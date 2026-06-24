森岡 陸 選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、森岡陸選手がジュビロ磐田より完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

森岡 陸 RIKU MORIOKA

生年月日：

1998年11月20日（27歳）



出身地：

静岡県



身長体重：

181cm、71kg



ポジション：

DF



利き足：

右



所属歴：

ジュビロＳＳ磐田-ジュビロ磐田Ｕ‐１８-法政大-ジュビロ磐田



通算出場記録：

森岡 陸 選手コメント

- J１リーグ戦 通算22試合出場0得点- J２リーグ戦 通算25試合出場1得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算10試合出場0得点- リーグカップ戦 通算9試合出場0得点

『モンテディオ山形に関わる皆さん、ジュビロ磐田から加入しました森岡陸です。



J1昇格のために、自分の持てる力をすべて注いでいきたいと思います。

モンテディオ山形のユニフォームが早く似合う男になれるように頑張ります。

熱い応援をよろしくお願いします。』