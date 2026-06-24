「Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1」「Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1」が本日より販売開始！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1」ならびに「Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1」を6月24日(水)に販売開始したことをお知らせいたします。
■「Palworld / パルワールド カプセルラバーキーホルダー vol.1」商品概要
種類：全5種
価格：300円（税込）
サイズ：全長約55mm ※サイズは種類によって異なります。
商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9839/
■ラインナップは全5種！
モコロン
ツッパニャン
タマコッコ
ペコドン
エテッパ
■「Palworld / パルワールド ボールチェーン付きコレクションフィギュア vol.1」商品概要
種類：全5種
価格：300円（税込）
サイズ：全長約45~57mm ※サイズは種類によって異なります。
商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9853/
■ラインナップは全5種！
ツッパニャン
タマコッコ
エテッパ
ペコドン
パルスフィア
■ブシカプ！とは
「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。
アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！
・公式HP
https://capsule.bushiroad-creative.com/
・公式X(旧：Twitter)
https://x.com/bushi_capsule
・公式Instagram
https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/
■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！
これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！
▼公式サイト
https://bushiroad-creative.com/
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)PALWORLD