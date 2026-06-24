『ソニックレーシング クロスワールド』 ソニック35周年記念！ 「クラシックソニック」が本日6月24日（水）配信開始！初の世界大会開催決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、無料アップデートで登場する新たなコラボレーサーを発表いたしました。

「ソニック」の35周年を記念し、本日2026年6月24日（水）13:00より、「ソニック」シリーズから「クラシックソニック」が参戦。また、「クレイジータクシー」シリーズの「アクセル」が2026年8月に、「サンバDEアミーゴ」シリーズの「アミーゴ」が2026年9月に参戦いたします。各作品の世界観をモチーフにした特別なマシンも追加予定です。順次無料アップデートにて配信予定ですので続報をお待ちください。

さらに、本日より、最新アップデートVer.1.4.1の配信を開始いたしました。本アップデートでは、新ガジェット8種の追加や往年のセガタイトル楽曲の収録をはじめ、ゲーム体験をさらに拡張するさまざまなコンテンツを追加しております。詳細は公式サイトのパッチノートをご確認ください。

また、本作初となる世界大会「Sonic Racing: CrossWorlds World Championship 2026」を開催することをお知らせいたします。予選を勝ち抜いた上位24名のファイナリストは、2026年10月10日（土）にアメリカ・ニューヨークで開催予定の世界大会決勝へご招待いたします。世界中のプレイヤーとスピードを競い、ニューヨークへの切符をつかみ取りましょう！

詳細は公式サイトをご確認ください。

「Sonic Racing: CrossWorlds World Championship 2026」公式サイト

https://sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026(https://sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026)

新コラボレーサーとマシンのビジュアルとトレーラーも公開しております。ぜひご注目ください。

クラシックソニック、アクセル、アミーゴの参戦決定！

https://youtu.be/ciO_u4fZwno(https://youtu.be/ciO_u4fZwno)

■無料アップデートで「クラシックソニック」が本日より参戦！

無料アップデートで、本日よりレーサー「クラシックソニック」と、オリジナルマシン「マッハサイクロン」が追加されます。また、今後のアップデートで「クレイジータクシー」シリーズより「アクセル」、「サンバDEアミーゴ」シリーズより「アミーゴ」も追加予定です。

新コラボレーサー

クラシックソニック（「ソニック」シリーズ）マッハサイクロン

アクセル（「クレイジータクシー」シリーズ）デボラダ・イエロージャック

アミーゴ（「サンバDEアミーゴ」シリーズ）ロコモーティブDEアミー号

■コラボイベント「ソニック35周年フェスタ」を期間限定で開催！

6月26日（金）より、期間限定で「ソニック35周年」を記念した特別なイベントを開催します。イベントは、3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースです。「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールにチームで挑みます。イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが手に入ります。ステッカーやクラクションを手に入れて自分のマシンをカスタマイズしましょう。

開催期間：2026年6月26日（金）9:00 JST～6月29日（月）8:59 JST

＜報酬＞

※フェスタで獲得できるガジェットは今後の運営アップデートで頒布します

※フェスタの報酬は今後の運営で別途入手できる場合があります

※セーブデータを削除した場合、それまでにフェスタで獲得した報酬も削除されてしまいます。フェスタの報酬を再度獲得することはできませんのでご注意ください

■ソニック35周年 アニバーサリーソングを発表！ 英語版・中国語版MVも公開！

「ソニック」シリーズの35周年を記念した楽曲として、「ソニック」シリーズサウンドディレクター・瀬上純が手掛ける「Speed Is My Life」を発表いたしました。あわせて、本楽曲を各地域のアーティストがアレンジした日本語版および中国語版も公開いたしました。日本語版「音速を超えて」は、アレンジャーとして雄之助さんが制作し、初音ミクさんが歌唱を担当しています。また、中国語版「Here We Go ~ Run to the Future」は、バーチャルアーティストの泠鸢yousaさんが制作および歌唱を担当しています。

