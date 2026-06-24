【ウブロ】AJ・ディバンツァ、NBAドラフトでウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ

2026年6月23日 - ニューヨーク州 ニューヨーク：ブルックリンのバークレイズ・センターで、待望の第80回 NBAドラフトが開催されており、ファンはリーグの未来に熱狂しています。卓越性と革新へのコミットメントで知られる、スイスの高級腕時計メーカーのウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、スポーツ界全体のアスリートやゲームチェンジャーたちを支援し続けています。

Aj Dybantsa Photo by: Arturo Holmes/Getty Image

今年、ウブロは再びその名を刻みました。今回は、注目の選手として、NBAドラフトの全体1位指名を受けたAJ・ディバンツァが、ケンゾーの衣装にブラックラバーストラップの「ビッグ・バン ウニコ チタニウム レインボー」42mmを纏い登場し、圧倒的な輝きを放ちました。ディバンツァは、1巡目でワシントン・ウィザーズに指名されました。このコラボレーションは、ウブロの比類ない才能と大胆な時計製造の芸術性の融合を象徴しており、ディバンツァの飛躍的なキャリアにおける極めて重要な瞬間を祝うものです。

Aj Dybantsa Photo by: Arturo Holmes/Getty Image

AJ・ディバンツァがプロとして最大の舞台に足を踏み入れようとする中で、「ビッグ・バン ウニコ レインボー」を選んだことは、彼の意欲的な性格、洗練された美的センス、そして彼に待ち受ける輝かしい未来を意図的に反映しています。この時計は、虹のように精緻にセッティングされた色鮮やかなジェムストーンのスペクトルを特徴とするデザインの傑作であり、ディバンツァがNBAにもたらそうとしている多様性、輝き、そしてハイエネルギーなパフォーマンスを象徴しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン ウニコ チタニウム レインボー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-titanium-rainbow-42-mm

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