NPO初*、運用益を社会還元する資産運用型スキームを開始

認定NPO法人ノーベル

認定NPO法人ノーベル（大阪市中央区・代表理事 長谷 亜希）は、NPO法人としては日本初*となる資産運用型スキームを2026年6月24日より始動します。個人・企業・財団から拠出いただいた資金をプライベートバンクで運用し、その運用益を子育て家庭への伴走支援サービス「まるサポ」の財源に充てます。まずは1年で10億円の拠出金を集めることを目指します。

＊自社調べ（2026年5月現在）

01｜背景・課題--子育て支援を、社会全体で支える仕組みが必要な理由

■ 産み育てにくい社会の真因は「頼れないこと」

日本の子育て支援制度が充実する一方で、「産み育てにくい」と感じる人は6割を超えています（※1）。私たちが「経済的負担」「時間の枯渇」「心身の限界」という子育てにおける3つの困難を深掘り調査した結果、真の要因は「頼れないこと」だと分かりました。なかでも頼れない理由の一つ「経済的負担」は多くの子育て家庭に重くのしかかっています。児童のいる世帯の平均等価可処分所得は1990年代後半をピークに減少傾向にあり（※2）、物価高や税・社会保険料の負担増が家計をさらに圧迫しています 。誰もが必要なときに支援を頼れる社会には、コストを社会全体で支える仕組みが不可欠です。

■ 支援の持続可能性を高める新スキームへの挑戦

社会全体で支える仕組みとして、寄付は不可欠な役割を担ってきました。しかし、寄付は支援に活用されることで役割を果たす「使い切る財源」でもあります。そこで生まれたのが、今回の資産運用型スキームという「もう一つの選択肢」です。お預かりした資産を活かし、継続的に得られる運用益を子育て支援に充てることで、寄付による支援の輪を大切にしながら、支援をより持続的に届けていきます。

02｜まるサポとは--ノーベルが届けたいサポートの全体像

「まるサポ（子育て家庭のまるごとサポート）」は、子育て家庭の暮らし全体をオールインワンでサポートする伴走型支援サービスです。（2025年10月にスタート、累計サポート家庭65世帯・入会待ち52世帯 ※2026年5月末現在）

▼まるサポとは

ガイドとケアスタッフがチームとなり、「仕組みづくり」と「暮らしのサポート」で子育て家庭をサポートします。

▼日本初の科学的根拠に基づく、その家庭に合わせた支援

大阪大学発ベンチャー CoBe-Tech社と共同開発した行動経済学や心理学等に基づくアセスメントツールで家庭の特徴や傾向を分析。アセスメント結果や面談内容をAIでさらに解析しサポート方法を提案‧プランニングします。個人の経験や勘だけに頼らず、科学的根拠に基づく質の高い支援をより多くの家庭に届けることができます。

▼現在の利用料金について

「まるサポ」の運営には、1家庭あたり平均月2万円のサポート費用が必要です。寄付・助成金、そして今回の資産運用型スキームによる運用益で補填することで、より多くの家庭が利用できる料金設計を目指しています。

利用者の負担は一部のみ。残りは寄付・助成金・運用益で支えています。

03｜新スキームの概要--NPO法人では日本初の資産運用型モデル

本スキームは、個人・企業・財団からお預かりした資産を活かし、中長期的な運用によって生み出される「運用益」を、持続的な子育て支援の財源として活用する新しい仕組みです。

▼新スキームの概要▼運用について

・契約：認定NPO法人ノーベルと直接締結

・運用目標：年4～5%（債券を中心とした運用）

・運用パートナー：Neue Bank AG（ノイエ・バンク）

・運用アドバイザー：Swiss Bridge Capital（スイスブリッジキャピタル）

・最低拠出額：1口1,000万円～

・運用期間：10年間を基本とします

※ 市場や社会情勢により資産の変動が生じる場合があります。元本や利回りを保証するものではありません

04｜代表理事 長谷亜希からのコメント

『希望を持って子どもを産み育てる社会を、みなさまと一緒につくりたい』その強い想いから、この挑戦を始めました。今回のスキームは、共感・応援をしてくださる方々の『資産』と、私たちの『現場力』を組み合わせることで、持続可能な子育て支援を実現する試みです。まずは初年度に拠出総額10億円を目指し、そこから得られる運用益をすべて『まるサポ』の財源に充当していきます。そして2030年には拠出総額100億円を目指し、1万世帯のご家庭へ支援を届けてまいります。NPOとして日本初の挑戦になりますが、新しい社会インフラをつくることで、私たちが掲げる『子育てこそ、みんなで。』の実現に向けて全力で取り組みます。

05｜拠出者（応援団）の募集について

このスキームに共感し、「子育てこそ、みんなで」を一緒に体現してくださる拠出者（個人・企業・財団）を募集しています。

▼拠出までの流れ▼参加を検討される方へ

まずはお気軽にご連絡ください。概要資料もお送りします。

・お問い合わせ：06-6940-4130／pr-nobel@nponobel.jp（担当：長谷・森上）

【補足説明】

※1 内閣府「令和2年度 少子化社会に関する国際意識調査」より。

「日本は子どもを産み育てやすい国ではない」と回答した人は61.1%。その理由として、 「子育てに出費がかさむ」（55.6%）、「自分の自由な時間が持てない」（46.0%）、「子育てによる精神的疲れが大きい」（43.1%）が、子育てをして負担に思うことの上位に挙げられています。

※2 厚生労働省「国民生活基礎調査」（政府統計の総合窓口e-Stat収録、2024年調査概況も参照）より。児童のいる世帯の平均等価可処分所得金額は1997年頃をピークに減少傾向。なお平均等価可処分所得とは、世帯の可処分所得（税・社会保険料控除後の手取り）を世帯規模で調整した一人当たりの実質的な手取り額 。

■ 認定NPO法人ノーベルについて

認定NPO法人ノーベルは、「子どもを産んでも当たり前に働ける社会」をビジョンに掲げ2009年に設立。2010年2月「子どもが病気のとき、安心して預けられる頼り先がない」という声から生まれた訪問型病児保育をスタートしました。2025年6月にはビジョンを「子育てこそ、みんなで。」へと刷新。10月からは子育て家庭の暮らしを包括的に支える伴走型支援「まるサポ」を開始しました。子育て家庭、保育の担い手、地域・企業・行政・支援者とともに、誰もが安心して子どもを産み育てられる社会の実現をめざしています。

主な事業

１.急な発熱時にも100％対応する訪問型病児保育

２.家庭ごとの困りごとを整理し暮らしを伴走する「まるサポ（子育て家庭のまるごとサポート）」

３.保育の担い手の学び・つながりを支える環境づくり

４.寄付等によるひとり親や障がいのある子ども家庭への支援

法人情報

法人名：認定NPO法人ノーベル

代表理事：長谷亜希

所在地：大阪市中央区内本町2-4-12 中央内本町ビルディング701

設立年：2009年11月10日

活動エリア：大阪・京都・兵庫 23自治体

実績：累計保育実績29,510件 / 累計サポート会員数5,369人 / 利用満足度95%以上（16年連続）※2026年5月現在

受賞・掲載：MITソーシャルインパクトアワード ファイナリスト（2022）/ Google.org インパクトチャレンジ選出（2021）/ CHANEL Foundation支援 / メディア掲載221件

団体サイト(https://nponobel.jp/)：https://nponobel.jp/

まるサポ公式サイト(https://marusapo.nponobel.jp/)：https://marusapo.nponobel.jp/