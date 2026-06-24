「アジアジュニア選手権大会2026」団体戦の組み合わせ・試合スケジュールのお知らせ
公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、2026年6月26日（金）から7月5日（日）まで熊本県八代市で開催される「アジアジュニア選手権大会2026」について、団体戦（6月26日～30日）の予選グループリーグ組み合わせおよび試合スケジュールをお知らせいたします。
■混合団体戦 グループリーグ組み合わせ
【グループA】
タイ、香港、シンガポール
【グループB】
中国、日本、UAE、スリランカ
【グループC】
インド、台湾、カザフスタン、フィリピン
【グループD】
インドネシア、マレーシア、韓国、マカオ
■日本戦スケジュール（グループB）
6月26日（金）14:00～ 日本 vs UAE
6月27日（土）14:00～ 日本 vs スリランカ
6月28日（日）14:00～ 日本 vs 中国
■決勝トーナメント
6月29日（月）
9:00～ 準々決勝
15:00～ 準決勝
6月30日（火）
10:00～ 決勝
＜大会概要「アジアジュニア選手権大会2026」＞
アジアジュニア選手権大会は、アジアのジュニア世代（18歳以下）の頂点を決める大会で、男女混合の国別団体戦（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスによるリレー方式）、個人戦（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目）が行われます。
競技日程： 団体戦 2026年6月26日（金）～6月30日（火）
個人戦 2026年 7月 1日（水）～7月 5日（日）
会 場： 八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館）
〒866-0841 熊本県八代市緑町11-1
観 戦： 無料
▼大会詳細
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326074/index.html
▼速報サイト（団体戦）
https://bwfbadminton.com/tournament/5587/badminton-asia-junior-championships-2026-team/results/