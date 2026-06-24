【本日発売！】新ぬいぐるみシリーズ『ゆめぬい』より、「転生したらスライムだった件　ゆめぬい」が6月24日(水)から登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「転生したらスライムだった件 ゆめぬい」を6月24日(水)に販売開始したことをお知らせいたします。

■「転生したらスライムだった件 ゆめぬい」商品概要

種類：全5種

価格：500円（税込）

サイズ：全長約75mm ※サイズは種類によって異なります。

商品ページ： https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9758/

6月24日(水)から全国のカプセルトイコーナーにて販売を開始いたしました。ぜひゲットしてくださいね！

■ラインナップは全5種！

リムル

ベニマル

ディアブロ

シュナ

ミリム

■ゆめぬいとは

「ゆめみるまなざし」をコンセプトにした、ブシロードクリエイティブがおくる新ぬいぐるみシリーズ。

きらきらの大きな瞳やもっちりしたお顔が特徴の、ちょこんとかわいらしいサイズのぬいぐるみ。

ゴム紐つきで、いつでも一緒にお出かけできます。

■ブシカプ！とは

「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。

アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！

・公式HP

https://capsule.bushiroad-creative.com/

・公式X(旧：Twitter)

https://x.com/bushi_capsule

・公式Instagram

https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会