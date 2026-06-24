「HR′s SDGsアワード2026」で部門最優秀賞、さらにグランプリを受賞

株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社：東京都中央区、代表取締役：岩崎 裕美子）は、One HRが主催する「HR's SDGsアワード2026」において、「働く責任 働く自由」部門の最優秀賞を受賞しました。

さらに、2026年6月19日（金）に行われた本選・授賞式のピッチ審査において、全受賞企業の中からグランプリにも選出され、2冠を達成しました。

今回の受賞は、女性が長く安心して働ける環境づくりを徹底的に追求し、その結果として高いエンゲージメントと業績向上の両立を実現している点が評価されたものです。

創業者・岩崎裕美子自身の原体験から生まれた取り組みが、制度と文化の両面で根づいていることが高く評価されました。

受賞の背景

ランクアップでは、社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境を経営の中心に据え、制度・文化・風土の三方向から組織づくりを進めてきました。

特に、ライフステージの変化によってキャリアを諦めることのないよう、柔軟な働き方や育児支援、復職後のサポートを徹底。

また、社員が主体的に力を発揮できるような組織風土を育てることで、「働きやすさ」と「業績」の両立を実現してきました。

取り組みの成果

ランクアップでは、以下のような成果が生まれています。

・社員100名で売上144億円

・創業以来黒字経営・銀行借入ゼロ

・女性社員 約80％

・女性管理職比率 約80％

・産休・育休後の復職率 100％

・子育てを理由とした退職者 ゼロ

・新卒3年以内離職率 ゼロ

「仕事も子育ても、どちらも諦めない」状態が、スローガンではなく、実際の組織文化として定着しています。

審査員講評

森本 千賀子氏

株式会社morich 代表取締役 兼 オールラウンダーエージェント

女性が長く安心して働ける環境づくりを徹底的に追求し、その結果として高いエンゲージメントと業績向上の両立を実現。創業者・岩崎裕美子さんご自身の原体験から生まれた取り組みだからこそ、一つひとつの制度に魂が宿っていました。

「働きやすさ」と「業績」はトレードオフではない。むしろ、人を大切にすることこそが成長の源泉であることを、見事に証明されていました。

物をつくる前に、人をつくる。

人が育てば組織が育ち、組織が育てば社会が変わる。

そんなことを改めて確信した一日でした。

今後の展開

ランクアップは今後も、ライフステージの変化に左右されず、社員一人ひとりが自分らしく挑戦できる環境づくりを進めていきます。

「働く責任」と「働く自由」を両立しながら、個人の成長と企業価値の向上を実現する組織として、持続的な成長を目指してまいります。

HR's SDGsアワード2026について

One HRでは、「Innovation by HR」を合言葉に、HRを起点とした企業や個人のイノベーション創出を目指し、イベントやワークショップを開催してきました。

2019年5月1日には、令和元年の始まりにあたり、「100年続く個人と組織を創るための共通目標」として「HR’s SDGs」を発表しました。「HR’s SDGsアワード」は、その理念を社会に広げ、持続可能な企業と個人の成長を後押しすることを目的としたアワードです。

日本には、まだ十分に知られていないものの、個人の成長や組織の発展に大きく貢献する制度や施策が数多くあります。本アワードでは、そうした取り組みに光を当て、優れた実践を可視化し、全国の企業やHRパーソンに共有することを目指しています。第3回となる「HR's SDGsアワード2026」では、自薦・他薦を問わずエントリーを募集し、書類審査により6部門12社の最優秀・優秀企業を選出しました。

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2025年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/

コラムサイト ：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram ：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau