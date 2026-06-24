【湘南・江の島エリア初出店】和柄傘ブランド『北斎グラフィック』、「江の島すばな通り 北斎グラフィック」が2026年6月24日にオープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』をビジョンに掲げ、かんざし・和傘・箸などの和小物ブランドを全国で展開する株式会社和心（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、和柄傘ブランド『北斎グラフィック』の湘南・江の島エリア初出店となる新店舗「江の島すばな通り 北斎グラフィック」を、2026年6月24日（水）にオープンいたしました。

『江の島すばな通り 北斎グラフィック』外観

新店舗は、小田急線片瀬江ノ島駅から徒歩圏内、江の島観光の玄関口として知られる「すばな通り」に位置しています。国内外から多くの観光客が訪れる江の島エリアにおいて、日本の伝統文化を現代的なデザインで表現した和柄傘を通じ、新たな和文化体験を提案してまいります。

■ 湘南・江の島エリア初出店

『北斎グラフィック』は、日本の伝統美と現代の感性を融合させた和柄傘ブランドとして、浅草、鎌倉、京都、金沢など全国の観光地を中心に展開しています。

このたびオープンした「江の島すばな通り 北斎グラフィック」は、湘南・江の島エリア初の店舗となります。海と歴史、文化が共存する人気観光地・江の島において、国内のお客様はもちろん、訪日外国人観光客にも日本文化の魅力を発信する新たな拠点として展開してまいります。

『江の島すばな通り 北斎グラフィック』店内『江の島すばな通り 北斎グラフィック』店内

■ 江の島観光に彩りを添える和柄傘

店内では、『北斎グラフィック』を代表する長傘や折りたたみ傘、晴雨兼用傘をはじめ、日本の四季や自然、伝統文様、浮世絵などをモチーフにしたオリジナルデザインの商品を豊富に取り揃えています。

ファッションアイテムとして日常使いできるだけでなく、観光の思い出やお土産としてもお楽しみいただける商品を展開し、江の島散策をより魅力的に彩ります。

■ 店舗概要

【店舗名】

江の島すばな通り 北斎グラフィック

【オープン日】

2026年6月24日（水）

【所在地】

〒251-0035

神奈川県藤沢市片瀬海岸1-13-13 FDI Casa片瀬江の島1

【営業時間】

10:00～18:00

※季節・天候等により変更となる場合があります。

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 722,614,818円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index