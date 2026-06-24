森トラスト　役員人事について

森トラスト株式会社

森トラスト株式会社は、以下のとおり役員人事を決定しましたのでお知らせいたします。

＜会長・取締役・監査役＞

2026年6月24日付

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/322_1_5c8aa5dbb2f24db09ee03b8204d05879.jpg?v=202606240451 ]

＜執行役員＞

2026年7月1日付

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/322_2_fcfdb607e835d163cbb0c8ff8af6fe38.jpg?v=202606240451 ]

＜執行役員の退任＞

2026年6月30日付

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18049/table/322_3_37b461fee39ca5e9f3f8f6f438b2a3af.jpg?v=202606240451 ]

役員の略歴など詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260624/

森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産デベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外57棟のビル・住宅・商業施設と、35ヶ所のホテル・リゾート施設（2026年3月時点）を展開しています。

当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。