13:00～14:45（マレーシア時間）

場所：月島もんじゃ こぼれや／ららぽーとBBCC（クアラルンプール）

登壇者（敬称略）：

優木まおみ

Yi Shyan、Alice、Mashiro（KLP48）

在マレーシア大使館 二瓶大輔 公使

マレーシア日本人商工会議所(JACTIM) 鳴釜宏充 会頭

マレーシア三井不動産株式会社Managing Director 斉藤正義

マレーシア三井不動産株式会社Deputy General Manager 安田嵩央

株式会社delta代表取締役社長 中村謙作

株式会社delta代表取締役副社長 菊原隆司

内容：

開会スピーチ

こぼれやもんじゃ焼きアンバサダー任命発表

食べ放題特典贈呈セレモニー

テープカット(VIP ご登壇)・写真撮影

ライオンダンス／もんじゃ焼き調理パフォーマンス

ご試食

＜店舗概要＞

店舗名：月島もんじゃ こぼれや（Tsukishima Monja Koboreya）

所在地： Ground Floor, LaLaport BBCC, Mitsui Shopping Park, 2, Jln Hang Tuah Lot G-83, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, マレーシア

（https://maps.app.goo.gl/9tXZkRe4TStoDj2e6）

グランドオープン日： 2026年6月27日（土）

営業時間：12:00～22:00（ららぽーとBBCCの営業時間に準ずる）

定休日：なし（施設休館日に準ずる/不定休あり）

席数：約70席

公式ホームページ：https://tsukishima-monja-koboreya.com/

公式Instagram：@koboreya_my

Tsukishima Monja Koboreya 外観

『月島もんじゃ こぼれや』について

東京・浅草に生まれ、月島で育った創業者。学生時代にもんじゃ店で経験を重ねるなかで芽生えた「もんじゃの魅力を、洗練されたかたちで伝えたい」という想いから、2015年、東京・月島に「こぼれや」は生まれました。

日本各地を巡るなかで出会った素晴らしい食材と、それを育む生産者たちの想い。そのすべてを一品のもんじゃに込めてお客様のもとへ届けたい--。

こぼれやのもんじゃには、たくさんのつくり手の想いと物語が込められています。こぼれるほど具材を盛りつけた、ここでしか味わえない『唯一無二の下町創作もんじゃ』をどうぞご堪能ください。

ブランドサイト：https://tsukishima-monja-koboreya.com/

月島もんじゃ こぼれや

『株式会社delta』について

代表者：代表取締役社長 中村 謙作

創業：2015年10月

所在地：東京都中央区月島3-7-12 ザ・シティ月島B1F

事業内容：外食事業の運営

ブランド：月島もんじゃ こぼれや

出店状況：国内7店舗

企業サイト：https://delta-tokyo.co.jp/

株式会社delta