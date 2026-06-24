すすぎゼロ洗剤「海へ…(R)」のがんこ本舗が、『希少な資源を無駄にしない』新しい洗濯を提案。国内調達率99％超の新製品を緊急発売！

当たり前だった暮らしが、少しずつ変わり始めています。

私たちは、どんな未来を選ぶのでしょうか。

有限会社がんこ本舗

最近、私たちの暮らしのまわりでは、さまざまな変化が起きています。

気候変動による異常気象。

エネルギー価格の上昇。

世界各地で起きる紛争や物流の混乱。

これまで当たり前だと思っていたことが、少しずつ当たり前ではなくなり始めている…。

洗濯も、そのひとつです。

私たちが毎日使う洗剤や資材の多くは、

海外から届く原料によって支えられています。

がんこ本舗が採用してきた界面活性剤の原料は100％植物由来ですが、

その製造工程ではナフサを必要とするものが少なくありません。

また、洗剤ボトルやパウチなどのプラスチック資材も、

多くがナフサを原料として作られています。

2026年春以降の中東情勢の緊迫化は、その事実を改めて私たちに教えてくれました。

もちろん、海外とのつながりを否定したいわけではありません。

けれど、もしもの時にも暮らしを続けていくために、別の選択肢を持っておくことは大切ではないでしょうか。

誰かが暮らしを守ってくれるのを待つのではなく

一人ひとりが、自分たちの暮らしを少しずつ整えていく。

そんな考え方も、これからは必要になるのかもしれません。

洗濯という日々の営みを止めないために。

新しい洗濯システムが生まれました。

今回発表する「Pre-Oneホワイトスプレー」と「洗濯備水」は、それぞれ単独で使用できます。

しかし本来は、一つの洗濯システムとして設計されています。

「Pre-Oneホワイトスプレー」は部分洗いを担当し、「洗濯備水」は本洗いを担当します。

沢山の洗剤で汚れていないところまで洗うのではなく、必要なところに必要なだけ。

そんな逆転の発想から生まれました。

私たちが目指したのは

限りある資源を、本当に必要な場所へ使うことです。

両製品は、内容量ベースで国内自社製造原料99％超を実現しています。

もしも海外資源が調達できない不測の事態が起きたとしても、洗濯という日々の営みを止めないこと。

そのための備えであり、新しい選択肢として開発しました。

「Pre-Oneホワイトスプレー」と「洗濯備水」に使われているアルカリ電解水は、国内自社製造。非塩素系。

海外資源を否定するのではなく、

国内にある原料、技術、水、知恵を活かしながら、暮らしを支える選択肢を増やしていくこと。

それが、がんこ本舗の考える未来への備えです。

製品の紹介

「Pre-Oneホワイトスプレー」

白いシャツの襟や袖。汚れを溜めないための新しい習慣。

“非常時”から生まれた、部分処理スプレー。

「Pre-Oneホワイトスプレー」は、汗や皮脂が気になる部分へ吹きかけて使う、洗濯直前処理スプレーです。

お気に入りの白いシャツ。

毎日洗っているのに、いつの間にか黒ずみや黄ばみが…。

そんな経験はありませんか。

それは、汗や皮脂などの “蓄積汚れ”かもしれません。

しばらく収納していた白服を出してみると、黄ばんでいることが…。

襟や袖、脇、食べこぼしなど、汚れが気になる部分へ直接アプローチすることで、衣類全体を強く洗う必要性が減り、黄ばみ予防にもなります。

汚れが蓄積してから落とすのでなく、汚れを溜めない。

洗剤量を増やすのでなく、必要な場所へ必要なだけ。

そんな発想から、この製品は生まれました。

自社で製造した国産アルカリ電解水を主体とし、内容量ベースで国内自社製造原料99％超を実現。

海外資源への依存を可能な限り減らしながら、毎日の洗濯をサポートします。

また、「洗濯備水」はもちろん、「海へ…(R)(https://shop.gankohompo.com/html/page3.html)」など、がんこ本舗の既存の洗濯用洗剤とも併用できます。

いまの暮らしに取り入れて、ほんの少し洗濯習慣を変えてみるのもオススメです。

Pre-Oneホワイトスプレー

・襟・袖・脇などの洗濯前処理に

・蓄積汚れ、黄ばみ予防に

・自社国内製造のアルカリ電解水（非塩素系）使用

【製品仕様】

＜本体（画像右）＞

内容量：300g

価格：1,320円（税込）

＜詰替パック（画像左）＞

内容量：600g

価格：1,320円（税込）

【発売日】

本体：2026年6月20日（土）

詰替パック：近日発売予定

【販売場所】

がんこ本舗公式オンラインストア(https://shop.gankohompo.com/shopdetail/000000000078/)

全国の販売店、ネットストア

「洗濯備水」

もしもの時も、いつもの時も。洗濯を止めないための備え。

“非常時”から生まれた、新しい洗濯の備え。

界面活性剤不使用。99%以上が水でできた「洗濯備水」は、国産アルカリ電解水と独自の生分解性水中キャッチ型再付着防止技術を組み合わせた洗濯補助剤です。

界面活性剤に頼らず、白物衣類の洗浄・消臭・黄ばみ予防をサポートします。

内容量ベースで国内自社製造原料99％超を実現。

また、適切な保存条件下であれば、開封後から5年間品質が安定していることを自社試験で確認済み。

非常時への備えとしても、日常の洗濯用品としても、活用できるよう設計されています。

洗濯備水

・洗濯洗剤の代替品として

・界面活性剤不使用

・自社国内製造のアルカリ電解水（非塩素系）使用

・生分解性水中キャッチ型再付着防止剤使用

・すすぎ1回推奨

・縦型洗濯機／ドラム式洗濯機対応

・洗濯100回分（1回30Lで洗濯する場合）

【製品仕様】

内容量：3000g

価格：4,260円（税込）

【発売予定】

2026年夏発売予定

【販売場所】

がんこ本舗公式オンラインストア(https://shop.gankohompo.com/)

全国の販売店、ネットストア

資源を大切にするという考え方は、

ラベルのデザインにも込めました。

起きてしまった出来事から学び、未来への備えへと変えていく。

それもまた、ものづくりに携わる私たちの役割だと考えています。

そのため、今回の製品では原料だけでなく、資材や包装についても見直しました。

「Pre-Oneホワイトスプレー」の初回製造品のラベルは、白黒を基調としたシンプルなデザインです。

赤い丸印は、シールで一枚ずつ貼り付け、必要最小限の印刷で製品化しました。

華やかさを競うのではなく、限りある資源をどう使うかを考える。

そんな想いを形にしたデザインです。

30年以上変わらないテーマ。

“洗剤に頼らない暮らし” を目指して。

1999年。プロ登山家だった代表の木村正宏は、水の循環を大切にしたいという想いから「海へ…(R)(https://shop.gankohompo.com/html/page3.html)」を発売しました。

以来四半世紀に渡り、私たちが提案し続けてきたのは、より強い洗剤ではなく、より少ない洗剤で暮らす方法です。

少ない洗剤で洗う。

すすぎ回数を減らす。

地域でつくり、地域で使う。

そして、必要な場所へ必要なだけ使う。

「Pre-Oneホワイトスプレー」と「洗濯備水」は、その延長線上にある新しい提案です。

私たちはこれからも、『地球の水を子どもたちに贈る』という想いのもと、新しい暮らしの選択肢を提案してまいります。

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