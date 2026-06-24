ferret One、AIでBtoBマーケを加速させる「ferret One MCPサーバー」の提供を開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝、以下「ベーシック」）は、同社が提供するBtoBマーケティングツール「ferret One」において、MCP（Model Context Protocol）サーバーのβ版提供を開始しました。これにより、Claude CodeやCodexなどのAIエージェントからferret Oneのデータと機能を直接呼び出せるようになります。

■提供開始の背景

生成AIの急速な普及により、コンテンツの作成・分析・提案をAIが担うことが、ビジネスの現場で当たり前になってきています。既にAIの活用は「対話して答えをもらう」フェーズから「AIが実際に業務を実行する」フェーズへと移行しており、Anthropic社が2024年11月に「MCP（Model Context Protocol）」をオープン規格として策定してから、SaaS業界全体のインフラとして急速に普及しています。

一方、BtoBマーケターやセールスの現場では依然として「作業の多さ」の課題が残っています。その背景には、「データを集める→ツールを行き来して整理する→次の打ち手を考える」という一連の業務を行うには、複数のツールをまたいで行う必要があり、人の作業に依存しているという実態があります。

ferret Oneはこれまで、BtoBマーケターが担う「サイトで集客して、リードを育てて、営業に渡す」という一連の業務をワンプラットフォームで支えるCMS・MA・SFA/CRMとして発展してきました。今回のMCP対応により、ferret Oneに蓄積されたデータと機能をAIと連動させることで、マーケ・セールス担当者がより戦略的な業務に集中できるよう、ツールのあり方を根本から変えてまいります。

▼ferret One MCPサーバーのイメージ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rrHTsyaJcNo ]

■MCPサーバーについて

MCP（Model Context Protocol）は、ClaudeやChatGPTなどの生成AIツールと、外部のSaaSやシステムを安全に接続するためのオープン標準規格です。

従来、AIがSaaSを操作するには、サービスごとに個別の連携開発が必要でした。MCPはこの課題を解決する「共通の接続規格」として機能し、一度MCPサーバーとして実装されたSaaSは、MCP対応のすべてのAIエージェントからアクセスできるようになります。

ferret OneのMCPサーバーを介してAIエージェント（Claude CodeやCodexなど）とferret Oneを連携することで、ユーザー企業はすでに利用しているAIエージェント上で、ferret Oneに蓄積されたデータを直接検索・分析・編集できるようになります。

β版では以下の機能をAIアシスタントから直接操作・取得できます。

- 分析／レポーティングチャネル別パフォーマンス、ランディングページ別のパフォーマンス- コンテンツ運用ブログ記事の下書き作成・取得、画像／ファイルの登録・取得- CRM／メール運用フォーム・コンタクト・セグメント・メールテンプレートの取得、コンタクト情報の登録／更新／削除、セグメント単位のメール配信設定、メール詳細・配信レポートの取得

■利用イメージ



▽ケース1：AIによるサイト診断・改善提案

「先月のサイトパフォーマンスを分析して、改善提案を3つあげて」

月次レポートのためにデータを手動で収集してExcelにまとめ、自力で原因を読み解くという作業から、期間比較やボトルネックの整理・改善検討をAIとの対話で進める状態に変わります。

▽ケース2：コンテンツ制作から入稿まで一気通貫

「『BtoBマーケのリード獲得』をテーマにブログ記事を書いて、画像も挿入したうえで下書き登録して」

テーマとトーンを伝えるだけで、記事と挿絵がそのままferret Oneに揃う状態になります。他CMSからの移管や既存記事の一括リライトも、対話の中で完結します。

▽ケース3：リード管理の自動化

「先週獲得したリードのうち質の低いものを削除して」 「CRMからエクスポートした顧客データをferret Oneに取り込んで」

クレンジングのルールや項目のマッピングを言葉でAIに伝えるだけで、リードの整理やCRM移行を対話の中で進められるようになります。

▽ケース4：メール施策の振り返りと次回案の作成

「メールAとメールBの結果を比較して、改善した次回のメルマガ本文を作って」

配信結果の振り返りから、改善ポイントの整理・次回下書き作成・配信設定まで、1つの会話の中でひと続きに進められます。

■提供概要

MCPサーバーは現段階ではβ版でのご提供となります。ferret Oneをすでにご利用中のお客様に先行してご案内いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/683_1_5ba4ff77309ebf329c1cd192bb8514df.jpg?v=202606240451 ]

※ 2026年6月現在の情報です。現在はβ版のため、対応機能・対応AIエージェントは今後順次拡充予定です。

■担当者コメント

株式会社ベーシック

ferret 事業部 開発責任者

小松奈央



ferret Oneは、BtoBマーケターが日々向き合う"データを集めて、整理して、次の手を考える"というサイクルを支えるプラットフォームとして成長してきました。しかし、その作業の多くはまだ人の手に依存しています。 AIがコンテンツを作り、分析し、改善提案を行うことが当たり前になる時代において、私たちはferret Oneを"AIと連動して動くBtoBマーケの基盤"へと進化させていきます。今回のMCP対応で、管理画面を行き来する作業から解放し、マーケターが本来集中すべき戦略と顧客への価値提供に向き合える環境をつくっていきたいと考えています。

■『ferret One』について

『ferret One』は、CMS・MA・SFA/CRMを統合したマーケ×セールス業務クラウドシリーズです。リード獲得から商談管理までの一連の業務をワンストップで実行でき、データや制作物も一元管理。さらに、AIワークフロー搭載で、あらゆる業務を一気に自動化することが可能です。

▼ ferret Oneの詳細はこちら

https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260624&utm_medium=referral)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、営業活動を支援するAIエージェント「ferret Sales Agent」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

■提供サービス一覧

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・bookrun：日程調整業務の効率化と自動化を支援する日程調整ツール

・askrun：AIによる問い合わせ対応の自動化を支援するチャットボットツール

・faqrun：FAQの作成・公開・分析・改善を効率化するFAQ管理ツール

・ferret One：リード獲得から商談管理までを一元管理できるBtoBマーケティング×セールス業務クラウド

・ferret MA：リード育成から営業連携までを効率化するマーケティングオートメーションツール

・ferret SFA/CRM：入力負担を軽減し、営業活動の可視化と生産性向上を支援するSFA/CRMツール

・ferret Sales Agent：営業現場の入力・連携・分析業務を自動化するAIエージェント

・ferretソリューション：BtoBマーケティングの戦略設計から実行までを支援するコンサルティングサービス

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・フロントオフィスDX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-260624&utm_medium=referral)