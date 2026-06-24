駿台が最新入試情報をお届け！『夏の入試戦略フォーラム』を全国30カ所の駿台校舎と配信で実施

学校法人駿河台学園

学校法人 駿河台学園 コーポレートPR部

駿台予備学校を運営する学校法人駿河台学園（以下：駿台）は今夏、中学生や高校生・高卒生と、その保護者を対象とする戦略的入試情報説明会『夏の入試戦略フォーラム』を実施します。



全国30の駿台校舎で実施する本イベントは、難関大学をはじめとする全13大学および医学部医学科の志望者に向けた最新入試情報を無料でお届けするものです。基本情報としての入試全体の仕組みから大学ごとの特徴・対策まで、短時間で整理することができます。

大学入試や受験勉強のイメージが膨らみにくい中学生から、志望校について詳しく知りたい高１・高２生、本格的に志望校対策を始める高３生・高卒生まで、来場される皆さんの「知りたい」に応える情報をお伝えします。豊富な指導実績を踏まえ、「合格者の事例と志望校に応じた学習のポイント」「それぞれの学年でやるべきこと」などをご紹介します。



会場での実施に加えて、お近くに駿台校舎がない方やご都合が合わない方を対象に、大学別の解説についてはダイジェスト版の映像配信も実施します。長年にわたり多くの合格者を輩出してきた駿台のノウハウをどうぞお役立てください。



■実施概要

〈期間〉 詳細な日時・会場は下表をご参照ください。

・校舎イベント 2026年 7月11日（土）～8月30日（日） ※事前申込制

・映像配信 2026年9月1日（火）～10月31日（土）

〈対象〉 中学生、高校生、高卒生、保護者 ※お一人での参加も可能です。

〈費用〉 無料 ※校舎イベントに参加された方には入試情報資料を進呈します。

〈講演者〉 駿台学習コーチ

〈対象大学〉 北海道大、東北大、東京大、東京科学大、一橋大、名古屋大、京都大、大阪大、

神戸大、広島大、九州大、早稲田大、慶應義塾大、医学部医学科

〈特設サイト〉 https://www2.sundai.ac.jp/event/summer_univ_forum2026/

■実施日程（大学別）

一部校舎では、複数の大学の説明をまとめて実施する場合があります。