夏のキレイと元気を応援する「きのこメニューフェア2026」開催！ホクトのきのこを使った合計28品の絶品“きのこで菌活”メニューが勢揃い！

ホクト株式会社

ホクト株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：水野雅義）は、軽井沢プリンスホテル、軽井沢・ プリンスショッピングプラザとコラボレーションし、ホクトのきのこを使った限定オリジナルメニューを全24店舗で提供する「きのこメニューフェア2026」を2026年7月1日(水)～8月31日(月)の期間に開催いたします。

古くから、訪れる方に「屋根のない病院」と呼ばれる軽井沢は、爽やかな気候と豊かな自然に恵まれた日本有数の避暑地であり、『ウェルネスリゾート軽井沢』という観光コンセプトも提唱されています。一方、きのこは「菌食材の王様」という別名を持ち、夏の身体に嬉しい栄養素が豊富に含まれ、夏を元気に過ごしたいすべての方を応援する食材でもあります。

フェアを通し、夏の軽井沢を訪れる多くの皆様に、夏の元気に嬉しい絶品きのこメニューを味わっていただき、軽井沢で過ごす楽しく思い出深い時間の一助になれば嬉しい限りです。また、対象きのこメニューをご注文いただくと、先着でフェアオリジナルきのこ組グッズもプレゼントいたします。

軽井沢の爽やかな風に包まれながら、この夏だけの特別なきのこメニューを味わい、心も身体も健やかに軽井沢の夏をご満喫ください。

「きのこで菌活」とは？

「菌活」とは、きのこを食べて身体の内側から健康で美しくなる食習慣のこと。ビタミン・ミネラル・食物繊維などを豊富に含むきのこは、腸活、肌活、筋活、脳活、妊活、眠活、温活、痩せ活など様々な理想を叶えてくれます。「菌」は訓読みで「きのこ」と読み、菌類であるきのこは菌そのものだけを食べられる唯一の食材で「菌食材の王様」と呼ばれています。

きのこメニューフェア2026

【期間】 2026年7月1日(水) ～8月31日(月)

【場所】 軽井沢プリンスホテル、軽井沢・プリンスショッピングプラザの飲食店 計24店舗

【概要】 ホクトのきのこを使ったオリジナルきのこメニューをご提供 (合計28品)先着でフェアオリジナルきのこ組グッズをプレゼント。 ※プレゼントはA5クリアファイル・シールのいずれかとなり、メニューにより異なります。

【特設ページ】

https://www.hokto-kinoko.co.jp/karuizawa-menufair2026/

(※2026年7月1日(水)公開予定)

夏にも嬉しい「きのこのチカラ」

会社情報

会社名・・・・・・・・・・・ホクト株式会社

代表・・・・・・・・・・・・・代表取締役社長 水野雅義

所在地・・・・・・・・・・・長野県長野市南堀138-1

公式サイト :https://www.hokto-kinoko.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d61073-47-77b8c3d38d1c72fe0e4a0520703c71c4.pdf