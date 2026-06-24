7月11日はセブン‐イレブンの日！お店に行くとちょっといいことがある11日間

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、7月1日（水）より7月11日はセブン‐イレブンの日！お店に行くとちょっといいことがある11日間を開催します。本キャンペーンは、1年に1度の記念日である「7月11日＝セブン‐イレブンの日」に向けて、7月1日（水）から7月11日（土）の11日間、毎日「今日はなにがあるかな？」とセブン‐イレブンを覗くのがわくわくするような超大型企画です。

毎日のお買い物がうれしくなる限定割引やスマホに貼れる可愛いオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーン、また一大ブームを築いたレジェンド作品が、少年漫画史の記念すべき日である7月11日（土）よりセブン‐イレブンアプリに集結。レジェンド作品の作者様による世界で1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン‐イレブンアプリ会員様限定抽選くじまで、日常をわくわくさせる仕掛けが目白押し。心躍る多彩な体験を1年に1度の特別な11日間にお届けします。

711円（税込）レシート抽選キャンペーン

昨年に大反響を呼び、応募倍率約30倍に達した「711円（税込）レシート抽選キャンペーン」が、パワーアップして帰ってきました。今年は開催日を7月1日（水）から7月11日（土）の11日間に拡大し、当選人数も711名様から合計5,000名様にアップ。キャンペーン期間中に合計711円（税込）のお買い物をし、レシートを撮影の上ご応募いただくと、セブン‐イレブンオリジナルの「BE@RBRICK（ベアブリック） 400%」や「セブンカフェ風ペアグラス」など豪華賞品をプレゼントします。

実施期間：2026年7月1日（水）～7月11日（土） 11日間

応募受付期間：7月12日（日）まで

景品：

■BE@RBRICK 400%

当選人数：50名

メディコム・トイが展開する大人気のクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK」がセブン‐イレブンの制服をまとって登場。基準サイズである100%（全高約7cm）の4倍に相当する400%（全高約28cm）のフィギュアは存在感抜群で、インテリアとしてお部屋の主役になること間違いなしです。

(C) 2026 MEDICOM TOY

■セブンカフェ風ペアグラス

当選人数：2,450名

セブンカフェ購入時にお渡しするカップをモチーフにしたペアグラス。「おうちでもセブンカフェ気分が楽しめる」として好評を博したアイテムです。

■選べるクーポン！「セブンカフェ」または「セブンカフェ スムージー」無料クーポン

当選人数：2,500名

「セブンカフェ各種いずれか1杯無料クーポン」もしくは「セブンカフェ スムージー各種いずれか1杯無料クーポン」のどちらかをご利用いただけます。

レシートクーポン＆値引きセール

セブンカフェ コーヒーを1杯買うと、2杯目が半額になるレシートクーポンをプレゼント

セブンカフェ コーヒーを1杯ご購入いただくと、購入日限定で使用できる、セブンカフェが半額になるレシートクーポンを1枚発行。クーポンは当日限定で使用でき、1杯目と異なる商品や異なるサイズをお選びいただくことも可能です。

実施期間：2026年7月1日（水）～7月5日（日） 5日間

クーポン利用期限：購入日限定

※「セブンカフェ」を2杯購入の場合、レシートクーポンは2枚発行されます。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

対象のセブンプレミアム ゴールドお惣菜を2個買うと711.72円（税込）！

セブン‐イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」における最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」をまとめ買いでおトクに楽しめるキャンペーンを実施。キャンペーン期間中、対象となる398円（税込429.84円）のお惣菜商品を2個同時にご購入いただくと、合計価格が通常796円（税込859.68円）のところ、659円（税込711.72円）となります。

実施期間：2026年7月7日（火）～7月11日（土） 5日間

対象商品：398円（税込429.84円）のセブンプレミアム ゴールドお惣菜

金のハンバーグ、金のビーフカレー、金のチーズハンバーグ、金の豚角煮、金のバターチキンカレー

おにぎり2個と対象ドリンク1本をセットで買うと、ドリンク実質無料！

キャンペーン期間中、おにぎり2個＋対象のドリンク1本をセットで購入すると、お会計時に購入したドリンク分を値引きいたします。

実施期間：2026年7月7日（火）～7月11日（土） 5日間

対象商品：綾鷹650ml、お～いお茶 緑茶600ml、緑茶伊右衛門600ml、世界のキッチンからソルティライチ500ml、ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア500ml

