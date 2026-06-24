【JPIセミナー】「富山市の下水道事業が抱える現状と課題及びウォーターPPP導入に向けた取り組み」7月3日(金)＜東京開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、富山市 上下水道局 上下水道計画課 主幹（事務取扱 課長代理、上下水道企画係長） 前川 幸大 氏を招聘し、富山市の下水道事業が抱える現状と課題及びウォーターPPP導入に向けた取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17785(https://www.jpi.co.jp/seminar/17785?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<東京開催>

JPI自治体下水道事業シリーズセミナー

富山市の下水道事業が抱える現状と課題及びウォーターPPP導入に向けた取り組み

〔開催日時〕

2026年07月03日(金) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

富山市

上下水道局 上下水道計画課

主幹（事務取扱 課長代理、上下水道企画係長）

前川 幸大 氏

▶国土交通省下水道部への出向経験を含め20年以上にわたり上下水道行政に従事し、国・自治体双方の視点から 制度設計と現場実装を担ってきた実務責任者

〔セミナーで得られる実務知見〕

・延長約2,600km・8処理場を抱える都市における資産マネジメント戦略

・人口減少時代における下水道事業の持続性確保とPPP導入判断軸

・ウォーターPPP導入に向けた検討プロセスと実務上の論点整理

〔対象業種・部門〕

・自治体の上下水道部門・経営企画部門

・PPP／PFI導入を検討する自治体担当部門

・インフラ運営・維持管理に関わる建設・エンジニアリング企業

・金融機関・投資ファンド等のインフラ投資関連部門

〔講義概要〕

富山市は昭和27年より下水道事業に着手し、平成28年度には下水道の整備は概ね完了、令和６年度末の下水道処理人口普及率は93.6％となっている。

本市には、約2,600kmにもおよぶ下水道管路に加え、８つの下水処理場を有するなど、全国の中核市の中でも多くの資産を抱えている状況にある。人口減少が進む中で、これら多くの資産をマネジメントしていくための有効な手段であるウォーターPPP導入に向けた取り組みについて詳説する。

〔講義項目〕

1. 富山市の下水道事業の概要

2. 下水道事業が抱える現状と課題

3. 課題を踏まえた取り組みの方向性

4. 今後の展望

5. 更なる高みを目指して

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,200円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17785(https://www.jpi.co.jp/seminar/17785?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。