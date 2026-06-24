日本音楽著作権協会（JASRAC）、新役員人事のお知らせ

一般社団法人 日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（本部：東京都渋谷区、理事長：中戸川直史、以下「JASRAC」）日本音楽著作権協会（JASRAC）は、本日（6月24日）開催した定時社員総会と、その後の理事会および監事会の決議により、次のとおり役員人事を決定しました。任期は2028年の定時社員総会終結時までです。

■理事長

中戸川 直史

■常務理事

河邉 基晴、増田 裕一、須子 真奈美、露木 孝行

■常任理事

宇佐美 和男、嶋谷 達也、牧 昭宏（新任）

■理事

＜作詞者＞

許 瑛子（新任）、ねじ式、前田 たかひろ、巻上 公一、水谷 啓二（新任）、山田 ひろし（新任）

＜作曲者＞

池 毅（新任）、エンドウ.、川井 憲次（新任）、関 美奈子、向谷 実（新任）、渡辺 俊幸

＜音楽出版者＞

稲葉 豊（株式会社ユーズミュージック）

海本 泰（株式会社日音）

大山 健（新任）（株式会社第一興商音楽出版）

立本 洋之（株式会社フジパシフィックミュージック）

豊島 究吾（新任）（株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション）

見上 チャールズ 一裕（株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング）

＜学識経験者等＞

鈴木 貴歩、戸ノ下 達也、堀江 亜以子、吉田 俊宏（新任）

■監事

＜正会員＞

大村 友希（新任）、小野塚 清一（新任）

＜学識経験者等＞

佐藤 和子、本多 央和

伊澤 一雅、木本 慶子、たきの えいじ、松井 五郎、岡 千秋、小六 禮次郎、千住 明、平野 達郎、堀 義貴、上原 伸一、大谷 明裕、万城 たかし は、同日付けで退任しました。

【参考】役員一覧：https://www.jasrac.or.jp/aboutus/officer-list/

理事長 中戸川 直史（なかとがわ なおふみ） プロフィル

年 齢：満65歳（生年月日：1960年7月6日）

出身地：神奈川県

学 歴：1983年3月 中央大学 法学部 卒業

主な職歴

1983年4月JASRAC入社。

総務部長、人事部長、内国資料部長、管理本部審議職、業務本部審議職を歴任。

2016年6月常任理事、2020年6月常務理事に就任。

■一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）について

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、85年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。

団体名 ：一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）

代表者 ：理事長 中戸川直史

本部所在地：東京都渋谷区上原3-6-12

設立 ：1939年11月18日

URL ：https://www.jasrac.or.jp

事業内容 ：音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡および著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業