セブン‐イレブンアプリ会員限定キャンペーン

「セブンカフェ スムージー」を1杯買うたびにスムージー半額クーポンプレゼント

7月11日（土）に「セブンカフェ スムージー」を1杯購入するたびに、「セブンカフェ スムージー」半額クーポンを配信します。

クーポン配信日：2026年7月11日（土）限定

クーポン利用可能期間：2026年7月11日（土）～7月18日（土）

対象者：セブン‐イレブンアプリを提示して対象商品をご購入された方

対象商品：「セブンカフェ スムージー」全品

※「セブンカフェ スムージー」以外のセブンカフェは対象外です。

世界で1枚だけ、レジェンド作品の作者様直筆描き下ろし色紙が当たる！

1等は、レジェンド作品の作者様による直筆描き下ろし色紙が各作品5名様に当選します。希望キャラクターと当選者様のお名前入りの世界で1枚だけのお宝を手に入れるチャンスですので、この機会をお見逃しなく。

抽選実施期間：2026年7月11日（土）～7月18日（土）

※すべてのアプリ会員様が期間中1日1回抽選に参加できます

各作品の抽選実施日：

「キャプテン翼」（高橋陽一先生）…7月11日（土）・12日（日）

「キン肉マン」（ゆでたまご先生）…7月13日（月）・14日（火）

「ハイスクール！奇面組」（新沢基栄先生）…7月15日（水）・16日（木）

「聖闘士星矢」（車田正美先生）…7月17日（金）・18日（土）

景品：

【1等】各作品の希望キャラクターからあなたが選んだキャラクター＋当選者様のお名前入り直筆描き下ろし色紙

当選人数：各作品5名様

【2等】ダブルチャンス！ 対象のセブンプレミアム ゼロサイダーシリーズに使える71円引きクーポン

当選人数：各作品711名様（合計2,844名様）

対象者：すべてのセブン‐イレブンアプリ会員様

※抽選参加はお一人様1日1回限りとなります。

※抽選の為、はずれる場合もございます。

※実施期間中は新規会員登録後から抽選に参加できます。（参加できない場合はアプリの再起動をお願いします。）

セブン‐イレブンアプリ 概要：https://www.sej.co.jp/products/app/

「セブン‐イレブンの日」店頭キャンペーン

オリジナルステッカーを各店舗で先着100枚プレゼント

「セブン‐イレブンの日」当日である7月11日（土）午前11時より、店頭レジにて先着100枚（4種×各25枚）限定で「セブン‐イレブン オリジナルステッカー」をプレゼントします。デザインは、セブンカフェ、おにぎり、金のハンバーグ、配送トラックをデフォルメしたもの。スマホケースにも貼れるコンパクトなサイズ感の可愛らしいステッカーに仕上がりました。

実施日：2026年7月11日（土）午前11時～

配布枚数：先着100枚（4種×25枚）／店 ※なくなり次第終了

人気芸人が出演するセブン‐イレブンオリジナル番組をYouTubeで公開

7月11日（土）19時頃より、ブラックマヨネーズ、マヂカルラブリー、見取り図などの人気お笑い芸人が出演する、YouTubeオリジナルのトーク番組を配信します。トークテーマは「セブン‐イレブンのここが好き」。好きな商品やお気に入りの組み合わせ、こだわりのカスタマイズなど、それぞれの推しポイントを熱く語り尽くす特別なプログラムをお届けします。

放送日：7月11日（土）19時予定～

出演者：ブラックマヨネーズ、マヂカルラブリー、見取り図、相席スタート・山崎ケイ、ニューヨーク、エルフ

動画時間：40分予定（公開期間3カ月）

公開先：セブン‐イレブン公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCyJzyAQtgeBIdy7eobMmZgw

担当者コメント

今年は昨年以上に、お客様がセブン‐イレブンの扉を開けた瞬間に「わくわく」を感じられるような仕掛けを散りばめました。今回実施する、人気商品の割引きやオリジナルステッカーの配布、「BE@RBRICK 400%」、レジェンド作品の直筆描き下ろし色紙が当たるプレゼント企画などを通じて、日々忙しく過ごされる皆様がちょっとした幸せと驚きを感じていただければ幸いです。

キャンペーンサイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/711day2607/

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。