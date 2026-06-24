新潟市

新潟市とJR東日本新潟支社では、新潟が誇る「食」をニイガタへ来て楽しんでもらうことを目的に

「ガタガタニイガタ！！キャンペーン～来ないとわからない、ニイガタ～」を実施します。

キャンペーン期間中は新潟市とJR東日本新潟支社が、それぞれ下記の取り組みを行います。

ニイガタの『ウマい』は、来ないとわかりません。

ぜひこの機会に「ガタガタ言わずに」新幹線でニイガタへお越しください！！

【新潟市主催】食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）概要

チケットサンプル画像

JR東日本の新幹線eチケットを利用して新潟駅※１へお越しの県外在住の方に、アンケートの回答で、ラーメンやタレかつ、えだまめ、日本酒など食べなきゃわからない新潟グルメを、存分に楽しめる店舗のお食事チケットを1,000円分プレゼント！

さらに、新潟市の特産品が抽選で当たるスタンプラリーも同時開催します。

〇食えばわかるニイガタチケット（お食事チケット）配布場所

新潟市観光案内センター（JR新潟駅2階、在来東改札前）

〇スタンプラリー及びお食事チケット利用可能店舗

新潟駅周辺や古町エリア約25店舗

スタンプラリーでスタンプを３つ集めて応募すると、抽選で計５０名に特産品が当たります！

新潟県産えだまめ1.5キロ、新潟名物 厚切りタレかつセット（冷凍）、

新潟五大ラーメン 岡持ちセット、新潟県産コシヒカリ 5キロ、新潟清酒 720ml、

JR東日本オリジナルボトルホールドサーモタンブラー（非売品）

※1東京駅・上野駅・大宮駅・熊谷駅・本庄早稲田駅・

高崎駅・上毛高原駅から新潟駅の新幹線eチケット利用者限定です

※お食事チケットは予定枚数に達し次第終了します

※住所が新潟県内の方は配布対象外です

※新幹線チケットの料金は大人料金のみが対象です

※その他の注意事項はキャンペーン特設サイトをご確認ください

【JR新潟支社主催】JRE POINTまたはニイガタの特産品プレゼント概要

参加条件：条件１.キャンペーンページからエントリー

条件２.対象区間を新幹線eチケットで乗車

条件３.対象店舗で累計2,000円（税込）以上のお買い物

賞 品：抽選でJRE POINTまたはニイガタの特産品

※詳細はJR東日本のニュースリリースをご確認ください。

●キャンペーン詳細情報はこちらから

キャンペーン特設サイト

https://niigatacity-ramen.jp/gatagata/

JR東日本ニュースリリース

https://www.jreast.co.jp/press/2026/niigata/20260605_ni02.pdf

JREメディア

https://media.jreast.co.jp/articles/6304

●キャンペーン期間

2026年6月13日（土）～7月31日（金）

●お問い合わせ先

新潟市役所 観光・国際交流部 観光推進課

担 当：真田・斎藤

T E L ：025-226-2607

E-Mail：inbound@city.niigata.lg.jp