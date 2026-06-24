ガタガタニイガタ！！キャンペーン～来ないとわからない、ニイガタ～を実施します！

写真拡大 (全2枚)

新潟市

　新潟市とJR東日本新潟支社では、新潟が誇る「食」をニイガタへ来て楽しんでもらうことを目的に


「ガタガタニイガタ！！キャンペーン～来ないとわからない、ニイガタ～」を実施します。


　キャンペーン期間中は新潟市とJR東日本新潟支社が、それぞれ下記の取り組みを行います。


　ニイガタの『ウマい』は、来ないとわかりません。


　ぜひこの機会に「ガタガタ言わずに」新幹線でニイガタへお越しください！！




【新潟市主催】食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）概要

　



チケットサンプル画像

　JR東日本の新幹線eチケットを利用して新潟駅※１へお越しの県外在住の方に、アンケートの回答で、ラーメンやタレかつ、えだまめ、日本酒など食べなきゃわからない新潟グルメを、存分に楽しめる店舗のお食事チケットを1,000円分プレゼント！


　さらに、新潟市の特産品が抽選で当たるスタンプラリーも同時開催します。


〇食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）配布場所

　新潟市観光案内センター（JR新潟駅2階、在来東改札前）


〇スタンプラリー及びお食事チケット利用可能店舗

　新潟駅周辺や古町エリア約25店舗



　スタンプラリーでスタンプを３つ集めて応募すると、抽選で計５０名に特産品が当たります！


新潟県産えだまめ1.5キロ、新潟名物　厚切りタレかつセット（冷凍）、


新潟五大ラーメン　岡持ちセット、新潟県産コシヒカリ　5キロ、新潟清酒　720ml、


JR東日本オリジナルボトルホールドサーモタンブラー（非売品）




※1東京駅・上野駅・大宮駅・熊谷駅・本庄早稲田駅・


　　高崎駅・上毛高原駅から新潟駅の新幹線eチケット利用者限定です


※お食事チケットは予定枚数に達し次第終了します


※住所が新潟県内の方は配布対象外です　


※新幹線チケットの料金は大人料金のみが対象です


※その他の注意事項はキャンペーン特設サイトをご確認ください



【JR新潟支社主催】JRE POINTまたはニイガタの特産品プレゼント概要

参加条件：条件１.キャンペーンページからエントリー


　　　　　条件２.対象区間を新幹線eチケットで乗車


　　　　　条件３.対象店舗で累計2,000円（税込）以上のお買い物


賞　　品：抽選でJRE POINTまたはニイガタの特産品


※詳細はJR東日本のニュースリリースをご確認ください。




●キャンペーン詳細情報はこちらから


　キャンペーン特設サイト


　https://niigatacity-ramen.jp/gatagata/


　JR東日本ニュースリリース


　https://www.jreast.co.jp/press/2026/niigata/20260605_ni02.pdf


　JREメディア


　https://media.jreast.co.jp/articles/6304




●キャンペーン期間


　2026年6月13日（土）～7月31日（金）



●お問い合わせ先


　新潟市役所　観光・国際交流部　観光推進課


　担　当：真田・斎藤　


　T E L ：025-226-2607


　E-Mail：inbound@city.niigata.lg.jp