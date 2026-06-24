震災から15年、観光では出会えない「日常の浪江」へ。

シビレ株式会社

福島県浪江町の移住・定住相談窓口（業務受託者：ISA地域創成共同事業体※）は、令和8年7月24日（金）・25日（土）の2日間、移住に関心を持つ方を対象としたモニターツアー「OFF TOKYO FIELD TRIP」第1回を開催します。今回のツアーでは、町内見学に加えて、地域の人々が集う「樋渡・牛渡 八坂神社 例大祭」への参加を組み込みました。観光では出会うことのできない、祭りの日ならではの地域の空気や人とのつながりを、2日間かけて体感していただきます。参加費は無料（ご自宅から浪江駅までの往復交通費は参加者負担）で、参加人数は15名（最少催行人員10名）、申込締切は7月3日（金）です。

※ISA地域創成共同事業体は、浪江町移住・定住相談窓口業務を受託する、いのちとぶんか社、シビレ株式会社、株式会社アルファドライブで構成された共同事業体です。

開催の背景

詳細を見る :https://offtokyo.jp/ownevent/off-tokyo-field-trip-1/

東日本大震災と原発事故から15年。浪江町では避難指示の解除が進み、新しい住民や事業者を迎えながら、まちの姿が少しずつ変化してきました。震災の記憶を受け継ぎながら、新しい暮らしや挑戦を育む人々がいます。

今回の「OFF TOKYO FIELD TRIP」では、町内見学に加え、地域の人々が世代を超えて集う「樋渡・牛渡 八坂神社 例大祭」への参加を行程に組み込みました。祭りは、住民同士が役割を担い合いながら受け継いできた地域の行事です。参加者は祭りの一日に加わることで、地域の文化や暮らし、人とのつながりに触れることができます。

本ツアーは、浪江町が実施する移住促進事業の一環として行われるモニターツアーです。移住検討者や町民を対象に、食や自然、地域文化、産業などに触れる町内視察ツアーを年間4回実施する予定としており、「OFF TOKYO FIELD TRIP」第1回となる今回はその皮切りとなります。

ツアー概要

ツアー名：OFF TOKYO FIELD TRIP 第1回「祭りの日に出会う、浪江の今。」

日程：令和8年7月24日（金）・25日（土）

定員：15名（最少催行人員10名）

参加料金：無料

※本ツアーは浪江駅到着後の行程のみです。ご自宅から浪江駅までの往復交通費は各自でご負担ください。

※本ツアーは、浪江町が実施する移住促進の一環として行われるモニターツアーです。

申込締切：令和8年7月3日（金） ※先着順、定員に達し次第終了

スケジュール

1日目｜7 月 24 日（金）

11:30 浪江駅集合（駅前にてツアー概要の説明）

12:00 道の駅なみえにて昼食

13:00 浪江町周遊ツアー

道の駅なみえ→新町通り→移住定住窓口→請戸小学校

14:00 請戸小学校 見学

15:30 浪江町周遊ツアー続き

請戸小学校→大平山霊園→樋渡・牛渡 八坂神社→駅前

17:00 いこいの村なみえ着、チェックイン

18:00 夕食

20:00 終了

2日目｜7 月 25 日（土）

9:00 いこいの村なみえ出発

9:30 企業見学

11:00 樋渡・牛渡 八坂神社到着、例大祭参加

13:00 例大祭終了、移動

13:30 初發神社にて昼食

14:00 移住定住に関する説明、住民との交流＠初發神社集会所

16:20 初發神社発、浪江駅 解散

※ツアー内容は状況に応じて変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

チラシ

ツアーの詳細は、下記チラシもあわせてご参照ください。

本件に関するお問い合わせ

浪江町移住・定住相談窓口（業務受託者：ISA地域創成共同事業体）

住所：福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目25-1

電話番号：0240-23-6357

メールアドレス：contact@namie-iju.jp

営業時間：9:00～17:45

定休日：日曜日、月曜日、祝日

お申し込みはこちら :https://offtokyo.jp/ownevent/off-tokyo-field-trip-1/

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：崎田

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）