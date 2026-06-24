業界最大規模！体験と対話で、超高齢社会の可能性をひらく。 『Age-Well Conference & Festival 2026』開催決定

株式会社AgeWellJapan

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」や、多世代が集う常設型コミュニティスペース「モットバ！」を展開する株式会社AgeWellJapan（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤木円香、以下「AgeWellJapan」）は、誰もが100歳まで生きたいと思える社会の実現に向け、多世代共創型イベント「Age-Well Festival 2026」を2026年9月12日（土）、13日（日）に開催します。

あわせて、企業・自治体・大学など産学官のリーダーが集い、「貢献寿命」をテーマに超高齢社会のあり方を議論する「Age-Well Conference 2026」を同年10月5日（月）に開催いたします。



開催背景

日本は世界でも類を見ない超高齢社会を迎えています。これまでシニアを取り巻く商品・サービスは、「できなくなること」への備えや安心・安全を中心に発展してきました。

一方で私たちは、9,000時間を超えるシニアとの対話を通じて、何歳になっても挑戦し、発見し、社会とつながり続けようとする人々に数多く出会ってきました。また、シニアと若者が世代を超えて関わり合うことで、新たな価値や可能性が生まれる瞬間を目の当たりにしてきました。

「Age-Well Festival 2026」では、超高齢社会を「課題」ではなく「可能性」として体感できる場を創出します。「Age-Well Conference 2026」では、企業・自治体・大学など多様なプレイヤーが集い、その実践を社会へ広げるための議論を行います。体験と対話の両輪から、「誰もが100歳まで生きたいと思える社会」の実現を目指します。

【Age-Well Festival 2026】

「支える社会から、共に挑戦する社会へ」をテーマに開催する、多世代共創型の体験イベントです。

最新テクノロジーや新しいサービス・商品との出会い、世代を超えた交流を思いきり楽しみながら、「まだできる」「やってみたい」という前向きな気持ちが自然と生まれる場を目指しています。

シニア世代をはじめ、若者・地域・企業・大学など多様な世代と立場が一堂に会し、「誰もが豊かに歳を重ねる社会」の可能性を、多世代と共に体感できるイベントです。

ここがポイント

１. 最新テクノロジーや新しい商品・サービスに直接触れて体験できる

２. 「まだできる」「やってみたい」が生まれるワークショップ・ステージイベント

３. シニア世代と家族・若者が世代を超えて一緒に楽しめる

４. ヘルスケア・フード・ライフスタイルの最新トレンドが集結

５. 多世代交流を通じて「豊かに歳を重ねる社会」のヒントを発見

開催概要

・日時：2026年9月12日（土）～13日（日）

・会場：二子玉川ライズ

（東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ）

・内容：Age-Wellな超高齢社会を実現する最新の商品・サービスなど

・対象：一般来場者（全年齢対象）

・主催：株式会社AgeWellJapan

・参加費：無料

【Age-Well Conference 2026】

「Age-Well Conference 2026」は、Festivalで生まれる実践や体験をもとに、超高齢社会における新たな価値の社会実装を議論するカンファレンスです。

2026年のテーマは「貢献寿命を延ばす」。企業・自治体・大学・シニア・若者など多様な世代と立場が一堂に会し、何歳になっても人や社会とつながり、役割を持ち続けられる社会のあり方について議論します。

ここがポイント

１. 超高齢社会を「課題」から「可能性」へ捉え直す視点に触れる

２. 「貢献寿命」をテーマに、先進事例・研究から社会実装のヒントを得る

３. 企業・自治体・大学との共創・連携機会

４. 新規事業・地域づくりのアイデアを発見

５. 多世代・異業種ネットワークを構築

開催概要

・日時： 2026年10月5日（月）13:00～19:00

・会場：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス４階

・内容：テーマ「貢献寿命を延ばす」

基調講演、Age-Well Design Award 2026、多世代共創ラウンドセッション、ネットワーキングなど

・対象：シニア市場に関心のある企業・自治体・実践者・研究者・メディア関係者など

約500名予定

・主催： Age-Well Design Lab（株式会社AgeWellJapan）

・参加費：無料

協賛企業について

Age-Well Conference & Festivalでは、超高齢社会を「課題」ではなく「可能性」と捉え、新たな商品・サービス・顧客体験を共に創る企業パートナーを募集しています。

シニア向けの商品・サービスに限らず、テクノロジー、金融、住宅、モビリティ、ヘルスケア、食品、まちづくりなど、あらゆる業界の皆さまとご一緒できることを楽しみにしております。

お問い合わせ：info@miharu-inc.jp

株式会社AgeWellJapan 代表取締役CEO 赤木円香のコメント

超高齢社会は、社会課題として語られることが少なくありません。しかし私は、この社会にはまだ大きな可能性があると信じています。これまで多くのシニアの方々との対話を重ねる中で出会ったのは、「まだ挑戦したい」「まだ誰かの役に立ちたい」と語る方々でした。

Age-Wellとは、何歳であっても自分の可能性を信じ、挑戦し、発見し続ける生き方です。Age-Well Festivalはその価値観を体験できる場として、Age-Well Conferenceはその知見を社会へ広げる場として、両輪で超高齢社会の新しい価値創造を進めていきます。年齢を重ねることが希望になる社会へ。Age-Well Conference & Festivalが、その未来を共に創るきっかけになれば嬉しく思います。

Age-Well とは

Age-Wellは、年齢を重ねることを前向きに捉え、心の豊かさを大切にしながら挑戦し続ける生き方です。状況によって変わる外的な状態ではなく、内面的な感情や思考、そこから生まれる行動に焦点を当てています。「自己認識・挑戦・発見」の３つをAge-Wellな行動を生み出す要素とし、これを循環させていくことを「Age-Well Map」で示しています。

株式会社AgeWellJapan

AgeWellJapanは、「ポジティブに歳を重ねる生き方（Age-Well）」を軸に、誰もが100歳まで生きたいと思える社会を目指しています。

シニアに限定した伴走ではなく、若者・地域・企業・大学など多様な立場が関わる「多世代共創」を通じて、Age-Wellが育まれる社会の実現を進めています。

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」をはじめ、企業・自治体・大学が関わる体験型イベント「Age-Well Festival」、産官学民連携ネットワーク「Age-Well Design Lab」などを展開しています。

ホームページ：https://agewelljapan.co.jp/

【本プレスリリースについてのお問い合わせ】

株式会社AgeWellJapan 広報担当

メールアドレス：info@miharu-inc.jp

