大好評のコラボ第4弾！渡辺満里奈さん・松本孝美さんと考えた、手ごわい夏を乗り切る「あったらいいね」を形にした新商品6アイテム

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、ファッションブランド「frauglatt［フラウグラット］」は、「美しく・健やか・幸せ」でいるためのプロジェクト『大人の女史会』との人気コラボ第4弾を発表。6月18日よりウェブサイトで発売を開始しています。今回は、「今の私」と仲良くしようをテーマに、手ごわい夏もご機嫌に過ごせる工夫を凝らした、来たる酷暑に大活躍必至な6アイテムを発表しました。渡辺満里奈さんと松本孝美さんが、実体験をもとに着心地・シルエットを細部まで追求した、「あったらいいね」を形にした全6アイテムの新商品は、いずれも着心地のよさと快適さ、見た目の美しさを両立する、「遊び心」と「メリハリ」にこだわったデザインです。大人世代がおしゃれをもっと自由に楽しめるようにという思いを込め、過去でも未来でもなく「今の私」に寄り添う、思考を凝らしたアイテムを提案しています。

◆「渡辺満里奈さんと考えた 大人な私にちょうどいい服Vol.4」特設サイトをチェック

https://feli.jp/s/pr260624/1/

◆【特別インタビュー】

渡辺満里奈さんと松本孝美さんが考える「『今の私』と仲良くできるファッション 」とは？ 『大人の女史会』トーク

https://feli.jp/s/pr260624/2/

◆『大人の女史会』

幅広いフィールドで活躍中の、野宮真貴さん、松本孝美さん、渡辺満里奈さん。同じ事務所に所属する５歳違いの３名が意気投合してスタートした『大人の女史会』は、「50代からの人生を楽しもう！」を合言葉に、さまざまな活動に挑戦していくポジティブでハッピーなプロジェクト。

Instagram（@otonanojoshikai）＞＞ https://www.instagram.com/otonanojoshikai/

◆新作アイテムについて

「『大人がきれいめに着られるワンピってなかなかないよね……』というお悩みへのアンサーとして、夏の救世主的な一枚を目指しました！」（by 渡辺さん）

渡辺満里奈さんと松本孝美さんのこだわりが詰まった、大人のための自信作ワンピース。接触冷感素材で涼しく、部屋着級のらくさながら、計算された立体シルエットのトップスのすそがスカート部分に重なる仕様で体形を徹底カバー。デコルテを隠す上品な首元や、視線を散らすチェック柄プリーツの錯覚マジックで、一枚で即座に美しく華やぎます。

【NEW】大人の女史会×frauglatt 瞬時に美バランスをかなえる 異素材ドッキングプリーツワンピース〈接触冷感〉

1枚 \5,600（+10% \6,160）

商品の詳細・お申し込み〈クレバーホワイト〉＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/3/

商品の詳細・お申し込み〈シックブラック〉＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/4/



「一枚あれば、脱・シンプルがかなう優秀アイテム。ケープが大好きな私のこだわりをちりばめました！」（by 松本さん）

さっとはおるだけで全体の雰囲気がグッとおしゃれになる、夏に新鮮なケープカーディガン。接触冷感のエアリーな素材感で、大人の上品な抜け感を演出します。前後に入れたスリットは、風通しがよく、二の腕をすっぽりカバー。インナーを選ばず、バッグに入れて持ち運べる軽さで、秋口まで頼れる一枚です。

左から〈シックブラック〉〈杢グレー〉〈シックネイビー〉

【NEW】大人の女史会×frauglatt はおるだけでジャケット感覚 風通し良好ケープカーディガン〈接触冷感〉の会

月1枚 \4,800（+10% \5,280）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/5/



「ほっこりしがちなダブルガーゼ素材を、いさぎよいワイドシルエットでスタイリッシュにアップデートしました」（by 渡辺さん）

昨年大好評だったダブルガーゼパンツが、今年らしいモードなワイドシルエットに進化！ やわらかな肌ざわりはそのままに、ウエストの異素材遣いやすその折り返しデザインでキリリと引き締めました。脚長に見せるストレートラインやスタイルアップをかなえるヒップポケットなど、らくちんなのに部屋着に見せない工夫が満載の一本です。

【NEW】大人の女史会×frauglatt 凛と好印象 すらりと美脚見え 贅沢ダブルガーゼパンツ

1本 \5,900（+10% \6,490）

商品の詳細・お申し込み〈ネイビー〉＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/6/

商品の詳細・お申し込み〈ストライプ〉＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/7/

「腰が張ってても、お腹ぽっこりでも、暑い日でも快適にはけるデニムスカートができました！」（by 松本さん）

「暑い日でも涼しく快適で、体形カバーできるデニム」を追求したフレアースカート。薄手で軽やかな接触冷感素材は、裏面がメッシュ風でさらさらなはき心地です。深めのウエストがおなかとおしりをすっぽり隠してすっきり見せ、ストレッチ性も抜群。大人のわがままをかなえる、どこから見てもスタイルよく見える一枚です。

左から〈インディゴ〉〈ライトブルー〉〈ブラック〉

【NEW】大人の女史会×frauglatt 全方位美バランスをかなえる のびやかなライトオンスデニムスカート〈接触冷感〉の会

月1枚 \4,900（+10% \5,390）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/8/

「Tシャツが大好きだけど、年々似合わなくなってきた……。そんな大人世代あるあるを、ラメの華やぎで解決しました！」（by 渡辺さん）

Tシャツ感覚でラフに着られるのに、部屋着っぽくならない大人のための夏トップス。ラメが上品に輝き、お顔まわりをパッと明るく見せます。二の腕やお腹ぽっこりをカバーする絶妙なボックスシルエット。編地の内側は綿100%でチクチクしにくく、肌当たりが気になる大人世代にうれしい一枚です。

左から〈杢チャコール〉〈カーキ〉〈杢グレー〉

【NEW】大人の女史会×frauglatt 顔うつり華やぐ上品ラメ スウェットライクなニットトップスの会

月1枚 \4,700（+10% \5,170）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/9/

「チャレンジアイテムに見えるけど、びっくりするほど着こなしは簡単！大人世代だからこそ、自由におしゃれを楽しんでほしいです」（by 渡辺さん）

くるっと巻くだけで、誰でも一瞬でおしゃれ上級者になれる、チェック柄のラップクロス。アシメトリーな設計で、ノンルールで巻くだけで自然なこなれ感を演出します。驚くほど軽くて涼しい薄手素材なので、重ね着しても快適。シンプルコーデのアクセントとしてはもちろん、夏の体形隠しの救世主として重宝します。

左から〈アクアブルー〉〈クールネイビー〉〈クールブラウン〉

【NEW】大人の女史会×frauglatt 巻くだけでニュアンスレイヤードが完成 ルール不要なラップクロスの会

月1枚 \3,200（+10% \3,520）→いっしょ買いキャンペーン価格 \2,200（+10% \2,420）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/10/

◆frauglatt［フラウグラット］（2016年～)

「わたしのココロと暮らしにゆとりをくれる服」がコンセプト。「おうちからこでかけまで、私らしく心地よく」をテーマにした、おうちからワンマイルまで“ぱぱっと”コーディネートが決まるON・OFFを問わないデザイン性、毎日をもっと素敵に快適にする機能性を兼ね備えた着回し力がある日常応援服のファッションブランドです。大人の女性の暮らしに寄りそったファッションを提案しています。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260624/11/

・Instagram（@frauglatt_official）＞＞ https://www.instagram.com/frauglatt_official/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/