産業機械・建設機械総合レンタル「レント」メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2026 インフラ検査・維持管理・更新展 出展 安全性向上と作業効率化をご提案

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2026 インフラ検査・維持管理・更新展」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

インフラメンテナンス現場における安全性向上と作業効率化をご提案

インフラ検査・維持管理・更新展は、道路・橋梁・トンネル等の点検・修繕・更新に関する最新技術やサービスが集結する国内最大級のBtoB専門展示会です。

今年のレントブースのコンセプトは、「Blue Solution ～借りて使って返す～」。お客様の現場で生じるさまざまなお困りごとの解決を目指し、レンタルならではの柔軟な活用方法とともに、安全性向上と作業効率化に貢献する機材・サービスをご紹介します。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2025年のブース

【出展概要】

メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026 インフラ検査・維持管理・更新展

■ 開催日時：2026年7月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00(最終日は16:30)

■ 開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟 1～3ホール ブース番号：東3-N15

■ 主催：一般社団法人日本能率協会 https://mente.jma.or.jp/

ご来場登録はこちらより :https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_mente/registration.php?exhibitor=EX000137

【主な出展商品】

■新吊荷ロープ介錯装置「EGガイド」

EGガイドは、橋梁の架設工事や鉄骨建方におけるクレーン作業において、介錯ロープの張力を適切に維持し、安定した吊荷姿勢を保持する装置です。橋梁・鉄構分野のリーディングカンパニーである川田工業株式会社との共同開発製品を参考出品いたします。

■防爆テープライト

国内で初めてJPEX認証を取得した防爆対応テープライトです。防爆エリアにおける照明環境の改善と安全確保に貢献します。

■回転式レーザー素地調整工法「クーレーザー工法」

橋梁や鉄骨などの鋼構造物に付着したサビ・塗膜・塩分を高出力レーザーで除去する素地調整工法です。高品質な素地調整と環境負荷低減を両立し、インフラメンテナンスの新たな選択肢としてご提案します。

■重機接触事故対策システム

「レーザーカーテンII」

人や障害物の危険エリアへの侵入をレーザーで検知し、警報発報と連動して重機を停止する、レントオリジナルの安全装置です。現場における接触事故リスクの低減を支援します。

■熱中症対策ソリューション

熱中症対策の義務化への対応として、作業員の休憩環境整備と危険度の見える化を実現するソリューションを展示します。作業員の安全管理を支援する製品を実際に見て・触れて・体験いただけます。

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

IR・広報課 TEL 054-687-2301