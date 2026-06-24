サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）は、London Climate Action Week 2026（６月２０日（土）-２８日（日））において、イギリスの環境・生物多様性関連企業Environment Bank Ltd.主催のイベント「Business Case for Nature: From Commitment to Delivery」に登壇しました。当社がLondon Climate Action Week会期中イベントに登壇するのは初となります。

本イベントでは、常務執行役員 サステナビリティ経営推進本部長の浅木純がパネルディスカッションに登壇し、当社グループ事業活動におけるネイチャーポジティブの取り組みを紹介しました。

・「サントリー 天然水の森」活動に代表される水源涵養活動

・持続可能な原料調達に向けた農業分野での取り組み（英国でのカシス農家支援、コーヒー・大麦などの主要原料における自然依存度とリスク把握等）

近年、生物多様性の損失は気候変動と並ぶ地球規模の課題として認識されており、ＣＢＤ-ＣＯＰ１５で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」においても、その重要性が示されています。サントリーグループは、２０年以上にわたり森林整備活動「サントリー 天然水の森」を展開し、森林の水源涵養機能の向上に加え、生物多様性の保全・向上に取り組んできました。その結果、農林水産省・国土交通省・環境省の３省による「自然共生サイト」にも単一企業として最多となる８カ所が認定されています。

一方、ネイチャーポジティブの実現には、個社のみならず、多様な主体が連携して取り組むことが不可欠です。当社グループは昨年、「ネイチャーポジティブ フォーラム ～サントリー 天然水の森～」を初開催しました（ニュースリリースNo.14852参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/14852.html)）。さらに本年７月に熊本で開催される国際会議「Global Nature Positive Summit」への登壇を予定しています。今後も、国際会議をはじめとした各種イベントへの積極的な参画を通じてステークホルダーとの連携を一層強化し機運醸成を図ることで、ネイチャーポジティブの実現を目指していきます。

▼サントリーグループのサステナビリティ

https://www.suntory.co.jp/sustainability/

以上