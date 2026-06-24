【親子で挑戦】前回好評を博し、キャンセル待ちも出た人気イベント「Experience Billiards！」を7月20日“ビリヤードの日”に渋谷で開催

株式会社DDグループ

≪トピックス≫

◎7月20日「ビリヤードの日」に親子向けイベント『Experience Billiards！』を開催

◎前回は20組44名が参加しキャンセル待ちが8組発生した人気イベント

◎プロプレーヤーによる初心者向けレッスンを実施

◎手ぶらで参加OK

◎親子で参加できるトーナメントも同時開催

◎ビリヤードの“物理の面白さ”を学べるSNSクイズキャンペーンを7月1日より実施

◎キャンペーン当選者にはビギナーおよびキッズ向けのキューセットをプレゼント

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村厚久）が運営する「バグース道玄坂店」では、7月20日の「ビリヤードの日」に、親子でビリヤードの楽しさと学びを体験できるイベント『Experience Billiards！』を開催します。前回はキャンセル待ちが発生した人気企画で、プロプレイヤーによる初心者向けレッスンに加え、親子で参加できるトーナメントも実施。集中力・判断力を育む体験機会として提案します。

イベント特設サイト :https://www.bagus-99.com/lp/experiencebilliards/

前回開催されたイベントの模様（20組44名参加）▼

開催背景

BAGUSでは、未来のプレーヤー育成とビリヤード人口の拡大を目的に、親子で気軽に参加できる体験イベント『Experience Billiards！』を継続開催しております。夏休みを前に、親子で楽しめるスポーツ・レジャーとしてビリヤードの魅力を発信し、多くの方に競技との新たな出会いを提供してまいります。

■7月20日は『ビリヤードの日』

7月20日『ビリヤードの日』は、ビリヤード場を風俗営業法の規制対象外とする法案が国会で成立したことに由来する記念日です。

学びと達成感を親子で味わうビリヤード体験イベント『Experience Billiards！』

親子で学ぶビリヤードイベント、通称“えくぺり”は、今回で6回目の開催を迎えます。これまで多くのご家族に参加いただき、前回開催時には8組のキャンセル待ちが発生するなど、ご好評をいただいております。今回はより多くの方に体験していただけるよう、午前・午後の二部制で実施いたします。

本イベントでは、ビリヤードを通じて親子で一緒に挑戦する楽しさや、目標を達成する喜びを体験していただけます。バグース所属のプロプレーヤーによる丁寧なレクチャーの後は、親子で協力しながら取り組むプログラムを用意し、学んだことをすぐに実践できる内容となっています。

ビリヤード検定シートPOINTシール

ビリヤードは、ボールの動きを予測しながら狙いを定めるスポーツです。ショットが成功した瞬間の達成感はもちろん、試行錯誤しながら挑戦する過程そのものが大きな魅力です。初めてキューを握るお子さまでも、楽しみながらビリヤードの奥深さに触れていただけます。また、お子さまだけでなく保護者の方にとっても、ビリヤードの面白さを再発見できる機会となっています。

レッスン後には親子でタッグを組み、実戦形式のトーナメントにも挑戦。学んだことを活かしながら、親子で協力する楽しさや対戦ならではの緊張感を味わっていただけます。

≪講師からのコメント≫

・西尾祐プロ

ビリヤードは年齢、性別に関係無く楽しめます。どのタイミングで始めても上達しますが、子供のレッスンをした時には上達の速さに驚かされます。ビリヤードを覚える事で思考力、集中力を身に付けられるだけでなく、今後、多くの方と親睦を深めるコミュニケーションツールにもなると思います。

