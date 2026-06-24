「アジアジュニア選手権大会2026」団体戦の組み合わせ・試合スケジュールのお知らせ

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公益財団法人日本バドミントン協会


公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、2026年6月26日（金）から7月5日（日）まで熊本県八代市で開催される「アジアジュニア選手権大会2026」について、団体戦（6月26日～30日）の予選グループリーグ組み合わせおよび試合スケジュールをお知らせいたします。



■混合団体戦 グループリーグ組み合わせ


【グループA】


タイ、香港、シンガポール



【グループB】


中国、日本、UAE、スリランカ



【グループC】


インド、台湾、カザフスタン、フィリピン



【グループD】


インドネシア、マレーシア、韓国、マカオ




■日本戦スケジュール（グループB）


6月26日（金）14:00～　日本 vs UAE


6月27日（土）14:00～　日本 vs スリランカ


6月28日（日）14:00～　日本 vs 中国



■決勝トーナメント


6月29日（月）


　9:00～　準々決勝


　15:00～　準決勝



6月30日（火）


　10:00～　決勝



＜大会概要「アジアジュニア選手権大会2026」＞


アジアジュニア選手権大会は、アジアのジュニア世代（18歳以下）の頂点を決める大会で、男女混合の国別団体戦（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスによるリレー方式）、個人戦（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目）が行われます。



競技日程： 団体戦 2026年6月26日（金）～6月30日（火）


　　　　 　個人戦 2026年 7月 1日（水）～7月 5日（日）


会　　場： 八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館）


　　　　　〒866-0841 熊本県八代市緑町11-1


観　　戦： 無料



▼大会詳細


https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326074/index.html



▼速報サイト（団体戦）


https://bwfbadminton.com/tournament/5587/badminton-asia-junior-championships-2026-team/results/