【SAK University】７月の進学フェア出展情報｜関東・奈良・広島の全15会場に出展

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、進学を検討されている方や保護者の皆様が直接ご相談いただける機会として、７月は関東を中心に、奈良県や広島県を含む全15会場の進学フェアに出展します。

本記事では、地域ごとの出展情報と出展内容のポイントをご紹介いたします。

関東地方

大学・短期大学進学ガイダンス in 高崎

日時： 2026年7月1日（水）16:00-17:00

場所： ビエント高崎 ビッグキューブ（群馬県高崎市問屋町2-7）

ビエント高崎横須賀市産業交流プラザ

進路相談会 in 横須賀

日時： 2026年7月3日（金）15:00-17:00

場所： 横須賀市産業交流プラザ（横須賀市本町3-27ベイスクエアよこすか一番館3階）

進路相談会 in 平塚

日時： 2026年7月6日（月）13:00-15:30

場所： 平塚プレジール（神奈川県平塚市八重咲町3-8JA平塚ビル4F）

平塚プレジールレンブラントホテル厚木

進路相談会 in 本厚木

日時： 2026年7月6日（月）14:00-17:00

場所： レンブラントホテル厚木（神奈川県厚木市中町二丁目13番1号）

大学入試・入学説明会 in さいたま

日時：2026年7月9日（木）10:00-15:30

場所：さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さいたま市中央区新都心8番地）

さいたまスーパーアリーナレンブラントホテル厚木

進路相談会 in 本厚木

日時： 2026年7月9日（木）14:00-17:00

場所： レンブラントホテル厚木（神奈川県厚木市中町二丁目13番1号）

大学入試・入学説明会 in 伊勢崎文化会館

日時：2026年7月10日(金) 14:00-18:00

場所： メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎（伊勢崎市文化会館）

（群馬県伊勢崎市昭和町3918）

メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎武蔵野スイングホール

進路相談会 in 武蔵境

日時：2026年7月10日(金) 15:00 ～ 18:00

場所：武蔵野スイングホール 11階レインボーサロン

（武蔵野市境2丁目14番1号スイングビル11階）

大学進学博

日時： 2026年7月11日（土）11:00-16:00

場所： サンシャインシティ 文化会館 2F 展示ホールD（東京都豊島区東池袋3-1-4）

池袋サンシャインシティ 文化会館ウェスタ川越

大学入試・入学説明会 in 川越

日時：2026年7月11日(土) 12:30～16:00

場所：ウェスタ川越（埼玉県川越市新宿町1-17-17）

大学入試・入学説明会 in 池袋サンシャインシティ

日時： 2026年7月14日（火）13:30-17:00

場所： サンシャインシティ 文化会館（東京都豊島区東池袋3-1-4）

サンシャインシティ文化会館幕張メッセ

進学フェア2026 in 幕張メッセ

日時：2026年7月14日（火）13:30-17:30

場所：幕張メッセ 国際展示場 10ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ）

進路相談会 in 横浜

日時：2026年7月23日(木) 16:00～17:30

場所：新都市ホール（神奈川県横浜市西区高島2-18-1（横浜そごう9Ｆ））

奈良県

新都市ホールホテルリガーレ春日野

大学入試・入学説明会 in 春日野

日時：2026年7月7日（火）13:00-18:00

場所： ホテルリガーレ春日野（奈良県奈良市法蓮町757-2）

広島県

大学入試・入学説明会 in 広島

日時：2026年7月8日（水）16:00-18:00

場所：広島サンプラザ（広島県広島市西区商工センター1丁目1番1号）

出展内容ポイント

広島サンプラザ

１，いち早く進路を決定できる早期出願制度

2026年度の入学試験では年明けに受験生が集中したことを受け、年内入試として早期出願制度を設けました。早期に進路を決定できるため、入学準備を整えやすい点が特長です。

進学フェアでは最適な出願方法について気軽にご相談いただけます。

２，進路選択から入学準備までを支える独自プログラム

本校では、入学を早期に決定した高校3年生や、留学希望の方、高校1,2年生の方を対象として、それぞれのケースに合わせた学習・進学支援制度を用意しています。

参加方法などの詳細は、進学フェアやオープンキャンパスでスタッフにお問い合わせください。

・入学前 "0年生" プログラム SAK 0th Grade PROGRAM（通称：ゼログレ）(https://sak.ac/0th-grade-program)

・留学奨学生挑戦制度 British Scholars Honors（通称：BSH）

・《挑戦と成長がバッジで見える》高校1、2年生向け Badge Challenge（バッジチャレンジ）

３，”学位とスキル”を両立するIT×AI教育

エセックス大学から発行される証明書のサンプル

本校ｄは、英国国立エセックス大学と共同開発したカリキュラムを日本語で学び、３年間でエセックス大学の学士号、４年目に日本の大学院に相当する大学院課程（Postgraduate Programme）の修了資格を取得できます。

また、教員は全員現役エンジニアで、実際の開発現場で求められる知識や技術を学びながら、実務に直結するスキルを身に着けることが可能です。さらに、AI講座では国内でも限られた環境でしか学べない内容を取り入れ、AI・データサイエンスを実践的に学びます。

４，エセックス大学との提携による段階的な英国留学

5年目には、エセックス大学大学院へのパスウェイ制度を利用して、英国での修士号・博士号の取得や、海外でのキャリア形成を目指すことも可能です。

また、本校の卒業生はAlumni Loyalty Discount制度の対象となり、エセックス大学大学院の学費が20%以上減免されます。

エセックス大学大学院へ進学する際のパスウェイ制度

※本校へ入学する際の「PATHWAY PROGRAM」と、エセックス大学大学院へ進学する際のパスウェイ制度は別の制度です。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として開校。2026年4月には100名を超える新入生を迎えました。

日本のIT人材不足の解決を考慮し、卒業後にすぐに実践で活躍できる実践力と問題解決力を重視した英国最先端のIT教育を展開します。

すべての授業は日本語で実施されるため、英語力に不安がある方、文系の方でも世界水準の学びを受けることが可能です。また、英国ではスタンダードな多様な出願制度を設けることで、学力試験に留まらない評価で学生を受け入れております。

【英国国立エセックス大学の概要】

エセックス大学は、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、THE世界大学ランキングにてTOP350（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/



出典

※1 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位

※2 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位