≪参加者からのコメント≫

お父さんと娘さんで参加

上達スピードが速く驚きました。継続的に気軽に参加できるイベントがあると良いと思いました。子供たちがとても楽しめたようです。ありがとうございました。

Experience Billiards！概要

ビリヤード未経験のお子さまでも、インストラクターが基礎から丁寧にサポートします。小さなお子さまには踏み台をご用意しております。

■開催日時：2026年7月20日（月・祝）

・午前の部10：00～12：00 ＊AM9:30～ご入場頂けます

・午後の部13：00～15：00 ＊AM12:30～ご入場頂けます

＊親子ペアトーナメントも参加をご希望の方は、午前の部にてお申込みをお願いします（午後の部同時開催のため）

■会場：バグース道玄坂店東京都渋谷区道玄坂2-29-5ザ・プライム3F

■参加費用：2,000円（一組）ワンドリンク付き

＊見学の方無料 ※当日会場でのお支払いとなります

■対象：小学生以上

■定員：

午前の部20組40名

午後の部12組24名

＊親子、または保護者の方と中学生以下のお子さま2名1組

＊保護者の方1名に対して最大3名様の対応もいたします。

＊1名追加に付き＋1000円を頂戴いたします。＊定員になり次第締切とさせていただきます。

■内容：

1.基礎からしっかりグループレッスン

＊保護者の方もご一緒に ※経験者向けのアドバンスレッスンも実施します。

2.挑戦して達成する“楽しさ”を学ぶ！ビリヤード検定

＊初心者向けと経験者向けの検定を実施します。

■参加講師：バグース所属インストラクター

西尾祐 ／ 榎本純久 ／ 塙圭介 ／ 橋本友香 ／土師理恵子

■エントリー

各回先着順です。前回はキャンセル待ちとなりましたので、参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

親子トーナメント概要

午前の部 エントリー :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_glWWvLqNPA4nRY4St4_R9Q028l1pMdSOxWVlye7wRbxfuQ/viewform午後の部 エントリー :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3t8KZfvEq1PCCNxv0gs90g5VeoMEnsxA8mIPiKFJJ9TDu8g/viewform

■開催日時：2025年9月23日（火・祝）キッズイベント終了後13:00～15:00終了予定

■参加費用：1組1,000円（税込）＊「親子ペアトーナメント」のみのご参加の方1組1,500円

■試合形式：ハンデ無し

親子1ショット交代ピード8ボール1先

予選ダブルイリミネーション

決勝トーナメント ベスト8より1先

■定員：16組

エントリー :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctH8cbhpPfNe-RDIgp7rRwiopcgXipv3nKoU0xn4QApsKcgA/viewform

講師紹介

20年以上のキャリアを持つバグース所属プロがビリヤードを分かりやすくレクチャーいたします。

左から西尾プロ、榎本プロ、塙プロ、橋本プロ、土師プロ

西尾祐(http://bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-2)（にしおたすく）：キャリア33年

榎本純久(https://www.bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-5)（えのもとよしひさ）：キャリア29年

塙 圭介(https://www.bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-4)（はなわけいすけ）：キャリア25年

橋本友香(https://www.bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-3) （はしもとゆか）：キャリア30年

土師理恵子(https://www.bagus-99.com/instructor/billiards/detail.php?iid=1-10) （はじりえこ）：キャリア26年

SNSクイズキャンペーン「イメージボールの位置を当てよう！」

ビリヤードでは、手球をどこに当てれば的球がポケットに入るのかを想像し、見えない「イメージボール」を思い描くことが重要です。本キャンペーンでは、「1番ボールをポケットするためには、どの位置を狙えばよいのか？」というクイズを出題。狙う位置を考えることで空間認識力や論理的思考を楽しく養うことができます。

クイズに参加・正解いただいた方には抽選で、ビリヤードビギナーセットやキッズセットをプレゼント。親子で初めてキューを手に取り、ビリヤードを始めるきっかけとなる賞品をご用意しています。

キャンペーン終了後には、ビリヤードプロによる実演動画を公開。なぜその位置が正解なのか、ボールの動きや狙い方を分かりやすく解説し、ビリヤードの楽しさや“考えるスポーツ”としての魅力を発信いたします。

キャンペーン概要

■実施期間：2026年7月1日（水）～7月12日（日）

■応募方法：

1. BAGUS公式X(https://x.com/Bagus99com)をフォロー

2. 対象投稿に対して、正解と希望賞品を記載のうえ「#えくぺり#ビリヤードイメージボール」を付けて引用リポストまたはリプライで応募

3. 7月13日以降にビリヤードプロによる実演動画を公開。当選者にDMにてお知らせ、順次賞品を発送

■賞品：

A賞：ビギナーセット×2（キュー、キューケース、グローブのセット）

B賞：キッズセット×1（キュー、キューケース、グローブのセット）

ビギナーズセットキッズセット

■ご協賛：有限会社ニューアート(https://www.newart.co.jp/)

≪会場情報≫

バグース道玄坂店

東京都渋谷区道玄坂2-29-5ザ・プライム3F

TEL：03-3463-6669

定休日：年中無休

営業時間：24時間営業

アクセス：

JR各線【渋谷駅】ハチ公口徒歩3分

東京メトロ銀座線【渋谷駅】JRハチ公口徒歩3分

東京メトロ半蔵門線／副都心線【渋谷駅】A0（旧1番）出口徒歩0分

東急東横線／田園都市線【渋谷駅】A0（旧1番）出口徒歩0分

京王井の頭線【渋谷駅】西口徒歩1分