また、英語版・中国語版のミュージックビデオも公開しております。ぜひご覧ください。

各言語版はゲーム内のジュークボックスにも追加されます。一部の楽曲は、ジュークボックスから設定することでレース中のBGMとしてお楽しみいただけます。

英語版：Speed Is My Life（作詞：Tee Lopes、作曲：瀬上純、歌唱：NateWantsToBattle）

https://youtu.be/csf_BPTp7hM(https://youtu.be/csf_BPTp7hM)

中国語版：Here We Go ~ Run to the Future（作詞・歌唱：泠鸢yousa、作曲：瀬上純、編曲：脇眞富）

https://youtu.be/UjL8Dtr1H6E(https://youtu.be/UjL8Dtr1H6E)

※日本語版「音速を超えて」のミュージックビデオは後日公開予定です。

■最新アップデート「Ver.1.4.1」について

新ガジェット8種の追加や「ソニック」シリーズの楽曲追加、ゲーム内ボイスへの中国語音声の追加、往年のセガゲーム楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など、多数のコンテンツを追加しました。

・既存の戦略を拡張する新ガジェット8種を追加

レース中に特定の条件を満たすことでマシンが進化し、新たなプレイスタイルを可能にする「進化」ガジェットを実装いたしました。また、エアトリック終了時に圧倒的な加速力を生み出す「ジャスト着地」など、既存のガジェットと組み合わせることでさらに効果が増幅する強力なガジェットも多数追加されます。

※ガジェットプレートが「ゴールドプレート」以上に到達していると獲得できます

さらに「ソニック」35周年を記念し、おなじみの「スピンダッシュ」をイメージした特別な記念ガジェットも登場いたします。今後の運営サービス期間中もレースの戦略性を広げる5種類の新型ガジェットを順次追加していく予定ですので、続報にぜひご期待ください。

・ソニックの楽曲20曲がジュークボックスに追加

「Studiopolis Zone Act2」 出典：ソニックマニア

「Studiopolis Zone Act2: Final Lap」 出典：ソニックマニア

「Mirage Saloon Act1」 出典：ソニックマニア

「Mirage Saloon Act1: Final Lap」 出典：ソニックマニア

「Hard Boiled Heavy Boss」 出典：ソニックマニア

「Hard Boiled Heavy Boss: Final Lap」 出典：ソニックマニア

「Opening Theme」 出典：ソニックスーパースターズ

「Opening Theme: Final Lap」 出典：ソニックスーパースターズ

「Bridge Island Zone Act2」 出典：ソニックスーパースターズ

「Bridge Island Zone Act2: Final Lap」 出典：ソニックスーパースターズ

「Special Stage」 出典：ソニックスーパースターズ

「Special Stage: Final Lap」 出典：ソニックスーパースターズ

「Comfort Zone」 出典：ソニックマニア ※レース中BGM設定不可

「The Winner!」 出典：ソニックマニア ※レース中BGM設定不可

「Speed Is My Life」

「Speed Is My Life 【for Final Lap】」

「Here We Go ~ Run to the Future」

「Here We Go ~ Run to the Future 【for Final Lap】」

「音速を超えて」

「音速を超えて 【for Final Lap】」

・往年のセガ音楽ゲーム、アーケードゲームの楽曲を追加！

「ルーヴル美術館侵入」 出典：リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産

「怪盗Rのテーマ」 出典：リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産

「きみのためなら死ねる」 出典：きみのためなら死ねる

「赤ちゃんはどこからくるの？」 出典：赤ちゃんはどこからくるの？

「天国と地獄」 出典：赤ちゃんはどこからくるの？

「Burning Hearts～炎のANGEL～」 出典：バーニングレンジャー

「space channel 5：getting the truth」 出典：スペースチャンネル5

「ゴーゴーチアガール」 出典：スペースチャンネル5 パート2

・コラボステッカーを追加

コラボ企業ステッカーやソニック35周年記念ステッカーを追加いたしました。

コラボ企業ステッカー（15種）

「ソニック」35周年記念ステッカー（泠鸢yousa）（2種）

※「マシンカスタム」から使用できます

■製品版に引き継ぎ可能な体験版がパワーアップして配信中！

体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、XBOX Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。



※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、XBOX Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 発売中（2026年4月10日（金）発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

アップグレードパス：909円（税込1,000円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。