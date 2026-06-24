横浜市場の魅力を発信！ポスターコンクールを実施します

横浜市

横浜市中央卸売市場本場では、子どもたちの自由な発想と表現を通して、市場の魅力を広く伝えるため、令和８年度より横浜市内の小学生等を対象としたポスターコンクールを新たに開催します。

本コンクールでは、みんなの好きな「さかな・やさい・くだもの」をテーマにした作品を募集しま

す。子どもならではの視点で表現した多くの作品の応募をお待ちしています。

応募資格

横浜市内の小学校、義務教育学校、特別支援学校、インターナショナルスクール等に在籍している

小学１年生～６年生相当の児童

応募方法

応募用紙（A4サイズ）をプリントアウトし、郵送にて下記送付先にお送りください（１人１点まで）

※応募用紙はこちらからダウンロードください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/chuoshijo/promotion/ichibapostercontest.html

【送付先】

〒221-0054 横浜市神奈川区山内町１番地

経済局 中央卸売市場本場 経営支援課

応募期間

令和８年７月21日（火）から８月28 日（金）まで【必着】

受賞について

２つの部門ごとに受賞作品を選定します。

・小学校低学年部門（１～３年生）

・小学校高学年部門（４～６年生）

表彰式

令和８年11 月15 日（日） ※予定

横浜市中央卸売市場本場（横浜市神奈川区山内町１番地）

※受賞者には、表彰式において賞状及び賞品を贈呈します。

備考

・市場ならではのお買い物やグルメ、ステージイベント等を楽しむことができる

「横浜市場まつり2026」において受賞作品を展示します。

・応募作品については、返却しませんので、あらかじめご了承ください。

・詳細については横浜市ホームページをご確認ください。

《主催団体について》

〇横浜市場プロモーション委員会

横浜市中央卸売市場本場において業務を営む事業者及び団体で構成される委員会です。

市民生活の安定と向上に貢献するとともに、横浜市場を大きく発展させることを目的として、様々なプロモーション事業を実施しています。