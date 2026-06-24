ガタガタニイガタ！！キャンペーン～来ないとわからない、ニイガタ～を実施します！
新潟市とJR東日本新潟支社では、新潟が誇る「食」をニイガタへ来て楽しんでもらうことを目的に
「ガタガタニイガタ！！キャンペーン～来ないとわからない、ニイガタ～」を実施します。
キャンペーン期間中は新潟市とJR東日本新潟支社が、それぞれ下記の取り組みを行います。
ニイガタの『ウマい』は、来ないとわかりません。
ぜひこの機会に「ガタガタ言わずに」新幹線でニイガタへお越しください！！
【新潟市主催】食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）概要
チケットサンプル画像
JR東日本の新幹線eチケットを利用して新潟駅※１へお越しの県外在住の方に、アンケートの回答で、ラーメンやタレかつ、えだまめ、日本酒など食べなきゃわからない新潟グルメを、存分に楽しめる店舗のお食事チケットを1,000円分プレゼント！
さらに、新潟市の特産品が抽選で当たるスタンプラリーも同時開催します。
〇食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）配布場所
新潟市観光案内センター（JR新潟駅2階、在来東改札前）
〇スタンプラリー及びお食事チケット利用可能店舗
新潟駅周辺や古町エリア約25店舗
スタンプラリーでスタンプを３つ集めて応募すると、抽選で計５０名に特産品が当たります！
新潟県産えだまめ1.5キロ、新潟名物 厚切りタレかつセット（冷凍）、
新潟五大ラーメン 岡持ちセット、新潟県産コシヒカリ 5キロ、新潟清酒 720ml、
JR東日本オリジナルボトルホールドサーモタンブラー（非売品）
※1東京駅・上野駅・大宮駅・熊谷駅・本庄早稲田駅・
高崎駅・上毛高原駅から新潟駅の新幹線eチケット利用者限定です
※お食事チケットは予定枚数に達し次第終了します
※住所が新潟県内の方は配布対象外です
※新幹線チケットの料金は大人料金のみが対象です
※その他の注意事項はキャンペーン特設サイトをご確認ください
【JR新潟支社主催】JRE POINTまたはニイガタの特産品プレゼント概要
参加条件：条件１.キャンペーンページからエントリー
条件２.対象区間を新幹線eチケットで乗車
条件３.対象店舗で累計2,000円（税込）以上のお買い物
賞 品：抽選でJRE POINTまたはニイガタの特産品
※詳細はJR東日本のニュースリリースをご確認ください。
●キャンペーン詳細情報はこちらから
キャンペーン特設サイト
https://niigatacity-ramen.jp/gatagata/
JR東日本ニュースリリース
https://www.jreast.co.jp/press/2026/niigata/20260605_ni02.pdf
JREメディア
https://media.jreast.co.jp/articles/6304
●キャンペーン期間
2026年6月13日（土）～7月31日（金）
●お問い合わせ先
新潟市役所 観光・国際交流部 観光推進課
担 当：真田・斎藤
T E L ：025-226-2607
E-Mail：inbound@city.niigata.lg.jp