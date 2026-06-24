イーゲート株式会社とのシルバーパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、イーゲート株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

サステナアシスト（PLANET）

■契約期間

2026年7月1日～2027年6月30日

イーゲート株式会社 代表取締役社長 難波陽一 様よりファン・サポーターの皆さまへ

イーゲート株式会社は、水戸ホーリーホック のSDGs活動を応援しています。

私たちは、再生可能エネルギーと土地活用を通じて、地域社会の持続的な発展と、次世代へ誇れる社会基盤づくりに取り組んでいます。地域の皆様、ファン・サポーターの皆様とともに、環境問題や地域課題に向き合いながら、子どもたちが未来に希望を持てる社会をつくっていきたいと考えています。

スポーツが持つ力と、エネルギーが持つ可能性を通じて、これからも地域に新たな循環を生み出してまいります。

法人概要

■法人名

イーゲート株式会社

■所在地

東京都品川区大崎一丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 12階

■代表者

代表取締役社長 難波陽一

■事業内容

・産業用太陽光発電システムの企画、開発、設計、施工、販売、コンサルティング業務

・産業用太陽光発電のメンテナンス及び管理業務

・電気工事、内装工事、土木工事の請負、設計及び施工管理

・住宅用太陽光発電システムの販売、コンサルティング業務

・蓄電池システムの提案、コンサルティング業務

■URL

https://www.e-gate.co.jp/