【募集中！】ベンガルール（インド）ビジネス個別相談会in福山（8/18開催）

公益財団法人ひろしま産業振興機構

公益財団法人ひろしま産業振興機構(理事長 松藤 研介)では、世界８都市（台北、バンコク、ハノイ、ホーチミン、シンガポール、ジャカルタ、ベンガルール、ニューヨーク）に「海外ビジネスサポーター」を配置し、広島県企業様の海外展開を支援しております。

８月１８日（火）に、世界一の人口、高い経済成長を維持し、グローバルサウスの盟主として国際社会での存在感が高まるインド（ベンガルール）のサポーターをお招きし、国際ビジネス研究会との共催により、個別相談会を開催します。インドに１0年以上在住するサポーターに、インドの市場動向やビジネス展開等について直接相談ができる貴重な機会ですので、是非お気軽にご参加ください。

■開催概要

・日 時：令和８年８月１８日(火) 9:30～16:30

・場 所：福山商工会議所 ３０５会議室 (福山市西町二丁目１０番１号)

・講 師：ベンガルール海外ビジネスサポーター 田中 啓介 氏

Global Japan AAP Consulting Pvt. Ltd. Managing Director

・参加料：無料

・備 考：事前申込制（先着順６社）

▼詳細は、以下のチラシをご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d82865-106-7d0f6087732863565ec7dd7d19deb6e4.pdf

▼お申し込みは当機構ホームページもしくは、電話082-248-1400迄お願いいたします。

https://www.hiwave.or.jp/event/50151/